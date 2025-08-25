Recherche
NBA

Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago

Josh Giddey reste dans l'impasse avec Chicago. Le meneur australien de 22 ans et les Bulls jouent au poker menteur dans des négociations complexes, mais les deux parties souhaitent finalement trouver un accord pour la saison 2025-2026.
00h00
Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago

Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana

Crédit photo : © Trevor Ruszkowski-Imagn Images

Josh Giddey se retrouve dans une situation délicate cet été. Agent libre protégé, le meneur australien de 22 ans fait partie de ces joueurs comme Jonathan Kuminga ou Cam Thomas qui peinent à trouver un accord avec leur franchise. Les Bulls auraient proposé un contrat de quatre ans pour 80 millions de dollars, soit 20 millions par saison, mais Giddey viserait plutôt les 30 millions annuels.

 

Sans offre à la hauteur de ses attentes, l’Australien menace désormais de signer la « qualifying offer » pour une saison, ce qui lui permettrait de redevenir agent libre sans restriction l’été prochain. Une stratégie risquée mais qui pourrait s’avérer payante dans un marché plus favorable.

Une volonté commune malgré les tensions

Malgré cette partie de poker menteur, l’insider Jake Fischer révèle qu’il existe une envie commune de trouver un accord entre les deux parties. Les Bulls ne souhaitent absolument pas perdre Giddey sans contrepartie dans un an et n’envisagent pas non plus de monter un « sign-and-trade » pour le faire partir immédiatement.

De son côté, l’ex-talent de Oklahoma City Thunder a trouvé sa place dans l’Illinois. Après la trade de Zach LaVine, Giddey a brillé avec des moyennes de 20,2 points, 9,5 rebonds et 8,3 passes décisives. Il sait qu’il évolue dans un contexte favorable à son développement, avec la possibilité d’avoir un statut important dans la reconstruction de l’équipe.

Les statistiques encourageantes de Chicago lorsque Giddey évoluait aux côtés de Coby White, Kevin Huerter et Matas Buzelis (+11,7 points pour 100 possessions) renforcent l’intérêt mutuel. Si le jeune Australien a également montré des progrès à 3-points la saison passée (37,8% de réussite), son potentiel futur All-Star reste intact.

L’issue de ces négociations pourrait finalement se jouer sur des détails : durée du contrat plus courte ou légère augmentation salariale. Mais tout porte à croire que Giddey portera bien le maillot des Bulls en 2025-2026.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
