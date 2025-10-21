Dijon n’y arrive toujours pas : nouvelle défaite sur le fil à Zagreb en coupe d’Europe

Six défaites en sept matchs officiels pour la JDA Dijon sur ce début de saison. Et sur ces six, cinq se sont décidées en cinq points ou moins. Ce deuxième match européen n’a pas fait exception. En déplacement en Croatie chez le Cibona Zagreb – club double-vainqueur de l’EuroLeague il y a maintenant 40 ans – les hommes de Laurent Legname sont une nouvelle fois passés tout proche de l’emporter. Ils menaient en effet au score (72-73) à 40 secondes du terme après un shoot salvateur d’Axel Julien (14 points, 6 passes décisives). Mais c’est bien l’un des rares tirs rentrés par les Dijonnais dans les sept dernières minutes, et ce sont justement ces ratés qui leur coûtent la victoire.

Deux jours après une défaite déjà frustrante à Paris – Laurent Legname n’avait pas mâché ses mots contre l’arbitrage – ce nouveau revers doit être particulièrement décourageant.

Manque de réussite et de confiance

La défaite inaugurale en prolongations au Palais des Sports face aux Italiens de Reggiana avait déjà fait mal au moral. Elle nécessitait une réaction. L’occasion était belle de fructifier ce long déplacement vers la Croatie par une victoire. Les Dijonnais ont eu l’occasion de le faire. Ce match a été le théâtre de véritables montagnes russes, chacune des deux équipes avec des temps forts et faibles, des changements de leader. Avec leur jeu organisé et structuré par séquences, les joueurs de la JDA ont sorti un run de 16-6 à cheval entre les troisièmes et quatrièmes quart-temps, qui aurait pu leur apporter la victoire. Notamment quand ils menaient 59-65 à huit minutes du terme.

Mais à ce moment-là, leurs démons sont revenus les hanter psychologiquement. Tous les joueurs ont raté des tirs importants dans ce quatrième quart-temps, ou perdu des ballons faciles. Certains de ces ratés ont été rattrapés par des rebonds offensifs (9), mais sans plus de succès sur les secondes chances. En face, le sniper Kresimir Radovcic (14 points) a planté deux tirs à 3-points assassins. On retiendra bien sûr le potentiel lay-up de la gagne de Justin Bibbins (9 points à 3/9 aux tirs) qui glisse à gauche du panier à 12 secondes du terme (74-73), ou les deux derniers tirs dans les quatre dernières secondes, ratés par Gregor Hrovat (7 points à 3/9) et Axel Julien.

Et au final, un total de 6 ballons perdus et 12 tirs ratés dans le dernier quart-temps. Un manque de réussite et de confiance combinés. Ce qui leur coûte la défaite, la deuxième sur la scène européenne.