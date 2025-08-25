Malik Beasley blanchi, plusieurs franchises déjà intéressées

Malik Beasley peut enfin respirer. L’arrière américain n’est plus dans le viseur de l’enquête fédérale menée par le District Est de New York concernant des paris illégaux, selon ses avocats Steve Haney et Mike Schachter. Cette nouvelle, révélée par Shams Charania d’ESPN, relance potentiellement le marché des agents libres pour l’un des meilleurs shooteurs de la NBA.

Un été cauchemardesque qui se termine enfin

Depuis l’affaire Jontay Porter, les joueurs impliqués dans des enquêtes sur les paris illégaux vivent dans l’incertitude. Beasley n’échappait pas à cette règle après avoir été placé sous investigation pour des faits présumés lors de la saison NBA 2023-2024. Expulsé de son appartement de Detroit, l’arrière de 27 ans traversait probablement le pire été de sa carrière.

Pourtant, ses performances sportives plaident en sa faveur. La saison dernière, Beasley a signé la meilleure campagne de sa carrière avec plus de 16 points de moyenne en sortie de banc pour les Pistons, accompagnés d’un excellent 41,6% de réussite à 3-points. Ces statistiques lui avaient même valu la deuxième place au vote du Sixième Homme de l’Année.

Un marché compliqué malgré la levée de l’enquête

Bien que l’enquête soit close, la situation de Beasley reste délicate. Selon Michael Scotto de HoopsHype, les Cavaliers et les Knicks auraient manifesté leur intérêt, les Knicks ayant même effectué un « travail de fond » sur le dossier selon le journaliste Ian Begley.

Le problème réside dans le timing. Avant l’enquête fédérale, Detroit négociait un contrat de trois ans pour 42 millions de dollars avec Beasley. Aujourd’hui, les Pistons ont recruté Caris LeVert et Duncan Robinson pour combler son absence et complété leur effectif à 14 joueurs.

D’autres équipes de playoffs comme les Timberwolves, Warriors et 76ers pourraient être intéressées, mais la plupart ne peuvent offrir qu’un contrat au salaire minimum vétéran. Beasley devra probablement accepter un deal d’un an au minimum pour prouver sa valeur et décrocher un meilleur contrat l’été prochain.