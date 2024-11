Laurent Legname (Dijon) confirme qu’il ne compte plus sur Kyler Edwards et Joshua Obiesie

Avec les signatures de Gregor Hrovat (1,96 m, 30 ans) et Phil Booth (1,92 m, 28 ans), et celle à venir d’un intérieur, la JDA Dijon avait besoin de faire du tri dans son effectif. Mercredi soir, après la victoire de son équipe contre le BCM Gravelines-Dunkerque en Coupe de France, l’entraîneur Laurent Legname a confirmé qu’il ne comptait plus sur les ailiers Kyler Edwards (1,93 m, 25 ans) et Joshua Obiesie (1,98 m, 24 ans). Il explique ses raisons dans Le Bien Public :

« On a beaucoup parlé entre nous, avec la direction sportive, pour voir quels seraient les meilleurs ajustements possibles en fonction du marché. On souhaitait apporter un autre créateur sur les postes arrière, ce qu’apporte Phil Booth, qui avait fait une bonne saison à Strasbourg. Gregor (Hrovat) a aussi ce profil de création, très important dans le basket moderne, fort sur le pick and roll. […] On cherchait des joueurs plus complémentaires, et si sportivement, pour moi, c’est fini, je tiens à les remercier. Ce n’est pas uniquement de leur faute, c’est la faute de tout le monde si cela n’a pas fonctionné. Ce sont des jeunes joueurs, et la complémentarité n’a pas pris. »