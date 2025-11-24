Ettore Messina démissionne de son poste d’entraîneur à Milan

Ettore Messina (66 ans) a démissionné de son poste d’entraîneur principal de l’Olimpia Milan. Cette information vient d’être confirmée par ROM, marquant la fin d’un chapitre important pour le club lombard et l’un des techniciens les plus respectés du basket européen.

Peppe Poeta prend les rênes après la défaite à Trieste

La décision a été prise dans les dernières heures, suite à la défaite subie à Trieste. Le président du club, Pantaleo Dell’Orco, a immédiatement nommé Peppe Poeta pour succéder à Messina. L’ancien assistant principal était déjà désigné comme successeur pour la saison prochaine, mais les événements ont précipité sa nomination.

Cette transition intervient à un moment délicat de la saison pour l’Olimpia Milan, qui traverse une période difficile. Poeta, qui connaît parfaitement l’environnement milanais et la philosophie de jeu du club, devra rapidement stabiliser l’équipe et relancer la dynamique.

Un bilan exceptionnel en cinq saisons

Ettore Messina avait rejoint l’Olimpia Milan en 2019 et a marqué l’histoire récente du club de son empreinte. Durant son passage en rouge et blanc, le technicien italien a remporté trois titres de champion d’Italie, mais le club n’a jamais semblé parvenir à franchir un cap, surtout sur la scène européenne.

Son palmarès milanais présente toutefois une qualification au au Final Four de l’EuroLeague en 2021. Mais ce qui devait être une étape a finalement été suivie par des déceptions, malgré de gros investissements lors des intersaisons. Quart de finaliste en 2022, le club italien a depuis terminé deux fois 12e de la saison régulière (2022-2023 et 2023-2024) puis 11e en 2024-2025. Une place qu’occupe de nouveau Milan sur cette première partie de saison, avec un bilan équilibré (6 victoires et 6 défaites).

En parallèle, la domination de Milan sur la scène nationale a été limitée par la Virtus Bologne. Sous la houlette du technicien sicilien, le club compte toutefois deux Coupes d’Italie et trois Super Coupes, la plus récente datant de fin septembre. Une période marquée par le décès du propriétaire Giorgio Armani.

Le rôle que Messina occupera pour le reste de la saison reste encore inconnu. Son contrat en tant que Président des Opérations Basketball du club court jusqu’en 2026, laissant entrevoir une possible reconversion au sein de la structure dirigeante. Le communiqué officiel du club est attendu prochainement pour clarifier la situation.