Warner Bros lance un biopic sur Kobe Bryant : les coulisses de la draft NBA 1996

Warner Bros a acquis les droits du scénario « With The 8th Pick », un projet de biopic centré sur l’arrivée dramatique de Kobe Bryant en NBA lors de la draft 1996. Le script, écrit par Alex Sohn et Gavin Johannsen, avait suscité l’intérêt de plusieurs studios et plateformes avant que Warner ne court-circuite les enchères pour s’emparer du projet.

A Kobe Bryant biopic titled “With The 8th Pick” is officially in development at Warner Brothers 🍿 The movie details the dramatic draft-night saga around the Nets failed pursuit of drafting the Mamba 👀 pic.twitter.com/wGobnTbRz7 — Basketball Forever (@bballforever_) August 24, 2025

Le film ne se concentrera pas sur les triomphes ultérieurs de Bryant, mais sur les coulisses du processus de draft qui aurait pu bouleverser l’histoire de la NBA. L’intrigue suit John Nash, le manager général des New Jersey Nets, qui détenait le 8e choix de la draft et avait sérieusement envisagé de sélectionner le phénomène adolescent directement depuis le lycée.

Un projet entre « Moneyball » et « Air »

Le projet est décrit comme un mélange entre « Moneyball », « The Social Network » et « Air », avec une dimension thriller. L’histoire révèle les calculs stratégiques, les évaluations de risques et les politiques organisationnelles qui ont influencé l’une des soirées de draft les plus importantes du sport.

Bryant a finalement été sélectionné en 13e position par les Charlotte Hornets avant d’être immédiatement échangé aux Los Angeles Lakers contre Vlade Divac – un mouvement qui allait définir le destin des deux franchises. Nash a reconnu par la suite qu’il voulait Bryant, mais avait été désavoué par son coach de l’époque, John Calipari.

Les producteurs incluent Tim et Trevor White de Star Thrower Entertainment, ainsi que Ryan Stowell et Gotham Chopra de Religion of Sports. Chopra avait déjà réalisé le documentaire « Kobe Bryant’s Muse » en 2015. Aucun réalisateur n’est encore attaché au projet.

Bryant a joué 20 saisons avec les Lakers, remportant cinq championnats NBA dont un triplé au début des années 2000 aux côtés de Shaquille O’Neal et Phil Jackson. Élu MVP de la saison 2007-2008 et 18 fois All-Star, il a pris sa retraite en 2016 à 37 ans. En janvier 2020, il est tragiquement décédé dans un crash d’hélicoptère avec huit autres passagers, dont sa fille Gianna.