EuroLeague

Xavi Pascual de retour au FC Barcelone, jusqu’en 2028

EuroLeague - Xavi Pascual fait son grand retour au FC Barcelone basketball après neuf saisons d'absence. L'entraîneur catalan de 53 ans a signé un contrat de trois ans jusqu'en juin 2028 pour reprendre les rênes de l'équipe blaugrana.
00h00
Résumé
Écouter
Xavi Pascual de retour au FC Barcelone, jusqu’en 2028

Après cinq ans en Russie, Xavi Pascual revient au FC Barcelone

Crédit photo : VTB League

Xavi Pascual fait son grand retour au FC Barcelone, neuf ans après. L’entraîneur catalan de 53 ans a signé un contrat de trois ans jusqu’en juin 2028 pour reprendre les rênes de l’équipe blaugrana.

Le FC Barcelone a officialisé jeudi le retour de Xavi Pascual sur le banc du Palau Blaugrana. Après neuf années passées loin de la Catalogne, l’entraîneur de 53 ans retrouve le club où il a connu ses plus grands succès entre 2008 et 2016.

Selon le communiqué officiel : « Xavi Pascual sera le nouvel entraîneur du Barça basketball jusqu’en juin 2028. Il doit encore signer le contrat, mais un accord de principe a été trouvé entre le FC Barcelone et Pascual pour que le Catalan rejoigne l’équipe à partir du 17 novembre, après que l’équipe ait disputé les matchs de vendredi et dimanche au Palau Blaugrana contre Virtus et Baskonia. »

Un retour facilité par d’excellentes relations

La bonne relation entre Joan Laporta, Josep Cubells et Xavi Pascual s’est révélée déterminante pour conclure rapidement cet accord, malgré la période financière difficile que traverse le club. Pascual sera accompagné de son assistant Iñigo Zorzano, qui rejoindra également le staff technique.

Durant son premier passage au Barça, Pascual avait marqué l’histoire du club en remportant 19 trophées en huit ans et quatre mois (3 051 jours). Un palmarès exceptionnel comprenant une EuroLeague, quatre Liga Endesa, trois Copa del Rey, quatre Super Coupes et sept Lliga Catalanas consécutives.

Au-delà des titres, ses équipes avaient montré une remarquable constance : neuf finales consécutives de Liga Endesa, cinq Final Four d’EuroLeague, six finales de Copa del Rey et sept finales consécutives de Super Coupe. Cette régularité au plus haut niveau avait fait de lui l’un des entraîneurs les plus respectés d’Europe.

Une expérience internationale enrichissante

Depuis son départ de Barcelone en 2016, Pascual a enrichi son expérience en dirigeant le Panathinaikos Athènes (octobre 2016 – décembre 2018) où il a remporté deux championnats grecs et une coupe, puis le Zenit Saint-Pétersbourg (février 2020 – juin 2025) avec un championnat, une coupe et deux Super Coupes russes à la clé.

Il prend la succession de Joan Peñarroya, limogé dimanche dernier, et d’Oscar Orellana qui assure l’intérim. Barcelone occupe actuellement la cinquième place de l’EuroLeague avec un bilan de 6 victoires pour 4 défaites, à deux matchs du leader Hapoel Tel Aviv. Pascual prendra officiellement ses fonctions lundi 17 novembre, après les rencontres contre Virtus Bologne vendredi et Baskonia dimanche au Palau Blaugrana.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.

