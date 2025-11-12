Andrew Albicy est devenu le meilleur passeur de l’histoire de Gran Canaria !

À 35 ans, Andrew Albicy continue d’écrire l’histoire de Gran Canaria. Le meneur, convoqué pour la prochaine fenêtre de novembre avec les Bleus, a délivré ce weekend sa 1186e passe décisive toutes compétitions confondues sous le maillot canari, ce qui en fait le meilleur passeur de l’histoire du club.

📝 Andrew Albicy supera a Albert Oliver como máximo asistente de la historia del club. ▪ Con las cinco asistencias del último partido, se convierte en el mejor pasador de la historia del club sumando competiciones nacionales e internacionales. ➡ https://t.co/jEoEIcMeqV pic.twitter.com/7Nc6UuewXJ — Dreamland Gran Canaria (@GranCanariaCB) November 11, 2025

Aujourd’hui capitaine, le vice-champion olympique trône donc en tête du classement des meilleurs passeurs du club avec 1186 unités, record qu’il va encore repousser au fil des semaines. Il devance les 1 184 offrandes d’Albert Oliver, désormais assistant coach au FC Barcelone après avoir notamment remporté l’EuroCup en 2016 avec Gran Canaria.

Sur les 1 186 passes décisives de l’international français, sélectionné pour la prochaine fenêtre, 707 ont été délivrées en Liga Endesa. Il faut en ajouter 436 en EuroCup, 25 en BCL et 18 en Coupe du Roi.

PROFIL JOUEUR Andrew ALBICY Poste(s): Meneur Taille: 178 cm Âge: 35 ans (21/03/1990) Nationalités: Stats 2025-2026 / Liga Endesa PTS 6,2 #137 REB 0,8 #211 PD 5,5 #6

Arrivé au club de Las Palmas à l’été 2020, Andrew Albicy a disputé 276 matchs avec Gran Canaria, ce qui le fait tourner à 4,3 passes décisifs par rencontre. Avec l’équipe insulaire, il a notamment remporté l’EuroCup en 2023.