Le tirage du 3e tour de la Coupe de France féminine connu : ASVEL – Landerneau en affiche principale

Le tirage au sort du 3e tour de la Coupe de France féminine, Trophée Joe Jaunay, a eu lieu ce vendredi 24 octobre 2025 au siège de la FFBB. Réalisé par Thierry Dudit, Trésorier Général de la fédération, il concerne dix équipes : six formations de La Boulangère Wonderligue et quatre de Ligue Féminine 2. Ce tour, programmé pour le mercredi 3 décembre à 20h (sous réserve de modifications), marque également l’entrée en lice des clubs français engagés cette saison en EuroCup féminine.

Lyon – Landerneau, seule affiche 100 % La Boulangère Wonderligue

Seul duel entre équipes de l’élite, la confrontation entre l’Asvel Féminin et Landerneau sera l’affiche principale de ce 3e tour. Les Lyonnaises accueilleront la formation bretonne dans un match tête d’affiche.

Des duels LF2 – LBWL pour les quatre autres rencontres

Les autres affiches opposeront des formations de LF2 à des pensionnaires de l’élite :

La Tronche Meylan (LF2) – Angers (LBWL)

Aulnoye (LF2) – Villeneuve d’Ascq (LBWL)

Voiron (LF2) – Lattes-Montpellier (LBWL)

Mondeville (LF2) – Charnay (LBWL)

Des matchs prometteurs où plusieurs clubs de Ligue 2 féminine tenteront de créer la surprise face à des adversaires d’un niveau supérieur.