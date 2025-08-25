Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Thomas Hieu-Courtois ne jouera finalement pas avec Le Portel

Betclic ELITE - Avant le début de la saison, l'ESSM Le Portel a annoncé la fin de sa collaboration d'un commun accord avec l'une de ses recrues, l'ailier-fort Thomas Hieu-Courtois.
|
00h00
Résumé
Écouter
Thomas Hieu-Courtois ne jouera finalement pas avec Le Portel

Thomas Hieu-Courtois ne portera finalement pas le maillot vert du Portel.

Crédit photo : Tuan Nguyen

« Du vert de Blois à celui du Portel : Thomas Hieu-Courtois retrouve la Betclic ELITE », titrions nous fin juin à l’annonce de la signature de l’ailier-fort avec l’ESSM. Finalement, les retrouvailles entre la première division et le joueur vont peut-être devoir attendre. Ce lundi 25 août, une semaine après la reprise de l’entraînement au Chaudron, le club stelliste a en effet annoncé le départ de Thomas Hieu-Courtois (2,00 m, 29 ans), d’un commun accord entre les deux parties.

L’ESSM recherche un nouvel ailier-fort

Ainsi, en cette fin août, Le Portel va devoir se mettre en quête d’un nouveau joueur pour de nouveau boucler son effectif. Dans son annonce, le club n’a pas communiqué la raison de la séparation avec Thomas Hieu-Courtois, qui devait être la doublure d’Ivan Février au poste 4 cette saison.

Joueur de l’ADA Blois ces deux dernières saisons (en Betclic ELITE puis en ELITE 2), Thomas Hieu-Courtois revient donc sur le marché des transferts. La saison dernière dans l’antichambre de l’élite, le Martiniquais valait encore plus de 8 points à 44% aux tirs, 4 rebonds et 2 passes décisives en 21 minutes de jeu en moyenne. Au cours de sa carrière, le joueur de 29 ans a évolué à Lille, Nantes, Aix-Maurienne ou encore Strasbourg.

Avec la nouvelle réglementation LNB, plus restrictive sur les changements de joueurs en cours de saison (entre la première journée et la trêve internationale de février, trois ajustements maximum), les clubs ne veulent pas attendre le début de la saison avant de prodiguer les ajustements nécessaires.

L’effectif version 2025/26 du Portel :

  • Mike Smith – Christopher Ebunangombe
  • Trey Wertz – Lucas Fischer – Lahaou Konaté – Filip Kruslin
  • Ivan Février – Tyshaun Crawford – Mathieu Boyer – Neal Quinn (pigiste médical)
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Le Portel
Le Portel
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
belgique eurobasket
EuroBasket
00h00Premier adversaire des Bleus à l’EuroBasket, la Belgique a dévoilé ses 12 joueurs
hieu-courtois portel
Betclic ELITE
00h00Thomas Hieu-Courtois ne jouera finalement pas avec Le Portel
ex élan limoges
Betclic ELITE
00h00Un ex de l’Élan Béarnais partenaire d’entraînement du Limoges CSP
espoir monaco lituanie
À l’étranger
00h00Un ancien Espoir de l’AS Monaco change de club en Lituanie
americup bagarre
AmeriCup
00h00[Vidéo] Scène surréaliste à l’AmeriCup : bagarre générale entre l’Argentine et la République dominicaine
EuroBasket
00h00ITW – Guerschon Yabusele, capitaine d’un « groupe d’underdogs assez spécial »
Clément Cavallo et Caen ont battu La Rochelle ce dimanche 24 août
ELITE 2
00h00Caen surclasse le Stade Rochelais à Neuvy-en-Mauges
france eurobasket
EuroBasket
00h00La France invaincue avant d’arriver à l’EuroBasket : « Je ne pense pas que ça puisse être un piège »
Marcus Keene a planté 23 points lors du premier match de préparation de la SIG Strasbourg
Betclic ELITE
00h00La SIG Strasbourg lance sa préparation par une victoire face à l’ASA
WNBA
00h00Seattle reprend des couleurs avec une grande Dominique Malonga, Iliana Dossou-Yovo Rupert record à Golden State
1 / 0
Livenews NBA
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
Kobe Bryant sous le maillot des Lakers face à Golden State
NBA
00h00Warner Bros lance un biopic sur Kobe Bryant : les coulisses de la draft NBA 1996
Malik Beasley sous les couleurs de Détroit face aux Timberwolves
NBA
00h00Malik Beasley blanchi, plusieurs franchises déjà intéressées
Dylan Harper sous le maillot des Spurs face aux Jazz lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Dylan Harper choisit la patience : un début en tant que remplaçant aux Spurs
Derrick Rose sous le maillot des Chicago Bulls en finale de Conférence Est face à Philadelphie lors des playoffs 2012
NBA
00h00Derrick Rose rejoint Jordan et Pippen : son maillot retiré par les Chicago Bulls en 2026
Jayson Tatum contre les Clippers face à Kobe Brown
NBA
00h00Boston vend du rêve avec Tatum, mais les fans redoutent un come-back trop rapide
Shai Gilgeous-Alexander attaquant sur Andrew Nembhard lors de finales NBA 2025
NBA
00h00Oklahoma City vs Indiana : la NBA mise sur une revanche, les fans redoutent un massacre
Kevin Durant face à Anthony Edwards lors de la rencontre qui opposait les Suns aux Timberwolves
NBA
00h00La NBA 2025 a explosé ses stars comme des cartes Pokémon : panique ou stratégie secrète ?
La salle des Spurs vide avant la rencontre face aux Clippers
NBA
00h00Les Spurs investissent 2,1 milliards $ dans une nouvelle salle : un pari colossal pour redessiner San Antonio d’ici 2032
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour à l’entraînement collectif avec les Spurs
1 / 0