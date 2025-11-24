Le trio français de Gran Canaria impuissant face au Barça pour les débuts de Xavi Pascual

Le trio français de Gran Canaria – Andrew Albicy, Louis Labeyrie et Pierre Pelos – espérait sans doute jouer un mauvais tour au Barça pour les débuts de Xavi Pascual, de retour sur le banc de Barcelone. Mais les Catalans ont parfaitement lancé l’ère Pascual en décrochant une victoire importante sur le parquet de Gran Canaria (61-72) devant les 7 624 spectateurs de la Gran Canaria Arena.

Les Français de Gran Canaria en difficulté



Malgré l’énergie d’Andrew Albicy (2 points, 4 passes), la présence de Louis Labeyrie (6 points, 2 rebonds) et la solidité de Pierre Pelos (5 points, 4 rebonds), Gran Canaria n’a pas réussi à suivre le rythme catalan dans le dernier quart-temps.

Le Barça accélère dans le money-time

Dans une rencontre longtemps cadenassée et dominée par les défenses, où les locaux menaient encore à l’entame du dernier acte. C’est l’expérience du duo Tornike Shengelia – Nico Laprovittola (14 points chacun) qui a fini par faire plier la résistance des insulaires. Malgré la belle performance de leur ancien joueur Mike Tobey en face (16 points et 9 rebonds), le Barça a su hausser le ton dans les dix dernières minutes avec un partiel cinglant de 15-26, profitant de la maladresse adverse aux lancers francs pour sceller un résultat qui fait du bien au moral des troupes blaugranas.

Une victoire capitale pour les Catalans



Ce succès permet aux Catalans de remonter à la 7e place (4 victoires, 4 défaites) au classement. Gran Canaria, désormais 11e (3 victoires, 5 défaites), glisse dans la deuxième moitié du tableau.

Albicy et Labeyrie attendus avec les Bleus

Andrew Albicy et Louis Labeyrie vont désormais retrouver l’équipe de France. Les Bleus démarrent leur campagne de qualifications pour la Coupe du Monde 2027 avec deux matchs au programme. Le 28 novembre à Rouen pour France – Belgique et ensuite direction la Finlande le 1er décembre pour défier la sélection finlandaise.