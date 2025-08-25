Thomas Hieu-Courtois ne jouera finalement pas avec Le Portel

« Du vert de Blois à celui du Portel : Thomas Hieu-Courtois retrouve la Betclic ELITE », titrions nous fin juin à l’annonce de la signature de l’ailier-fort avec l’ESSM. Finalement, les retrouvailles entre la première division et le joueur vont peut-être devoir attendre. Ce lundi 25 août, une semaine après la reprise de l’entraînement au Chaudron, le club stelliste a en effet annoncé le départ de Thomas Hieu-Courtois (2,00 m, 29 ans), d’un commun accord entre les deux parties.

Thomas HIEU-COURTOIS n’est plus portelois. Les deux parties ont décidé d’un accord commun de se séparer. L’ESSM le remercie pour son travail & lui souhaite pleine réussite pour la suite de sa carrière. Le club à la recherche d’un nouveau joueur afin de compléter son effectif. pic.twitter.com/orPujsJVrA — ESSM Le Portel (@ESSMbasket) August 25, 2025

L’ESSM recherche un nouvel ailier-fort

Ainsi, en cette fin août, Le Portel va devoir se mettre en quête d’un nouveau joueur pour de nouveau boucler son effectif. Dans son annonce, le club n’a pas communiqué la raison de la séparation avec Thomas Hieu-Courtois, qui devait être la doublure d’Ivan Février au poste 4 cette saison.

Joueur de l’ADA Blois ces deux dernières saisons (en Betclic ELITE puis en ELITE 2), Thomas Hieu-Courtois revient donc sur le marché des transferts. La saison dernière dans l’antichambre de l’élite, le Martiniquais valait encore plus de 8 points à 44% aux tirs, 4 rebonds et 2 passes décisives en 21 minutes de jeu en moyenne. Au cours de sa carrière, le joueur de 29 ans a évolué à Lille, Nantes, Aix-Maurienne ou encore Strasbourg.

Avec la nouvelle réglementation LNB, plus restrictive sur les changements de joueurs en cours de saison (entre la première journée et la trêve internationale de février, trois ajustements maximum), les clubs ne veulent pas attendre le début de la saison avant de prodiguer les ajustements nécessaires.

L’effectif version 2025/26 du Portel :