Le Havre débute 2026 par une victoire, Tarbes-Lourdes l’emporte en attendant le choc Levallois-Lorient

Près de quatre semaines de trêve plus tard, la NM1 a repris ce vendredi pour un mois de janvier très dense et décisif pour terminer la première phase. Leader de la poule B, Le Havre s’est imposé à Salon-de-Provence (83-95) lors de la 18e journée de championnat, tandis que Tarbes-Lourdes a poursuivi sur sa bonne lancée en battant Val de Seine (94-75), avant le choc tout en haut de la poule B.

Poule A : Tarbes-Lourdes maintient la cadence, Pays de Fougères à l’arraché

Cela avait tout d’un match piège pour Tarbes-Lourdes, pour démarrer l’année 2026. Alors, après un premier quart-temps à subir les assauts d’Ibrahima Sidibe (11 points dans la première reprise), incandescent à l’instar de ses coéquipiers de Val de Seine, l’UTLPB s’est empressé de corriger le tir (22-30, 10e). Les hommes de Stéphane Dao l’ont fait, et bien fait, en reprenant les commandes avant même la mi-temps, sans jamais les céder à nouveau.

Alexis Yetna a pesé lourd dans la raquette, en réalisant l’une des performances de la soirée : 23 points à 9/12 aux tirs, 11 rebonds et 32 d’évaluation… en 20 minutes de jeu. Impitoyables dans la raquette (46 rebonds à 32), les Bigourdans ont déroulé collectivement, avec 4 joueurs à plus de 20 d’évaluation : Yetna, Victor Mopsus (24), Matthias Flosse et Francois Matip (22 chacun). Et ils empochent une 12e victoire cette saison, précieuse avant le choc entre Levallois (1er) et Lorient (3e) ce samedi.

Sur son parquet, Pays de Fougères a dû batailler pour venir à bout d’Angers vendredi (62-52). Les Fougerais ont à nouveau fait parler leur défense, l’une de leurs principales forces, pour maintenir l’EAB à seulement 52 points, et finalement l’emporter à domicile. L’omniprésent Kilian Incredule a noirci la feuille de statistiques (7 points, 11 rebonds, 9 passes décisives, 3 interceptions) pour permettre aux siens de rester accrochés au peloton de tête (4e, 11 victoires – 7 défaites).

Lourdement pénalisé par la FFBB pour des irrégularités financières, Vitré s’est adjugé un derby breton déjà crucial, sur le parquet de Rennes (62-77), grâce aux 25 points de Jules Gibey. Toulouse s’est imposé avec maîtrise contre Chartres tandis que les Sables l’ont largement emporté contre le Pôle France de Nathan Soliman (17 unités).

Poule B : Le Havre reprend fort, Boulogne-sur-Mer s’accroche

La meilleure attaque de la poule B a encore justifié son statut. Vendredi, le STB Le Havre a consumé la défense de Salon-de-Provence en s’imposant 95-83 dans le Sud. Devant à la pause (37-46, 20e), les Normands ont maintenu des standards aussi élevés au retour des vestiaires, pour finir la rencontre avec une adresse affolante (25/34 à 2-points, 8/16 à 3-points, 21/24 aux lancers-francs).

Face à une attaque irréprochable, Pays Salonais a tenté de résister jusqu’au bout, sans jamais parvenir à réduire l’écart. Côté havrais, aussi efficace à l’intérieur (15 points à 6/8) qu’altruiste avec ses coéquipiers (8 passes décisives, record en carrière), Cédric Bah termine MVP. Il permet au STB de décrocher un 15e succès, et de conserver deux victoires d’avance sur ses dauphins Mulhouse et Orchies, dont la confrontation avait eu lieu en avance fin décembre (78-65).

Derrière, ça se bouscule, mais Boulogne-sur-Mer tient le rythme. Le SOMB s’est imposé 71-54 sur son parquet face au SCABB Lab. Les Boulonnais ont fait la différence en fin de match grâce à un très adroit Jaylen Sebree, meilleur marqueur de la rencontre avec 23 pions (5/7 à 3-points). Thomas Drouot et ses hommes pointent à la 4e place au classement de la poule B, en attendant le déplacement de Fos Provence à Berck ce samedi.

Partout ailleurs, la logique a été respectée. Loon Plage s’est imposé sur le fil à Charleville-Mézières (88-92) tandis que Saint-Vallier n’a fait qu’une bouchée de Metz (101-70). Grâce aux 31 points de Michael Nwabuzor, LyonSO a renoué avec le succès sur le parquet de la lanterne rouge Besançon (79-85).