Un joueur russe de VTB League arrêté et détenu en France à la demande des États-Unis

Le jeudi 3 juillet, le MBA Moscou (VTB League) a annoncé le départ de son joueur Daniil Kasatkin (25 ans) après quatre saisons passées au club. Un communiqué tout à fait classique de l’intersaison, souhaitant à l’ailier « beaucoup de succès pour la suite ». À la simple différence près que le principal intéressé se trouve en détention en région parisienne depuis pratiquement trois semaines…

L’AFP a dévoilé que Daniil Kasatkin a été arrêté par les autorités françaises, à la demande des États-Unis, à la suite de son atterrissage à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 21 juin. Il est depuis placé sous écrou extraditionnel.

Membre d’un réseau de hackers ?

L’ancien étudiant de Mountain Mission School (2016/18) et Penn State (2018/19) est accusé par les autorités américaines d’avoir fait partie d’un réseau de hackers procédant par rançongiciel, personnellement chargé de la négociation du paiement des rançons. Le réseau est soupçonné d’avoir attaqué 900 entreprises, dont deux établissements fédéraux.

Alors que le joueur, ancien international russe juniors, fait l’objet d’un mandat d’arrêt émis par les États-Unis pour « complot en vue de commettre une fraude informatique » et « complot de fraude informatique », il conteste fermement toutes les accusations.

« Il est nul en informatique ! »

« Il a acheté un ordinateur d’occasion. Il n’a absolument rien fait. Il tombe des nues », a affirmé son avocat, Me Frédéric Bélot, à l’AFP. « Il est nul en informatique et n’est même pas capable d’installer une application. Il n’a rien touché dans l’ordinateur : celui-ci a soit été piraté, soit le pirate le lui a vendu pour agir sous le couvert d’une autre personne ».

Me Frédéric Belot a vainement demandé sa remise en liberté mercredi, en échange d’un contrôle judiciaire et du versement d’une caution. L’avocat a déclaré que la détention risquait de « compromettre gravement la suite de sa carrière », alors que Kasatkin n’aurait pas d’accès à des infrastructures sportives. Le joueur a déjà perdu six kilos en l’espace de 18 jours.