Ousmane Dieng se blesse lors de sa première de la saison en G-League

Bien qu’il soit complètement intégré à la rotation du Thunder d’Oklahoma City depuis le début de saison, Ousmane Dieng (2,09 m, 21 ans) a joué en G-League avec le Blue ce vendredi 22 novembre alors qu’OKC n’avait pas de match NBA. Mais le Lot-et-Garonnais a du se contenter de 7 minutes de jeu, pour 2 points à 1/1 aux lancers francs (règle oblige) et 3 rebonds. L’intérieur du Thunder n’est pas revenu en jeu en raison de ce qui s’apparentait à une blessure au niveau de la main (doigt ?) rapporte le journaliste localier Rylan Stiles.

Néanmoins, Oklahoma City a de suite rappelé dans son effectif Branden Carlson, Ousmane Dieng et Dillon Jones après leur sortie avec le Blue en G-League, gagnée en 104 à 97 contre Rio Grande. Pour rappel, le Blue d’OKC a remporté le titre de champion de G-League 2024 et Ousmane Dieng avait été élu MVP des finales.

Ousmane Dieng will not return to the Blue game against the Vipers tonight. Appeared to suffer a hand/finger injury.

— Rylan Stiles (@Rylan_Stiles) November 23, 2024