Le match de Charnay en Grèce reporté après la présentation des équipes !

L’EuroCup allait enfin pouvoir reprendre. Au son de la musique de Pirates des Caraïbes, l’Athinaikos et Charnay avaient été présentées sur le parquet de la Byron Arena, située à Vyronas, en périphérie d’Athènes. Sur les coups de 18h30, les deux équipes étaient prêtes à en découdre.

Un tableau en panne

Un moment tant attendu par le club grec, vainqueur de l’EuroCup en 2010, qui retrouvait la Coupe d’Europe pour la première fois depuis 14 ans. Sauf qu’il va encore falloir patienter…

Puisque ni le tableau d’affichage ni le chronomètre ne marchaient, la première rencontre de la campagne continentale du CBBS ne se jouera pas ce jeudi. Pendant près d’une heure, les deux équipes ont espéré pouvoir repousser l’entre-deux, avant que le verdict ne tombe : match reporté.

Quand pourra se jouer le match ?

Aucune communication officielle n’a encore été effectuée sur le nouvel horaire de la rencontre, même si l’on imagine bien que Charnay n’aura pas envie de se déplacer une deuxième fois en Grèce. Alors, demain, si tout est réparé ?

Un vrai casse-tête logistique en prévision, lorsque l’on sait que les Pinkies sont ensuite attendues dimanche à Mont-de-Marsan, et que les matchs suivants d’EuroCup se joueront toutes les semaines.