Céline Dumerc va être intronisée au Hall of Fame de la FIBA en 2026

Un septième nom du basket français dans le panthéon de la Fédération internationale. Deux ans et demi après la fin de sa carrière de joueuse, la légende de l’équipe de France Celine Dumerc (1,69 m, 43 ans) va faire son entrée au Hall of Fame de la FIBA, dans la cuvée 2026. Elle sera intronisée le 21 avril prochain à Berlin, aux côtés notamment de l’Allemand Dirk Nowitzki et de l’Américaine Sue Bird.

Détentrice du records de capes avec la sélection, hommes et femmes confondus (262), l’ex-capitaine des Bleues a remporté six médailles internationales, dont un titre de championne d’Europe en 2009 avec l’équipe de France, à Riga (Lettonie). Figure également dans son très long palmarès une médaille d’argent olympique, glanée à Londres lors des Jeux de 2012.

Championne de France à 7 reprises

Lancée chez les pros à Tarbes en 2000, « Caps' » a tenté l’expérience avec un exil doré à l’étranger à Iekaterinbourg (2009-2011) et un passage en WNBA avec Atlanta (2014). Mais elle a surtout forgé son statut à Bourges, où elle a disputé 11 saisons avant de rejoindre Basket Landes en 2016 et d’y terminer sa carrière sept ans plus tard.

En 23 saisons professionnelles, Céline Dumerc, désormais manager général de l’équipe de France féminine, a notamment glané 7 titres de championne de France, autant de coupes de France, 2 Matchs des champions et un trophée de l’EuroCoupe, en 2016, pour sa dernière saison chez les Berruyères. Lui ont également été décernés la médaille Robert Busnel, plus haute distinction de la FFBB, en 2013, et le trophée Alain Gilles, désignant le meilleur basketteur tricolore de l’année, en 2017.

Nowitzki, Bird et Türkoglu intronisés avec Dumerc

En avril 2026, Dumerc succèdera à Valérie Garnier, dernière Française distinguée au Hall of Fame de la FIBA (2023). Elle rejoindra deux autres légendes du basket féminin, Jacky Chazalon (2009) et Isabelle Fijalkowski (2020), ainsi que trois autres Français : Robert Busnel (2007), Robert Blanchard (2015) et Antoine Rigaudeau (2015).

Seront également intronisés, lors de la promotion 2026, Dirk Nowitzki et Sue Bird, mais aussi Hedo Türkoglu (Turquie), Wang Zhizhi (Chine), Clarisse Machanguana (Mozambique), Ismenia Pauchard (à titre posthume, Chili) et Ludwik Mietta Mikolajewicz (Pologne).