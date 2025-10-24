Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Coupe de France Féminine

Le tirage du 3e tour de la Coupe de France féminine connu : ASVEL – Landerneau en affiche principale

Coupe de France - Le tirage au sort du 3e tour de la Coupe de France féminine 2025-2026, effectué ce vendredi 24 octobre par Thierry Dudit, a offert une belle affiche entre l'ASVEL Féminin et Landerneau, seules équipes de La Boulangère Wonderligue à s’affronter à ce stade.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le tirage du 3e tour de la Coupe de France féminine connu : ASVEL – Landerneau en affiche principale

Le tirage au sort du 3e tour de la Coupe de France féminine Photo FFBB

Crédit photo : FFBB

Le tirage au sort du 3e tour de la Coupe de France féminine, Trophée Joe Jaunay, a eu lieu ce vendredi 24 octobre 2025 au siège de la FFBB. Réalisé par Thierry Dudit, Trésorier Général de la fédération, il concerne dix équipes : six formations de La Boulangère Wonderligue et quatre de Ligue Féminine 2. Ce tour, programmé pour le mercredi 3 décembre à 20h (sous réserve de modifications), marque également l’entrée en lice des clubs français engagés cette saison en EuroCup féminine.

Lyon – Landerneau, seule affiche 100 % La Boulangère Wonderligue

Seul duel entre équipes de l’élite, la confrontation entre l’Asvel Féminin et Landerneau sera l’affiche principale de ce 3e tour. Les Lyonnaises accueilleront la formation bretonne dans un match tête d’affiche.

Des duels LF2 – LBWL pour les quatre autres rencontres

Les autres affiches opposeront des formations de LF2 à des pensionnaires de l’élite :

  • La Tronche Meylan (LF2) – Angers (LBWL)

  • Aulnoye (LF2) – Villeneuve d’Ascq (LBWL)

  • Voiron (LF2) – Lattes-Montpellier (LBWL)

  • Mondeville (LF2) – Charnay (LBWL)

Des matchs prometteurs où plusieurs clubs de Ligue 2 féminine tenteront de créer la surprise face à des adversaires d’un niveau supérieur.

Le tirage au sort du 3e tour de la Coupe de France féminine Photo FFBB

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Coupe de France Féminine
00h00Le tirage du 3e tour de la Coupe de France féminine connu : ASVEL – Landerneau en affiche principale
Betclic ELITE
00h00Betclic ELITE: le programme de la 5e journée avec un Limoges – Cholet en ouverture
ELITE 2
00h00Hamid Mesbah quitte les Béliers de Kemper après huit ans à la direction du club
ELITE 2
00h00L’ASA avec Nelson Phillips contre Hyères-Toulon
François Wibaut en défense avec l'Elan béarnais lors de la présaison
ELITE 2
00h00À 20 ans, François Wibaut s’affirme avec l’Élan béarnais
Francisco et Kaunas retrouvent le sourire après le succès à Barcelone
EuroLeague
00h00Francisco et Kaunas retrouvent le sourire avec une large victoire à Barcelone
ELITE 2
00h00Dylan Van Eyck de retour avec Nantes à Antibes
ELITE 2
00h00Deuxième entorse d’affilée pour Yannis Allard (La Rochelle)
Qualif' Coupe du Monde
00h00Quatre nouveaux, deux joueurs EuroLeague et le grand retour de Labeyrie en équipe de France !
EuroLeague
00h00Le début de saison exceptionnel de Timothé Luwawu-Cabarrot, deuxième meilleur marqueur en EuroLeague et troisième en ACB
1 / 0
Livenews NBA
Stephen Curry démarre fort sa saison NBA 2025-2026
NBA
00h00Stephen Curry crucifie Denver après une performance historique d’Aaron Gordon à 50 points
NBA
00h00L’ancien nanterrien Ajay Mitchell bat encore son record en NBA, Ousmane Dieng ne saisit pas sa chance
NBA
00h00Les 6 rookies français ont joué… 20 minutes en cumulé pour leur premier match
NBA
00h00Paris faiseur de coachs NBA : (déjà) promu entraîneur de Portland, Tiago Splitter imite Tuomas Iisalo !
NBA
00h00Terry Rozier et Chauncey Billups arrêtés dans une enquête FBI sur les paris sportifs
NBA
00h00Bon match de la paire de Charlotte Diabaté – Salaün, Gobert gagne, Risacher se montre malgré la défaite
NBA
00h00Voyage NBA : allez voir Victor Wembanyama, star des Bleus et star NBA, avec l’Élan Chalon… à Toronto !
NBA
00h00Un Victor Wembanyama transformé terrifie la NBA pour sa première
Vlatko Cancar quitte Milan
NBA
00h00Milan se sépare déjà de son champion NBA
Sarunas Jasikevicius et le Fenerbahçe Istanbul vont-ils quitter l'EuroLeague pour la ligue européenne de la NBA
NBA
00h00Le Fenerbahçe et la NBA en Europe : « Nous cherchons la voie idéale »
1 / 0