ELITE 2

À 20 ans, François Wibaut s’affirme avec l’Élan béarnais

Elite 2 - À seulement 20 ans, François Wibaut s’impose comme l’une des révélations de ce début de saison 2025-2026 avec l’Élan béarnais. L’ailier français brille en Elite 2, enchaînant les performances convaincantes et confirmant son potentiel aperçu à Rouen la saison passée.
|
00h00
Résumé
Écouter
À 20 ans, François Wibaut s’affirme avec l’Élan béarnais

François Wibaut en défense avec l’Elan béarnais lors de la présaison

Crédit photo : Tuan Nguyen

Arrivé cet été à Pau-Lacq-OrthezFrançois Wibaut (1,98 m, 20 ans) s’épanouit pleinement sous les couleurs de l’Élan Béarnais. Après une première saison prometteuse en Élite 2 à Rouen l’année dernière, l’ailier montre qu’il a passé un cap. En six rencontres d’Elite 2, le Nordiste tourne à 12,3 points, 3,7 rebonds et 1,7 passe pour 12,2 d’évaluation en 22 minutes de moyenne, avec une redoutable adresse extérieure (44,4 % à 3-points) et dans une équipe du haut de tableau.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-François Wibaut.jpg
François WIBAUT
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 198 cm
Âge: 20 ans (15/03/2005)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
10
#187
REB
1
#422
PD
1,5
#282

Un parcours formateur entre Nord et Rhône-Alpes

Formé à Liévin, François Wibaut a quitté son Nord natal pour rejoindre le centre de formation de l’ASVEL où il a gagné la Coupe de France U17 puis est devenu champion de France U18 et Espoirs. Avec le club villeurbannais, il s’est aguerri en Espoirs (11,8 points, 4,1 rebonds en 2023-2024) tout en découvrant le monde professionnel, entre LyonSO (Nationale 1) et quelques apparitions en Betclic ELITE.

La saison suivante, sous les couleurs du Rouen Métropole Basket, il s’est imposé en Elite 2 avec 5,8 points de moyenne sur 38 rencontres. Membre régulier des sélections jeunes, il a notamment porté le maillot des Bleuets lors de l’Euro U20 2025… sous les ordres de Mickaël Hay.

Un ailier déjà très mature

À Pau, son implication et son sérieux sont déjà remarqués. Wibaut se distingue par sa constance et son efficacité, que ce soit sur la ligne des lancers francs (80 %) ou dans ses prises d’initiative offensives. Pour sa première saison dans le sud-ouest, il est déjà un joueur cadre du dispositif de Mickaël Hay au sein d’un groupe béarnais très équilibré au niveau des temps de jeu. « François est un jeune joueur talentueux et polyvalent. Il possède une vraie soif d’apprendre, une grande rigueur dans le travail et une marge de progression très intéressante », apprécie son entraîneur Mickaël Hay.

LIRE AUSSI

Un début de saison flamboyant à Pau

Dès septembre, François Wibaut a signé plusieurs performances marquantes :

  • Face à Nantes (30 septembre) : 24 points, 2 rebonds, 3 passes et 26 d’évaluation.

  • Face à Orléans (26 septembre) : 18 points, 10 rebonds pour 17 d’évaluation.

  • Face à Champagne Basket (10 octobre) : 22 points, 3 rebonds et 2 passe.

François WIBAUT
François WIBAUT
22
PTS
3
REB
2
PDE
Logo ELITE 2
CHA
92 88
PAU

L’Élan Béarnais, solidement installé dans le haut du tableau avec 5 victoires en 6 matches, profite pleinement de l’explosion du jeune ailier, dont l’énergie et l’adresse font la différence dans les moments-clés.

Une promesse du basket français en pleine éclosion

François Wibaut ne se contente plus de montrer du potentiel : il le concrétise, semaine après semaine. Si l’Élan Béarnais poursuit sur sa lancée, l’ailier de 20 ans pourrait bien devenir l’une des grandes révélations françaises de cette saison d’Elite 2. Prochain rendez-vous pour François Wibaut et Pau dès ce soir sur le parquet de la Salle Jean Fourré pour défier Évreux. L’occasion pour le jeune ailier tricolore de montrer une fois de plus son talent.

LIRE AUSSI
ELITE 2
ELITE 2
chriher
Je l'avais trouvé intéressant avec les U20 cet été.
