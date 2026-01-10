Record d’évaluation en LNB pour Florian Pouaveyoun, impérial avec le HTV à Rouen

Florian Pouaveyoun (2,03 m, 26 ans) a frappé très fort vendredi soir à la Kindarena face à Rouen. Dans une rencontre largement maîtrisée par Hyères-Toulon, vainqueur 82-99, l’intérieur varois a dominé la raquette comme rarement, s’offrant un record d’évaluation en LNB et le titre de MVP du match.

Un récital dans la raquette rouennaise

En 30 minutes de jeu, l’intérieur du HTV a compilé une ligne statistique impressionnante : 24 points à 12/13 aux tirs, 5 rebonds, 1 contre et 1 interception, pour un total de 30 d’évaluation. Une performance référence, aussi bien cette saison en ELITE 2 que sur l’ensemble de sa carrière.

« Il a fait un très bon travail de pick and roll, il a été très adroit, et même si Kensmil a mis beaucoup de points en face, il a fait un très gros travail », a salué son entraîneur Stéphane Dumas après la rencontre dans les colonnes de Nice Matin.

Jusqu’ici, son meilleur total à l’évaluation remontait à mars 2025, avec 23 d’évaluation face à Saint-Chamond. Vendredi, à Rouen, son ancien club, le champion de France Cadet 2015 avec Cholet a clairement franchi un cap, dominant les duels et sanctionnant quasiment chaque situation près du cercle.

Un travailleur de l’ombre

Depuis le début de la saison, Florian Pouaveyoun affiche des moyennes solides : 5,3 points, 4,7 rebonds et 0,4 passe décisive pour 8,1 d’évaluation en 19 minutes. Des chiffres qui ne reflètent pas toujours son impact réel, notamment défensif et dans le jeu sans ballon.

Arrivé au HTV il y a deux ans, ce bon défenseur, présent partout sur le terrain, poursuit sa progression, s’imposant peu à peu comme une valeur sûre de la rotation varoise. Passé par Mulhouse (NM1), Denain (Pro B), Tarbes (NM1) et Pau (Pro A et U21), il fait aujourd’hui partie des bonnes surprises de cette première moitié de saison en ELITE 2 au sein du formation sudiste présente dans le Top 10 du championnat.

PROFIL JOUEUR Florian POUAVEYOUN Poste(s): Ailier Taille: 203 cm Âge: 26 ans (08/05/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 5,3 #434 REB 4,8 #169 PD 1 #396

Hyères-Toulon monte au classement

Ce succès à Rouen est le deuxième consécutif pour Hyères-Toulon, qui grimpe ce samedi à la neuvième place du championnat d’ELITE 2, avec un bilan désormais positif de dix victoires pour huit défaites. Une dynamique encourageante, portée par des performances individuelles fortes, à l’image du match référence livré par Florian Pouaveyoun.