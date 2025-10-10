Gravelines : Le dernier adieu à Sportica

C’est une page de l’histoire du BCM Gravelines-Dunkerque qui se tourne. Dans une vidéo partagée par le club, on aperçoit une pelleteuse attaquer les murs de Sportica, l’emblématique salle de basket gravement endommagée par un incendie le soir de Noël 2023. La démolition, entamée en mars dernier, marque la fin d’une ère pour les supporters nordistes, profondément attachés à ce lieu mythique du basket français.

𝗔𝗗𝗜𝗘𝗨 🙏 La destruction de notre Sportica débute.. Tant de souvenirs et moments incroyables🧡#MoreThanTheNorth pic.twitter.com/5pbOT4MSk9 — BCM Basketball (@BCMBasket) October 8, 2025

Un symbole détruit, un projet ambitieux en route

Sur les réseaux sociaux, le Manager Général du club, Romuald Coustre, a partagé sa nostalgie tout en se tournant vers l’avenir : « Sportica restera à jamais un symbole, mais une nouvelle histoire va s’écrire ici ». Le nouveau complexe, qui comptera 4 000 places, sera construit sur le site actuel à partir de 2026, pour un coût de 36 millions d’euros lors de la première phase. La livraison est prévue pour 2028.

Ce projet, imaginé sur deux ans, doit permettre au BCM de disposer d’un outil moderne et attractif, à la hauteur des ambitions d’un club historique de Betclic ÉLITE.

Un début de saison difficile pour le BCM

En attendant de retrouver son antre, Gravelines-Dunkerque évolue à Dunkerque, dans la salle Louis-Dewerdt — aussi appelée Stade de Flandres — d’une capacité de 2 500 places. Un environnement provisoire dans lequel le club peine à trouver ses marques.

Handicapé par les absences de Chris Babb, Tajuan Agee et Soren Bracq, le BCM a connu un départ compliqué : deux lourdes défaites en championnat (66-101 contre Paris, 101-79 contre Nanterre) et une élimination précoce en Coupe de France (77-71 chez Le Portel). La mission maintien s’annonce déjà comme un défi majeur.