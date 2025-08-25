Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères

Une carte de collection exceptionnelle vient de pulvériser tous les records. La carte 2007-2008 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs Jordan & Bryant, numérotée 1-sur-1, s’est vendue samedi soir pour 12,93 millions de dollars (11 millions d’euros) lors d’une vente aux enchères Heritage Auctions.

🚨THE MOST EXPENSIVE CARD OF ALL TIME 🚨 The 2007 Exquisite Kobe/Jordan Dual Logoman 1/1 Auto has just sold for $12,932,000 making it the most expensive sports card of all time. This beats out the 1952 Topps Mickey Mantle SGC 9.5 at $12.6 million! pic.twitter.com/1QkmjdSvMB — Sports Card Investor (@SportsCardInv) August 24, 2025

Ce montant astronomique surpasse le précédent record détenu par une carte Topps Mickey Mantle de 1952, vendue 12,6 millions de dollars en août 2022. L’identité de l’acheteur n’a pas été révélée, mais cette acquisition fait de cette pièce unique le deuxième objet sportif de collection le plus cher de l’histoire, derrière le maillot de Babe Ruth des World Series 1932 vendu 24,12 millions de dollars.

Un « Graal » pour les collectionneurs modernes

Cette carte présente une rareté absolue : elle contient les autographes des deux légendes NBA ainsi que des patchs Logoman provenant de leurs maillots officiels. Le patch de Jordan provient notamment du maillot doré spécial du 50ème anniversaire de la NBA en 1996-1997, saison où il menait la ligue au scoring avec 29,6 points par match.

Chris Ivy, directeur des ventes sportives chez Heritage, souligne l’importance historique de cette pièce : « C’est la seule fois où l’on retrouve des Logoman signés par Jordan et Kobe. Il est impossible d’en créer une autre. Les collectionneurs de basket moderne l’ont toujours considérée comme un Graal. »

La collection Exquisite d’Upper Deck, lancée en 2003-2004 au prix de 500 dollars la boîte de cinq cartes, avait révolutionné le marché. « Beaucoup se moquaient, mais cela a touché un public qui ne voulait pas de gadgets : ils voulaient simplement le meilleur du meilleur », explique Ivy.

Cette vente record intervient symboliquement le jour de l’anniversaire de Kobe Bryant et confirme l’explosion du marché des cartes de collection. La précédente carte NBA la plus chère, une rookie LeBron James Exquisite Collection, avait atteint 5,2 millions de dollars. Ce nouveau record double largement cette somme et ancre définitivement Jordan et Bryant dans l’histoire des collectionnables sportifs.