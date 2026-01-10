Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Record d’évaluation en LNB pour Florian Pouaveyoun, impérial avec le HTV à Rouen

ELITE 2 - Florian Pouaveyoun a signé le match de sa carrière en LNB vendredi soir. L’intérieur du HTV a livré une prestation XXL sur le parquet de Rouen, établissant ses records personnels de points et d’évaluation en ELITE 2.
|
00h00
Résumé
Écouter
Record d’évaluation en LNB pour Florian Pouaveyoun, impérial avec le HTV à Rouen

Florian Pouaveyoun a livré le match de sa carrière avec le HTV à Rouen.

Crédit photo : Sébastien Grasset

Florian Pouaveyoun (2,03 m, 26 ans) a frappé très fort vendredi soir à la Kindarena face à Rouen. Dans une rencontre largement maîtrisée par Hyères-Toulon, vainqueur 82-99, l’intérieur varois a dominé la raquette comme rarement, s’offrant un record d’évaluation en LNB et le titre de MVP du match.

– Journée 18

Un récital dans la raquette rouennaise

En 30 minutes de jeu, l’intérieur du HTV a compilé une ligne statistique impressionnante : 24 points à 12/13 aux tirs, 5 rebonds, 1 contre et 1 interception, pour un total de 30 d’évaluation. Une performance référence, aussi bien cette saison en ELITE 2 que sur l’ensemble de sa carrière.

Florian POUAVEYOUN
Florian POUAVEYOUN
24
PTS
5
REB
0
PDE
Logo ELITE 2
ROU
82 99
HTV

« Il a fait un très bon travail de pick and roll, il a été très adroit, et même si Kensmil a mis beaucoup de points en face, il a fait un très gros travail », a salué son entraîneur Stéphane Dumas après la rencontre dans les colonnes de Nice Matin.

Jusqu’ici, son meilleur total à l’évaluation remontait à mars 2025, avec 23 d’évaluation face à Saint-Chamond. Vendredi, à Rouen, son ancien club, le champion de France Cadet 2015 avec Cholet a clairement franchi un cap, dominant les duels et sanctionnant quasiment chaque situation près du cercle.

Un travailleur de l’ombre 

Depuis le début de la saison, Florian Pouaveyoun affiche des moyennes solides : 5,3 points, 4,7 rebonds et 0,4 passe décisive pour 8,1 d’évaluation en 19 minutes. Des chiffres qui ne reflètent pas toujours son impact réel, notamment défensif et dans le jeu sans ballon.

Arrivé au HTV il y a deux ans, ce bon défenseur, présent partout sur le terrain, poursuit sa progression, s’imposant peu à peu comme une valeur sûre de la rotation varoise. Passé par Mulhouse (NM1), Denain (Pro B), Tarbes (NM1) et Pau (Pro A et U21), il fait aujourd’hui partie des bonnes surprises de cette première moitié de saison en ELITE 2 au sein du formation sudiste présente dans le Top 10 du championnat.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Florian Pouaveyoun.jpg
Florian POUAVEYOUN
Poste(s): Ailier
Taille: 203 cm
Âge: 26 ans (08/05/1999)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
5,3
#434
REB
4,8
#169
PD
1
#396

Hyères-Toulon monte au classement

Ce succès à Rouen est le deuxième consécutif pour Hyères-Toulon, qui grimpe ce samedi à la neuvième place du championnat d’ELITE 2, avec un bilan désormais positif de dix victoires pour huit défaites. Une dynamique encourageante, portée par des performances individuelles fortes, à l’image du match référence livré par Florian Pouaveyoun.

LIRE AUSSI
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00« C’est dans le deuxième quart-temps où on perd le match » analyse Bastien Pinault après la défaite à Denain
ELITE 2
00h00« On n’a rien lâché » : Clément Cavallo met en avant le mental de Caen contre Challans
EuroLeague
00h00Sylvain Francisco (15 points) et le Zalgiris Kaunas déroulent contre l’Étoile Rouge de Belgrade
ELITE 2
00h00Record d’évaluation en LNB pour Florian Pouaveyoun, impérial avec le HTV à Rouen
NM1
00h00Le Havre débute 2026 par une victoire, Tarbes-Lourdes l’emporte en attendant le choc Levallois-Lorient
Betclic ELITE
00h00Strasbourg sans Marcus Keene à Bourg-en-Bresse, incertitude autour d’Abdoulaye Ndoye
NBA
00h00Sidy Cissoko précieux lors de la victoire de Portland contre Houston, première titularisation pour Penda à Orlando
Betclic ELITE
00h00Boulazac dans le flou avant la réception du Mans
À l’étranger
00h00L’ancien Roannais Nuni Omot ajoute le Liban à son impressionnant tour du monde
Romane Bernies va manquer plusieurs semaines de compétition avec Lattes-Montpellier
La Boulangère Wonderligue
00h00Romane Bernies indisponible plusieurs semaines, coup dur pour Lattes-Montpellier
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Sidy Cissoko précieux lors de la victoire de Portland contre Houston, première titularisation pour Penda à Orlando
Ja Morant et Tuomas Iisalo entretiendraient une relation compliquée
NBA
00h00Ja Morant bientôt transféré ? Memphis étudie les offres
NBA
00h00Noah Penda serein quant à sa situation au Orlando Magic : « J’essaie de me tenir prêt à chaque fois »
NBA
00h00Ousmane Dieng enfin de retour et utilisé par Oklahoma City face à Memphis ?
Chet Holmgren sera absent ce vendredi pour la rencontre face aux Grizzlies
NBA
00h00Oklahoma City Thunder : un champion en proie au doute ?
Le meneur du Jazz vit seulement sa 3ème saison NBA
NBA
00h00Keyonte George, l’étoile montante qui porte le Jazz
L'intérieur des Warriors accumule les expulsions depuis plusieurs saisons
NBA
00h00Draymond Green critique ouvertement l’arbitrage NBA
L'hommage a eu lieu avant le match face aux Cavaliers
NBA
00h00Les Timberwolves rendent hommage à Renee Good, tuée par un agent de l’ICE
Rudy Gobert est dans la forme de sa vie sur ce début d'année 2026
NBA
00h00Rudy Gobert toujours plus fort, c’est le tube de l’hiver
Après une longue série de défaites, le coach des Pacers passe la barre des 1000 victoires
NBA
00h00Rick Carlisle rejoint le club des 1000 victoires : un exploit historique pour l’entraîneur des Pacers
1 / 0