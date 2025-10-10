Le basketteur russe arrêté en France depuis trois mois reste en détention

Le basketteur russe Daniil Kasatkin, 26 ans, qui évoluait jusqu’à récemment avec le MBA Moscou, reste en détention en France indique l’AFP. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a rejeté, ce mercredi 8 octobre, la demande de remise en liberté déposée par son avocat. Arrêté en juin dernier alors qu’il venait de demander sa fiancée en mariage, Kasatkin est accusé par la justice américaine d’avoir pris part à un réseau de hackers ayant attaqué plus de 900 entités à travers le monde.

Une demande de libération rejetée par la cour d’appel

Le 1er octobre, son avocat, Me Frédéric Bélot, avait plaidé pour la libération immédiate du joueur russe, invoquant un dépassement du délai de 60 jours prévu par le traité d’extradition franco-américain pour transmettre les documents complets de la demande. Mais la cour a estimé que tous les éléments avaient bien été fournis, précisant qu’aucun délai n’était imposé pour les traductions.

La juridiction a également considéré que le joueur ne présentait pas de « garanties suffisantes » pour une libération sous contrôle judiciaire, suivant ainsi les réquisitions de l’avocate générale.

Un basketteur pris dans une affaire internationale

L’affaire avait débuté le 21 juin, lorsque Daniil Kasatkin a été arrêté à l’aéroport de Roissy, dans la foulée de sa demande en mariage. Le joueur russe, désormais placé sous écrou extraditionnel, est accusé d’avoir participé à un réseau de pirates informatiques ayant déployé un rançongiciel entre 2020 et 2022, ciblant près de 900 entreprises et institutions.

Selon l’accusation américaine, il aurait notamment négocié le paiement des rançons. Kasatkin nie en bloc : « Je n’ai aucun lien avec cette affaire », a-t-il affirmé à l’audience. Son avocat soutient qu’aucune preuve tangible ne le relie aux faits, l’adresse IP suspecte provenant selon lui « d’un VPN auquel tout le monde peut se connecter ».

Des conditions de détention difficiles

Visiblement amaigri lors de son passage à la barre, Kasatkin serait affaibli par ses conditions de détention. « Son état se dégrade. Il n’a pas le régime de protéines dont il a besoin en tant que sportif. Il n’a pas accès à une salle de sport, on lui permet simplement de courir à l’extérieur », a dénoncé Me Bélot.

Ce dernier s’inquiète également des conséquences d’une éventuelle extradition : « Devant un jury américain, le basketteur le jour et le hacker la nuit, ça ne passera pas. Sa tragédie, c’est le préjudice irréparable porté à sa carrière. »

Prochaine étape : le 29 octobre

Une nouvelle audience est prévue le 29 octobre, date à laquelle la chambre de l’instruction pourra statuer sur la demande d’extradition vers les États-Unis, la refuser ou solliciter des informations supplémentaires.