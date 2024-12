Les Milwaukee Bucks remportent la NBA Cup 2024, Giannis Antetokounmpo élu MVP

Les Los Angeles Lakers, premiers vainqueurs de la NBA Cup, ont trouvé leur successeur ! Les Milwaukee Bucks ont remporté la deuxième édition du trophée de mi-saison de la NBA (97-81 contre Oklahoma City), censé apporter un peu de piment au cœur d’une phase interminable jugée interminable.

Après une première mi-temps serrée, marquée par l’excellent passage d’Isaiah Hartenstein côté OKC et par la mue de Giannis Antetokounmpo en passeur côté Bucks, la franchise du Wisconsin a fait la différence au retour des vestiaires. Milwaukee a enclenché la marche avant dans le troisième quart-temps en mettant plus d’intensité. En face, Oklahoma City s’est trop appuyé sur les 3-points pour revenir, surtout avec une adresse aussi famélique (5/32).



Auteur d’un triple-double (26 points, 19 rebonds, 10 passes décisives), Giannis Antetokounmpo a été élu MVP, bien secondé par Damian Lillard (23 points à 6/12, 4 rebonds et 4 passes décisives), vainqueur de son premier trophée collectif en NBA. Soit le premier coup d’éclat de leur duo, après plus d’une saison à tenter de trouver la bonne formule. Décevants lors des premières semaines de la saison, les Bucks ont donc empoché une bonne dose de confiance face au numéro 1 de l’Ouest, où Ousmane Dieng était toujours out, blessé à la main. Une prestation qui va permettre au groupe de bâtir quelque chose de solide mais aussi à chacun des joueurs de l’effectif d’empocher 500 000 dollars. Ce qui était, finalement, l’argument majeur de la NBA Cup pour faire en sorte qu’ils jouent le jeu à fond…