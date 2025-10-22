« Il n’est pas au niveau attendu » : la JDA Dijon attend beaucoup plus de Zeke Moore

Pari du recrutement estival de la JDA Dijon, avec un CV estampillé Pro B, Zeke Moore n’arrive, pour le moment, pas à justifier les recommandations de Jean-Louis Borg et le choix bourguignon.

« De ce qu’on voit aux entraînements, il n’est pas, pour l’instant, au niveau attendu », a reconnu Laurent Legname dans les colonnes du Bien Public entre les deux déplacements à Paris et Zagreb. « Mais c’est un travailleur, un super mec. Il découvre ce niveau et se heurte au rythme. Je vais essayer de l’utiliser à nouveau contre Zagreb. »

Une occasion gâchée en Croatie

En Croatie, pour son deuxième match européen en carrière, Zeke Moore a effectivement de nouveau eu sa chance avec 11 minutes de jeu. Mais il n’est pas parvenu à la saisir, avec seulement 2 points à 1/3, 2 rebonds et 1 passe décisive pour 1 d’évaluation.

Loin de compenser sa souffrance offensive par un vrai apport défensif, l’Américano-Trinidadien est cantonné à un rôle négligeable (8 minutes de moyenne). Ses 11 minutes de jeu en Croatie représentaient son deuxième total de la saison, après le match d’ouverture contre Le Mans (14 minutes). La semaine dernière, il avait joué 40 secondes contre Reggio d’Emilia puis 3 minutes à Paris seulement.

Une discrétion que le champion de Pro B 2022 (avec Blois) devra vite briser, sous peine de servir de fusible si Dijon se mettait en tête d’ajuster son effectif après un début de saison décevant. Certes séduisante dimanche à Paris, la JDA a perdu cinq de ses six premiers matchs officiels.