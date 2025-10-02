Le retour au jeu de Thomas Heurtel à l’ASVEL pas attendu avant fin octobre

Revenu cet été à l’ASVEL, Thomas Heurtel (1,89 m, 36 ans) n’a pas pris part à un seul match de préparation et reste indisponible depuis le début de la saison officielle. Selon Le Progrès, son retour au jeu n’est pas attendu avant la fin octobre en raison d’une blessure au mollet. L’Agathois devra donc encore patienter avant de retrouver les parquets sous le maillot villeurbannais, lui qui avait déjà subi un petit nettoyage d’un genou durant l’intersaison.

En attendant, l’absence de son profil de créateur se fait ressentir dans l’effectif de Pierric Poupet.

De Colo bien seul à la création

Face à Valence ce mercredi (défaite 77-80), Nando De Colo (1,95 m, 38 ans) a été aligné pour la première fois depuis la saison 2023-2024 dans le cinq majeur rhodanien. Le Nordiste a livré une prestation complète (4 passes décisives, 5 fautes provoquées) mais il a semblé bien isolé dans ce rôle.

Glynn Watson Jr. se distingue davantage par ses qualités de scoreur, tandis que Shaquille Harrison est surtout reconnu pour sa défense. Résultat : l’ASVEL n’a délivré que 13 passes décisives contre Valence, un chiffre bien insuffisant à ce niveau.

Un manque criant à combler

Le retour de Thomas Heurtel pourrait donc s’avérer décisif pour fluidifier le jeu villeurbannais. Meneur expérimenté, capable de diriger l’attaque et d’apporter une variété dans la création, cet excellent joueur de pick & roll est attendu pour épauler De Colo dans un secteur clé.

Sans lui, l’ASVEL va devoir trouver des solutions rapides pour ne pas accumuler de retard, aussi bien en Betclic ELITE qu’en EuroLeague.