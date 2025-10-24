Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

La NBA dévoile les parquets hauts en couleur de sa NBA Cup

NBA - À une semaine du début de son traditionnel "In-Season Tournament" ou "NBA Cup", la NBA a dévoilé les parquets aux couleurs vives qui seront utilisés. Ce qui est toujours un grand moment de débat au vu de leur côté clivant.
|
00h00
Résumé
Écouter
La NBA dévoile les parquets hauts en couleur de sa NBA Cup

Un échantillon des 30 parquets de la NBA Cup

Crédit photo : NBA

C’est désormais une tradition chaque année depuis 2023. Créée il y a deux ans, la NBA Cup fait désormais partie du paysage basket américain, reconnaissable avec ses parquets hauts en couleur qui dénotent de la traditionnelle couleur bois. Ce tournoi joué en novembre et décembre comprend une phase de poules de cinq équipes avec des matchs comptant pour la saison régulière. Puis les meilleurs se retrouvent dans un format à élimination directe, débutant en quarts de finale et allant jusqu’au match du titre, qui lui est joué en terrain neutre et ne compte pas pour la saison régulière.

Cela peut permettre à des équipes outsiders mais pas contenders d’ajouter un trophée à leur palmarès. Et aux joueurs de connaître une parenthèse compétitive hors de la routine de la saison régulière. C’est ainsi que les Los Angeles Lakers ont gagné la première édition 2023, et les Milwaukee Bucks celle de 2024.

LIRE AUSSI

Du rouge, du bleu, du vert…

La troisième édition va donc débuter dès le 31 octobre. Une semaine avant, la NBA a donc dévoilé les parquets de chaque équipe pour cette Cup, qui diffèrent chaque année. Ceux-ci font aussi la particularité de cet événement. Ceux-ci sont bien différents des parquets habituels. Surtout par leurs couleurs vives, qui sont celles des équipes, mais sont forcément clivantes. Pour cette édition, on compte huit parquets bleus, cinq rouges, trois verts, deux jaunes, ou encore un orange et un violet. Le tout avec des gros logos symbolisant le trophée final au rond central et dans la raquette. Ce qui ne laisse pas indifférent.

Dans son communiqué, la NBA précise que les parquets comportent « des motifs dégradés entièrement peints, des designs personnalisés pour chaque équipe, et des détails cachés concernant les deux précédents champions de la NBA Cup, en plus d’autres éléments uniques. » Le tout a été désigné par un artiste (Victor Solomon), accompagné d’une marque américaine de luxe. Les joueurs porteront aussi des maillots particuliers, les “Statement Edition” pour les équipes à domicile, et les “Association Edition” pour celles à l’extérieur.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
NBA
NBA
Suivre
NBA Cup
NBA Cup
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague
00h00Le Partizan fera sans deux de ses meilleurs extérieurs contre Paris, le jeune Muurinen de retour
NBA
00h00La NBA dévoile les parquets hauts en couleur de sa NBA Cup
Coupe de France Féminine
00h00Le tirage du 3e tour de la Coupe de France féminine connu : ASVEL – Landerneau en affiche principale
Betclic ELITE
00h00Betclic ELITE: le programme de la 5e journée avec un Limoges – Saint-Quentin en ouverture
ELITE 2
00h00Hamid Mesbah quitte les Béliers de Kemper après huit ans à la direction du club
ELITE 2
00h00L’ASA avec Nelson Phillips contre Hyères-Toulon
François Wibaut en défense avec l'Elan béarnais lors de la présaison
ELITE 2
00h00À 20 ans, François Wibaut s’affirme avec l’Élan béarnais
Francisco et Kaunas retrouvent le sourire après le succès à Barcelone
EuroLeague
00h00Francisco et Kaunas retrouvent le sourire avec une large victoire à Barcelone
ELITE 2
00h00Dylan Van Eyck de retour avec Nantes à Antibes
ELITE 2
00h00Deuxième entorse d’affilée pour Yannis Allard (La Rochelle)
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00La NBA dévoile les parquets hauts en couleur de sa NBA Cup
Stephen Curry démarre fort sa saison NBA 2025-2026
NBA
00h00Stephen Curry crucifie Denver après une performance historique d’Aaron Gordon à 50 points
NBA
00h00L’ancien nanterrien Ajay Mitchell bat encore son record en NBA, Ousmane Dieng ne saisit pas sa chance
NBA
00h00Les 6 rookies français ont joué… 20 minutes en cumulé pour leur premier match
NBA
00h00Paris faiseur de coachs NBA : (déjà) promu entraîneur de Portland, Tiago Splitter imite Tuomas Iisalo !
NBA
00h00Terry Rozier et Chauncey Billups arrêtés dans une enquête FBI sur les paris sportifs
NBA
00h00Bon match de la paire de Charlotte Diabaté – Salaün, Gobert gagne, Risacher se montre malgré la défaite
NBA
00h00Voyage NBA : allez voir Victor Wembanyama, star des Bleus et star NBA, avec l’Élan Chalon… à Toronto !
NBA
00h00Un Victor Wembanyama transformé terrifie la NBA pour sa première
Vlatko Cancar quitte Milan
NBA
00h00Milan se sépare déjà de son champion NBA
1 / 0