L’ASA avec Nelson Phillips contre Hyères-Toulon

Voilà qui devrait faire du bien à l’Alliance Sport Alsace après un début de saison délicat, marqué par une hécatombe de blessures. En déplacement à Toulon pour affronter le HTV, les Alsaciens pourront compter ce vendredi sur leur arrière américain Nelson Phillips (1,97 m, 26 ans), de retour de l’infirmerie après une déchirure des ischios-jambiers et presque un mois d’absence.

Arrivé de Würzburg (Allemagne) cet été, où il avait disputé la BCL, Phillips avait idéalement démarré la saison avec l’ASA. Meilleur marqueur griesois en présaison, il avait conduit sa nouvelle équipe à la victoire 76-69 sur le parquet de Denain en ouverture du championnat (18 points, 6 rebonds et 2 interceptions).

Retrouver une dynamique positive

Mais depuis, l’ASA a accumulé les blessures et dégringolé – 4 défaites de suite – avant de retrouver la victoire contre Rouen, vendredi dernier (100-82). À la 12e place du classement d’ÉLITE 2, avec deux victoires en six matches, les hommes de Nebojsa Bogavac doivent retrouver du rythme avec le retour de Nelson Phillips. Ils tenteront d’enchaîner deux succès de rang pour la première fois de la saison sur le parquet de Hyères-Toulon.

« Le moral est bon et on a envie de continuer en montrant la même agressivité et le même sérieux ce vendredi, a assuré Bogavac aux Dernières Nouvelles d’Alsace. (…) On va sortir de cette période difficile, on travaille bien et on a toujours l’objectif de gagner un match de plus pour monter au classement. » L’occasion est belle face à une équipe du HTV affichant le même bilan en championnat (13e, 2 victoires – 4 défaites), mais renforcée par l’arrivée de John Roberson, qui jouera à domicile pour la première fois sous ses nouvelles couleurs.

Pour l’ASA en revanche, toujours pas de Léopold Ca ni d’Hugo Bequignon, absents du groupe pour la 7e journée d’ÉLITE 2, a confirmé l’entraîneur monténégrin aux DNA. Ludovic Beyhurst et Yauhen Massalski eux aussi blessés, et éloignés des terrains pour toute la fin d’année civile, le finaliste des derniers playoffs d’accession avait embauché l’arrière serbe Petar Aranitovic et l’intérieur Bruno Cingala-Mata début octobre. Dans l’espoir d’avoir un groupe un peu plus fourni ces prochaines semaines.