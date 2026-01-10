Sylvain Francisco (15 points) et le Zalgiris Kaunas déroulent contre l’Étoile Rouge de Belgrade

Voilà qui va faire du bien au Zalgiris Kaunas et à Sylvain Francisco en ce début d’année 2026. Il n’y avait pas urgence pour les Lituaniens, loin de là. Mais vendredi, face à une équipe de l’Étoile Rouge de Belgrade juste derrière au classement de l’EuroLeague, la troupe de Tomas Masiulis a frappé fort en s’imposant dans les grandes largeurs (99-67).

Le Zalgiris doit notamment son succès au meneur tricolore Sylvain Francisco (1,85 m, 28 ans), encore leader de l’attaque lituanienne vendredi. Auteur de 15 points, 6 rebonds et 6 passes décisives, le Français a rendu une nouvelle très bonne copie sur la scène continentale. Et il a surtout permis aux siens de creuser rapidement l’écart, en inscrivant 12 points dans les deux premiers quart-temps (47-28, 20e).

L’Étoile Rouge, bien trop dépendante à Chima Moneke (18 points à 6/6, 5 rebonds) n’est jamais parvenue à réagir et a fini par couler loin de leurs bases. Un succès bienvenu pour Kaunas, après une défaite frustrante sur le parquet de la Virtus Bologne, où les Lituaniens étaient tombés sur le fil mardi (83-79) malgré un double-double de Francisco en sortie de banc (10 points, 10 passes décisives).

Francisco plus régulier en EuroLeague

L’ancien Parisien, qui avait pris une autre dimension à Roanne lors de la saison 2020-2021, poursuit sa montée en puissance dans la plus prestigieuse des coupes d’Europe. Joueur du mois d’octobre dans la compétition, Sylvain Francisco tourne actuellement à 15,8 points et 7 assists de moyenne, faisant de lui le meilleur passeur de l’EuroLeague. Il figure également à la 5e place du classement répertoriant les meilleurs joueurs à l’évaluation individuelle (PIR), avec 19,3 par match, juste devant le Monégasque Mike James (18,2).

Plus régulier sur la scène européenne, le meneur international français a inscrit 13 points à 16 reprises, parmi ses 21 sorties en EuroLeague cette saison. Largement leader de son championnat local (12 victoires – 1 défaite), le Zalgiris Kaunas est actuellement 9e de la coupe d’Europe (12 victoires – 9 défaites), au coude-à-coude avec l’Olympiakos d’Evan Fournier.