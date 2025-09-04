Recherche
EuroLeague

Propriétaire emblématique de l’Olimpia Milan, Giorgio Armani s’est éteint à 91 ans

EUROLEAGUE - Le célèbre couturier italien Giorgio Armani, propriétaire de l'Olimpia Milano depuis 2008, s'est éteint à l'âge de 91 ans, laissant derrière lui un héritage majeur dans la mode et le basketball européen.
00h00
Propriétaire emblématique de l’Olimpia Milan, Giorgio Armani s’est éteint à 91 ans

Propriétaire de l’Olimpia Milan et créateur de mode mythique, Giorgio Armani s’est éteint.

Crédit photo : Olimpia Milano, via Instagram

Une triste journée pour la mode et le sport. Le designer italien Giorgio Armani est décédé à l’âge de 91 ans, comme l’a annoncé le Groupe Armani ce jeudi. Cette disparition marque la fin d’une ère pour l’industrie de la mode, mais aussi pour le basketball européen.

Giorgio Armani était reconnu pour avoir créé une esthétique quintessentiellement italienne dans ses vêtements au cours de ses décennies de pratique, tout en élevant les tapis rouges d’Hollywood vers de nouveaux sommets. Mais son influence s’étendait bien au-delà de la haute couture.

En 2008, Giorgio Armani avait racheté l’Olimpia Milano Basketball Club à Giorgio Corbelli, devenant l’unique propriétaire du club. Il avait alors entièrement transformé la structure de gestion, menant cette équipe emblématique vers l’ère moderne de la EuroLeague.

« Il Signor Armani, comme il était toujours appelé avec respect et admiration par les employés et collaborateurs, s’est éteint paisiblement, entouré de ses proches », a déclaré le Groupe Armani dans un communiqué, décrivant le fondateur comme « un infatigable moteur ».

Un héritage qui perdure, une nouvelle page pour l’Olimpia Milan

L’impact d’Armani sur l’Olimpia Milano restera dans les mémoires. Sous sa propriété, le club milanais a retrouvé ses lettres de noblesse sur la scène européenne, participant régulièrement à l’EuroLeague et attirant les meilleurs joueurs internationaux.

« Dans cette entreprise, nous nous sommes toujours sentis comme faisant partie d’une famille », peut-on lire dans une déclaration fournie par la marque au nom de sa famille et de ses employés. « Aujourd’hui, avec une profonde émotion, nous ressentons le vide laissé par celui qui a fondé et nourri cette famille avec vision, passion et dévouement. Mais c’est précisément dans son esprit que nous, les employés et les membres de la famille qui ont toujours travaillé aux côtés de M. Armani, nous nous engageons à protéger ce qu’il a construit et à faire avancer son entreprise en sa mémoire, avec respect, responsabilité et amour. »

L’avenir de l’Olimpia Milan reste désormais incertain, mais l’héritage laissé par Giorgio Armani, tant dans la mode que dans le basketball, continuera d’inspirer les générations futures.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
