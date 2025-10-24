La NBA dévoile les parquets hauts en couleur de sa NBA Cup

C’est désormais une tradition chaque année depuis 2023. Créée il y a deux ans, la NBA Cup fait désormais partie du paysage basket américain, reconnaissable avec ses parquets hauts en couleur qui dénotent de la traditionnelle couleur bois. Ce tournoi joué en novembre et décembre comprend une phase de poules de cinq équipes avec des matchs comptant pour la saison régulière. Puis les meilleurs se retrouvent dans un format à élimination directe, débutant en quarts de finale et allant jusqu’au match du titre, qui lui est joué en terrain neutre et ne compte pas pour la saison régulière.

Cela peut permettre à des équipes outsiders mais pas contenders d’ajouter un trophée à leur palmarès. Et aux joueurs de connaître une parenthèse compétitive hors de la routine de la saison régulière. C’est ainsi que les Los Angeles Lakers ont gagné la première édition 2023, et les Milwaukee Bucks celle de 2024.

Du rouge, du bleu, du vert…

La troisième édition va donc débuter dès le 31 octobre. Une semaine avant, la NBA a donc dévoilé les parquets de chaque équipe pour cette Cup, qui diffèrent chaque année. Ceux-ci font aussi la particularité de cet événement. Ceux-ci sont bien différents des parquets habituels. Surtout par leurs couleurs vives, qui sont celles des équipes, mais sont forcément clivantes. Pour cette édition, on compte huit parquets bleus, cinq rouges, trois verts, deux jaunes, ou encore un orange et un violet. Le tout avec des gros logos symbolisant le trophée final au rond central et dans la raquette. Ce qui ne laisse pas indifférent.

Dans son communiqué, la NBA précise que les parquets comportent « des motifs dégradés entièrement peints, des designs personnalisés pour chaque équipe, et des détails cachés concernant les deux précédents champions de la NBA Cup, en plus d’autres éléments uniques. » Le tout a été désigné par un artiste (Victor Solomon), accompagné d’une marque américaine de luxe. Les joueurs porteront aussi des maillots particuliers, les “Statement Edition” pour les équipes à domicile, et les “Association Edition” pour celles à l’extérieur.