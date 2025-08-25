Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago

Josh Giddey se retrouve dans une situation délicate cet été. Agent libre protégé, le meneur australien de 22 ans fait partie de ces joueurs comme Jonathan Kuminga ou Cam Thomas qui peinent à trouver un accord avec leur franchise. Les Bulls auraient proposé un contrat de quatre ans pour 80 millions de dollars, soit 20 millions par saison, mais Giddey viserait plutôt les 30 millions annuels.

The Chicago Bulls have offered Josh Giddey a long-term contract worth around $20 million per season, per @KCJHoop (Via @CHSN_Bulls ) pic.twitter.com/8uq3tvkhwi — NBACentral (@TheDunkCentral) August 19, 2025

Sans offre à la hauteur de ses attentes, l’Australien menace désormais de signer la « qualifying offer » pour une saison, ce qui lui permettrait de redevenir agent libre sans restriction l’été prochain. Une stratégie risquée mais qui pourrait s’avérer payante dans un marché plus favorable.

Une volonté commune malgré les tensions

Malgré cette partie de poker menteur, l’insider Jake Fischer révèle qu’il existe une envie commune de trouver un accord entre les deux parties. Les Bulls ne souhaitent absolument pas perdre Giddey sans contrepartie dans un an et n’envisagent pas non plus de monter un « sign-and-trade » pour le faire partir immédiatement.

De son côté, l’ex-talent de Oklahoma City Thunder a trouvé sa place dans l’Illinois. Après la trade de Zach LaVine, Giddey a brillé avec des moyennes de 20,2 points, 9,5 rebonds et 8,3 passes décisives. Il sait qu’il évolue dans un contexte favorable à son développement, avec la possibilité d’avoir un statut important dans la reconstruction de l’équipe.

Les statistiques encourageantes de Chicago lorsque Giddey évoluait aux côtés de Coby White, Kevin Huerter et Matas Buzelis (+11,7 points pour 100 possessions) renforcent l’intérêt mutuel. Si le jeune Australien a également montré des progrès à 3-points la saison passée (37,8% de réussite), son potentiel futur All-Star reste intact.

L’issue de ces négociations pourrait finalement se jouer sur des détails : durée du contrat plus courte ou légère augmentation salariale. Mais tout porte à croire que Giddey portera bien le maillot des Bulls en 2025-2026.