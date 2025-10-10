Recherche
Betclic Élite

Gravelines : Le dernier adieu à Sportica

Betclic ELITE - Le BCM Gravelines-Dunkerque a publié une vidéo émouvante montrant la démolition de la salle Sportica, symbole fort du club, détruite après l’incendie de Noël 2023. Le futur complexe de 4 000 places devrait voir le jour en 2028 sur le même site.
|
00h00
Résumé
Écouter
Gravelines : Le dernier adieu à Sportica

Sportica après l’incendie, vue du ciel

Crédit photo : Ville de Gravelines

C’est une page de l’histoire du BCM Gravelines-Dunkerque qui se tourne. Dans une vidéo partagée par le club, on aperçoit une pelleteuse attaquer les murs de Sportica, l’emblématique salle de basket gravement endommagée par un incendie le soir de Noël 2023. La démolition, entamée en mars dernier, marque la fin d’une ère pour les supporters nordistes, profondément attachés à ce lieu mythique du basket français.

Un symbole détruit, un projet ambitieux en route

Sur les réseaux sociaux, le Manager Général du club, Romuald Coustre, a partagé sa nostalgie tout en se tournant vers l’avenir : « Sportica restera à jamais un symbole, mais une nouvelle histoire va s’écrire ici ». Le nouveau complexe, qui comptera 4 000 places, sera construit sur le site actuel à partir de 2026, pour un coût de 36 millions d’euros lors de la première phase. La livraison est prévue pour 2028.

Ce projet, imaginé sur deux ans, doit permettre au BCM de disposer d’un outil moderne et attractif, à la hauteur des ambitions d’un club historique de Betclic ÉLITE.

Un début de saison difficile pour le BCM

En attendant de retrouver son antre, Gravelines-Dunkerque évolue à Dunkerque, dans la salle Louis-Dewerdt — aussi appelée Stade de Flandres — d’une capacité de 2 500 places. Un environnement provisoire dans lequel le club peine à trouver ses marques.

Handicapé par les absences de Chris Babb, Tajuan Agee et Soren Bracq, le BCM a connu un départ compliqué : deux lourdes défaites en championnat (66-101 contre Paris, 101-79 contre Nanterre) et une élimination précoce en Coupe de France (77-71 chez Le Portel). La mission maintien s’annonce déjà comme un défi majeur.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
