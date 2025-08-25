Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Malik Beasley blanchi, plusieurs franchises déjà intéressées

L'arrière américain Malik Beasley sort de l'enquête fédérale pour paris illégaux qui bloquait sa signature. Le meilleur agent libre disponible peut désormais négocier un contrat NBA pour 2024-2025.
|
00h00
Résumé
Écouter
Malik Beasley blanchi, plusieurs franchises déjà intéressées

Malik Beasley sous les couleurs de Détroit face aux Timberwolves

Crédit photo : © Matt Krohn-Imagn Images

Malik Beasley peut enfin respirer. L’arrière américain n’est plus dans le viseur de l’enquête fédérale menée par le District Est de New York concernant des paris illégaux, selon ses avocats Steve Haney et Mike Schachter. Cette nouvelle, révélée par Shams Charania d’ESPN, relance potentiellement le marché des agents libres pour l’un des meilleurs shooteurs de la NBA.

 

Un été cauchemardesque qui se termine enfin

Depuis l’affaire Jontay Porter, les joueurs impliqués dans des enquêtes sur les paris illégaux vivent dans l’incertitude. Beasley n’échappait pas à cette règle après avoir été placé sous investigation pour des faits présumés lors de la saison NBA 2023-2024. Expulsé de son appartement de Detroit, l’arrière de 27 ans traversait probablement le pire été de sa carrière.

Pourtant, ses performances sportives plaident en sa faveur. La saison dernière, Beasley a signé la meilleure campagne de sa carrière avec plus de 16 points de moyenne en sortie de banc pour les Pistons, accompagnés d’un excellent 41,6% de réussite à 3-points. Ces statistiques lui avaient même valu la deuxième place au vote du Sixième Homme de l’Année.

Un marché compliqué malgré la levée de l’enquête

Bien que l’enquête soit close, la situation de Beasley reste délicate. Selon Michael Scotto de HoopsHype, les Cavaliers et les Knicks auraient manifesté leur intérêt, les Knicks ayant même effectué un « travail de fond » sur le dossier selon le journaliste Ian Begley.

Le problème réside dans le timing. Avant l’enquête fédérale, Detroit négociait un contrat de trois ans pour 42 millions de dollars avec Beasley. Aujourd’hui, les Pistons ont recruté Caris LeVert et Duncan Robinson pour combler son absence et complété leur effectif à 14 joueurs.

D’autres équipes de playoffs comme les Timberwolves, Warriors et 76ers pourraient être intéressées, mais la plupart ne peuvent offrir qu’un contrat au salaire minimum vétéran. Beasley devra probablement accepter un deal d’un an au minimum pour prouver sa valeur et décrocher un meilleur contrat l’été prochain.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
WNBA
00h00Seattle reprend des couleurs avec une grande Dominique Malonga, Iliana Dossou-Yovo Rupert record à Golden State
antetokounmpo grèce eurobasket
EuroBasket
00h00La fratrie Antetokounmpo pour guider la Grèce de Spanoulis à l’EuroBasket 2025
team usa americup
AmeriCup
00h00Après un premier avertissement, Team USA se fait quand même surprendre à l’AmeriCup !
AfroBasket
00h00Kevin Kokila et l’Angola sacrés champions d’Afrique à la maison !
chartres landerneau
La Boulangère Wonderligue
00h00Après la défection d’une recrue, Chartres signe une ex-meneuse de Landerneau
Matthew Strazel est forfait pour l'EuroBasket 2025
EuroBasket
00h00Matthew Strazel réagit à son forfait pour l’EuroBasket : « J’ai pas de mots, que des larmes »
Nadir Hifi remplace Matthew Strazel pour l'EuroBasket 2025
EuroBasket
00h00Nadir Hifi remplace Matthew Strazel pour l’EuroBasket 2025 !
france grèce
EuroBasket
00h00Victorieuse de la Grèce, l’équipe de France termine invaincue sa prépa à l’EuroBasket !
WNBA
00h00Dominique Malonga : « En WNBA il faut se faire respecter, tu ne peux pas être timide »
EuroBasket masculin
00h00Mattias Markusson (Roanne) sera bien à l’EuroBasket, trois anciens de LNB avec la Suède
1 / 0
Livenews NBA
Malik Beasley sous les couleurs de Détroit face aux Timberwolves
NBA
00h00Malik Beasley blanchi, plusieurs franchises déjà intéressées
Dylan Harper sous le maillot des Spurs face aux Jazz lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Dylan Harper choisit la patience : un début en tant que remplaçant aux Spurs
Derrick Rose sous le maillot des Chicago Bulls en finale de Conférence Est face à Philadelphie lors des playoffs 2012
NBA
00h00Derrick Rose rejoint Jordan et Pippen : son maillot retiré par les Chicago Bulls en 2026
Jayson Tatum contre les Clippers face à Kobe Brown
NBA
00h00Boston vend du rêve avec Tatum, mais les fans redoutent un come-back trop rapide
Shai Gilgeous-Alexander attaquant sur Andrew Nembhard lors de finales NBA 2025
NBA
00h00Oklahoma City vs Indiana : la NBA mise sur une revanche, les fans redoutent un massacre
Kevin Durant face à Anthony Edwards lors de la rencontre qui opposait les Suns aux Timberwolves
NBA
00h00La NBA 2025 a explosé ses stars comme des cartes Pokémon : panique ou stratégie secrète ?
La salle des Spurs vide avant la rencontre face aux Clippers
NBA
00h00Les Spurs investissent 2,1 milliards $ dans une nouvelle salle : un pari colossal pour redessiner San Antonio d’ici 2032
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour à l’entraînement collectif avec les Spurs
John Wall, balle en main face au Jazz
NBA
00h00La légende oubliée des Wizards quitte la NBA : John Wall, icône d’un rêve devenu cauchemar
Rick Carlisle en arrière plan lors des finales NBA 2025 qui opposées Oklahoma City aux Pacers
NBA
00h00Il est le plus vieux coach NBA, mais veut encore tout casser : le pari insensé de Rick Carlisle
1 / 0