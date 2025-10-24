Francisco et Kaunas retrouvent le sourire avec une large victoire à Barcelone

Le Zalgiris Kaunas, emmené par un Sylvain Francisco (1,85 m, 28 ans) efficace, a renoué avec la victoire en s’imposant largement 73 à 88 en EuroLeague chez le FC Barcelone dans son Palau Blaugrana, ce jeudi 23 octobre lors de la 6e journée de la saison régulière. Avec ce succès, les Lituaniens affichent un bilan de 4 victoires et 2 défaites, tandis que le Barça retombe dans l’équilibre (3-3).

Une démonstration collective à Barcelone

Un succès qui fait du bien au moral après la première défaite de la saison en championnat pour le Zalgiris Kaunas le week-end dernier. Dominateur de bout en bout, le club lituanien n’a jamais laissé d’espoir à son adversaire. Déjà devant à la pause (39-52), les hommes de Tomas Masiulis ont creusé l’écart dans le troisième quart-temps pour mener 75-54 après 30 minutes de jeu. L’adresse extérieure (11/27 à 3-points) et la maîtrise collective ont permis aux visiteurs de sceller le sort de la rencontre bien avant le buzzer final.

Sylvain Francisco reprend sa marche en avant

Pour le meneur international français, cette soirée catalane confirme son bon début de saison. L’ancien Parisien a compilé 14 points, 1 rebond, 4 passes et 4 interceptions pour 15 d’évaluation en 29 minutes accompagné de belles séquences d’énergie et de vitesse qui ont dynamisé le jeu balte. Il reprend sa marche en avant après sa triste prestation face à Milan la semaine dernière.

After Maodo Lo’s solid performance in Barcelona, Sylvain Francisco had kind words for his teammate. 🗣️ pic.twitter.com/cC2MMgZ3lE — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) October 23, 2025

A noter que son coéquipier et ancien Parisien Maodo Lô a fini meilleur marqueur du Zalgiris et de la rencontre avec 20 points à 100% derrière l’arc (5/5). Deividas Sirvydis (14 points) et Moses Wright (14 d’évaluation) ont également contribué à ce large succès.

En face, le FC Barcelone, privé de solutions défensives, s’est appuyé sur l’Espagnol Joel Parra (17 points), le Géorgien Toko Shengelia (13) et le Tchèque Tomas Satoransky (11), mais sans parvenir à inverser la tendance. Le Franco-Sénégalais Youssoupha Fall n’a pas joué.

Au classement le Zalgiris remonte à la 3e place derrière l’Hapoel Tev-Aviv et le Panathinaïkos Athènes tandis que le FC Barcelone stagne en milieu de classement, à la 11e place avec le même bilan comptable que son ennemi le Real Madrid (3 victoires et 3 défaites).