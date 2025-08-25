Alperen Sengun et Shane Larkin mèneront la Turquie à l’EuroBasket 2025

La Turquie a dévoilé sa liste finale pour l’EuroBasket 2025. Avec la superstar NBA Alperen Sengun et le meneur naturalisé Shane Larkin, l’équipe d’Ergin Ataman rêve de créer la surprise.

La Turquie vise enfin un grand résultat à l’EuroBasket. Après avoir été éliminée en 1/8e de finale par la France en 2022, elle se présente en Lettonie avec un effectif complet et surtout un duo majeur : Alperen Sengun (Houston Rockets) et Shane Larkin (Anadolu Efes).

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek A Erkek Milli Takımımızın 12 kişilik kadrosu! 🇹🇷🏀#BuYolculukHepimizin #EuroBasket pic.twitter.com/22Sl9TnNOi — TBF (@TBF) August 24, 2025

Sengun en fer de lance, Larkin à la baguette

Coach Ergin Ataman a tranché : Yigitcan Saybir et Berk Ugurlu ne feront pas partie du groupe des 12. Autour de Sengun, star montante de la NBA, et de Larkin, le patron du jeu, la Turquie pourra compter sur des joueurs d’expérience comme Cedi Osman (2,04 m, 30 ans), Furkan Korkmaz (2,01 m, 28 ans) ou encore Sertac Sanli (2,12 m, 34 ans). Omer Yurtseven (2,08 m, 27 ans) et Adem Bona (2,03 m, 22 ans) apporteront de la densité dans la raquette.

Un outsider pour le podium ?

La Turquie n’a remporté qu’une seule médaille européenne dans son histoire (l’argent en 2001, à domicile). Mais avec ce groupe, elle apparaît comme l’un des outsiders les plus dangereux du tournoi.

Reste à savoir si la cohésion et la régularité seront au rendez-vous dans un EuroBasket qui s’annonce relevé. La présence d’Ergin Ataman, coach expérimenté et vainqueur en EuroLeague, constitue aussi un atout non négligeable pour transformer le potentiel en résultat.