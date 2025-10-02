Recherche
ELITE 2

Officiel : Petar Aranitovic débarque à l’Alliance Sport Alsace en remplaçant médical

ÉLITE 2 - Comme annoncé il y a quelques jours, l'arrière serbe Petar Aranitović (1,94 m, 31 ans) arrive dans l'Est de la France afin de renforcer l'Alliance Sport Alsace en qualité de pigiste médical.
00h00
Officiel : Petar Aranitovic débarque à l’Alliance Sport Alsace en remplaçant médical

Petar Aranitovic rejoint l’Alliance Sport Alsace

Crédit photo : Mega Bemax / Ivica Veselinov

C’est officiel, l’Alliance Sport Alsace (ASA) a trouvé son remplaçant médical. Comme annoncé, l’arrière serbe Petar Aranitovic (1,94 m, 31 ans) débarque en France pour renforcer la ligne arrière du club de Gries-Souffelweyersheim. La formation alsacienne a annoncé sa signature. Ce joueur d’expérience vient pour apporter une solution d’expérience et de polyvalence pour pallier les absences dans la rotation extérieure.

Formé au Partizan Belgrade, le Belgradois avait lancé sa carrière professionnelle au sein de l’institution serbe avant de poursuivre son parcours au Monténégro, en Espagne, en Géorgie et en Allemagne. Dernièrement, il avait partagé sa saison 2024-2025 entre San Sébastien en Primera FEB (11 points de moyenne) et le Cibona Zagreb qu’il avait rejoint en cours d’année (9 points et 3 passes en 11 matchs de Ligue Adriatique).

Grand frère de l’ancien Blésois Aleksandar Aranitovic, l’entraîneur Nebojsa Bogavac compte sur lui pour apporter du tir extérieur, de la création et de la vision du jeu. Après plusieurs championnats européens, l’international serbe va donc découvrir pour la première fois de sa carrière les parquets de l’Elite 2.

ELITE 2
