EuroBasket masculin

Alperen Sengun et Shane Larkin mèneront la Turquie à l’EuroBasket 2025

EuroBasket - La Turquie a officialisé sa liste pour l’EuroBasket 2025 : autour de la star NBA Alperen Sengun et du meneur Shane Larkin, l’équipe d’Ergin Ataman veut enfin franchir un cap sur la scène européenne.
00h00
Alperen Sengun et Shane Larkin mèneront la Turquie à l’EuroBasket 2025

Alperen Sengun sera l’un des joueurs les plus attendus à l’EuroBasket

Crédit photo : Türkiye Basketbol Federasyonu

La Turquie a dévoilé sa liste finale pour l’EuroBasket 2025. Avec la superstar NBA Alperen Sengun et le meneur naturalisé Shane Larkin, l’équipe d’Ergin Ataman rêve de créer la surprise.

La Turquie vise enfin un grand résultat à l’EuroBasket. Après avoir été éliminée en 1/8e de finale par la France en 2022, elle se présente en Lettonie avec un effectif complet et surtout un duo majeur : Alperen Sengun (Houston Rockets) et Shane Larkin (Anadolu Efes).

Sengun en fer de lance, Larkin à la baguette

Coach Ergin Ataman a tranché : Yigitcan Saybir et Berk Ugurlu ne feront pas partie du groupe des 12. Autour de Sengun, star montante de la NBA, et de Larkin, le patron du jeu, la Turquie pourra compter sur des joueurs d’expérience comme Cedi Osman (2,04 m, 30 ans)Furkan Korkmaz (2,01 m, 28 ans) ou encore Sertac Sanli (2,12 m, 34 ans)Omer Yurtseven (2,08 m, 27 ans) et Adem Bona (2,03 m, 22 ans) apporteront de la densité dans la raquette.

Un outsider pour le podium ?

La Turquie n’a remporté qu’une seule médaille européenne dans son histoire (l’argent en 2001, à domicile). Mais avec ce groupe, elle apparaît comme l’un des outsiders les plus dangereux du tournoi.

Reste à savoir si la cohésion et la régularité seront au rendez-vous dans un EuroBasket qui s’annonce relevé. La présence d’Ergin Ataman, coach expérimenté et vainqueur en EuroLeague, constitue aussi un atout non négligeable pour transformer le potentiel en résultat.

JoueurÉquipe
Onuralp BitimFenerbahce Istanbul (Turquie)
Adem BonaPhiladelphia 76ers (NBA)
Sehmus HazerBahcesehir Koleji (Turquie)
Furkan KorkmazBahcesehir Koleji (Turquie)
Shane LarkinAnadolu Efes Istanbul (Turquie, EuroLeague)
Cedi OsmanPanathinaikos Athens (Grèce, EuroLeague)
Ercan OsmaniAnadolu Efes Istanbul (Turquie, EuroLeague)
Sertac SanliAgent libre
Alperen SengunHouston Rockets (NBA)
Kenan SipahiBahcesehir Koleji (Turquie)
Erkan YilmazAnadolu Efes Istanbul (Turquie, EuroLeague)
Omer YurtsevenPanathinaikos Athènes (Grèce, EuroLeague)
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Turquie
Turquie
