Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

L’ASA avec Nelson Phillips contre Hyères-Toulon

ELITE 2 - Privée de Nelson Phillips depuis fin septembre, l'Alliance Sport Alsace va pouvoir compter sur son arrière américain pour affronter le HTV ce vendredi, à Toulon.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’ASA avec Nelson Phillips contre Hyères-Toulon

Nelson Phillips est de retour dans le groupe de l’ASA ce vendredi.

Crédit photo : Pascal Thurotte

Voilà qui devrait faire du bien à l’Alliance Sport Alsace après un début de saison délicat, marqué par une hécatombe de blessures. En déplacement à Toulon pour affronter le HTV, les Alsaciens pourront compter ce vendredi sur leur arrière américain Nelson Phillips (1,97 m, 26 ans), de retour de l’infirmerie après une déchirure des ischios-jambiers et presque un mois d’absence.

Arrivé de Würzburg (Allemagne) cet été, où il avait disputé la BCL, Phillips avait idéalement démarré la saison avec l’ASA. Meilleur marqueur griesois en présaison, il avait conduit sa nouvelle équipe à la victoire 76-69 sur le parquet de Denain en ouverture du championnat (18 points, 6 rebonds et 2 interceptions).

Nelson PHILLIPS
Nelson PHILLIPS
18
PTS
6
REB
1
PDE
Logo ELITE 2
DEN
69 76
ASA

Retrouver une dynamique positive

Mais depuis, l’ASA a accumulé les blessures et dégringolé – 4 défaites de suite – avant de retrouver la victoire contre Rouen, vendredi dernier (100-82). À la 12e place du classement d’ÉLITE 2, avec deux victoires en six matches, les hommes de Nebojsa Bogavac doivent retrouver du rythme avec le retour de Nelson Phillips. Ils tenteront d’enchaîner deux succès de rang pour la première fois de la saison sur le parquet de Hyères-Toulon.

« Le moral est bon et on a envie de continuer en montrant la même agressivité et le même sérieux ce vendredi, a assuré Bogavac aux Dernières Nouvelles d’Alsace. (…) On va sortir de cette période difficile, on travaille bien et on a toujours l’objectif de gagner un match de plus pour monter au classement. » L’occasion est belle face à une équipe du HTV affichant le même bilan en championnat (13e, 2 victoires – 4 défaites), mais renforcée par l’arrivée de John Roberson, qui jouera à domicile pour la première fois sous ses nouvelles couleurs.

LIRE AUSSI

Pour l’ASA en revanche, toujours pas de Léopold Ca ni d’Hugo Bequignon, absents du groupe pour la 7e journée d’ÉLITE 2, a confirmé l’entraîneur monténégrin aux DNA. Ludovic Beyhurst et Yauhen Massalski eux aussi blessés, et éloignés des terrains pour toute la fin d’année civile, le finaliste des derniers playoffs d’accession avait embauché l’arrière serbe Petar Aranitovic et l’intérieur Bruno Cingala-Mata début octobre. Dans l’espoir d’avoir un groupe un peu plus fourni ces prochaines semaines.

ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Coupe de France Féminine
00h00Le tirage du 3e tour de la Coupe de France féminine connu : ASVEL – Landerneau en affiche principale
Betclic ELITE
00h00Betclic ELITE: le programme de la 5e journée avec un Limoges – Cholet en ouverture
ELITE 2
00h00Hamid Mesbah quitte les Béliers de Kemper après huit ans à la direction du club
ELITE 2
00h00L’ASA avec Nelson Phillips contre Hyères-Toulon
François Wibaut en défense avec l'Elan béarnais lors de la présaison
ELITE 2
00h00À 20 ans, François Wibaut s’affirme avec l’Élan béarnais
Francisco et Kaunas retrouvent le sourire après le succès à Barcelone
EuroLeague
00h00Francisco et Kaunas retrouvent le sourire avec une large victoire à Barcelone
ELITE 2
00h00Dylan Van Eyck de retour avec Nantes à Antibes
ELITE 2
00h00Deuxième entorse d’affilée pour Yannis Allard (La Rochelle)
Qualif' Coupe du Monde
00h00Quatre nouveaux, deux joueurs EuroLeague et le grand retour de Labeyrie en équipe de France !
EuroLeague
00h00Le début de saison exceptionnel de Timothé Luwawu-Cabarrot, deuxième meilleur marqueur en EuroLeague et troisième en ACB
1 / 0
Livenews NBA
Stephen Curry démarre fort sa saison NBA 2025-2026
NBA
00h00Stephen Curry crucifie Denver après une performance historique d’Aaron Gordon à 50 points
NBA
00h00L’ancien nanterrien Ajay Mitchell bat encore son record en NBA, Ousmane Dieng ne saisit pas sa chance
NBA
00h00Les 6 rookies français ont joué… 20 minutes en cumulé pour leur premier match
NBA
00h00Paris faiseur de coachs NBA : (déjà) promu entraîneur de Portland, Tiago Splitter imite Tuomas Iisalo !
NBA
00h00Terry Rozier et Chauncey Billups arrêtés dans une enquête FBI sur les paris sportifs
NBA
00h00Bon match de la paire de Charlotte Diabaté – Salaün, Gobert gagne, Risacher se montre malgré la défaite
NBA
00h00Voyage NBA : allez voir Victor Wembanyama, star des Bleus et star NBA, avec l’Élan Chalon… à Toronto !
NBA
00h00Un Victor Wembanyama transformé terrifie la NBA pour sa première
Vlatko Cancar quitte Milan
NBA
00h00Milan se sépare déjà de son champion NBA
Sarunas Jasikevicius et le Fenerbahçe Istanbul vont-ils quitter l'EuroLeague pour la ligue européenne de la NBA
NBA
00h00Le Fenerbahçe et la NBA en Europe : « Nous cherchons la voie idéale »
1 / 0