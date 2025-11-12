Recherche
Liga Endesa

Andrew Albicy est devenu le meilleur passeur de l’histoire de Gran Canaria !

LIGA - Encore à l’origine de cinq passes décisives pour Gran Canaria samedi 8 novembre, le meneur international français Andrew Albicy a écrit son nom tout en haut du classement des meilleurs passeurs de l’histoire du club espagnol.
00h00
Andrew Albicy est devenu le meilleur passeur de l’histoire de Gran Canaria !

Andrew Albicy, 1 186 passes décisives en carrière avec Gran Canaria

Crédit photo : acb Photo / Mónica Arcay

À 35 ans, Andrew Albicy continue d’écrire l’histoire de Gran Canaria. Le meneur, convoqué pour la prochaine fenêtre de novembre avec les Bleus, a délivré ce weekend sa 1186e passe décisive toutes compétitions confondues sous le maillot canari, ce qui en fait le meilleur passeur de l’histoire du club.

Aujourd’hui capitaine, le vice-champion olympique trône donc en tête du classement des meilleurs passeurs du club avec 1186 unités, record qu’il va encore repousser au fil des semaines. Il devance les 1 184 offrandes d’Albert Oliver, désormais assistant coach au FC Barcelone après avoir notamment remporté l’EuroCup en 2016 avec Gran Canaria.

Sur les 1 186 passes décisives de l’international français, sélectionné pour la prochaine fenêtre, 707 ont été délivrées en Liga Endesa. Il faut en ajouter 436 en EuroCup, 25 en BCL et 18 en Coupe du Roi.

PROFIL JOUEUR
Andrew ALBICY
Poste(s): Meneur
Taille: 178 cm
Âge: 35 ans (21/03/1990)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Liga Endesa
PTS
6,2
#137
REB
0,8
#211
PD
5,5
#6

Arrivé au club de Las Palmas à l’été 2020, Andrew Albicy a disputé 276 matchs avec Gran Canaria, ce qui le fait tourner à 4,3 passes décisifs par rencontre. Avec l’équipe insulaire, il a notamment remporté l’EuroCup en 2023.

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

