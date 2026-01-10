Recherche
EuroLeague

Sylvain Francisco (15 points) et le Zalgiris Kaunas déroulent contre l’Étoile Rouge de Belgrade

EuroLeague - Trois jours après sa défaite à Bologne, le Zalgiris Kaunas a rebondi de la meilleure des manières sur son parquet. Grâce notamment aux 15 points de Sylvain Francisco, les Lituaniens se sont imposés 99-67 face à l'Étoile Rouge de Belgrade.
00h00
Sylvain Francisco (15 points) et le Zalgiris Kaunas déroulent contre l’Étoile Rouge de Belgrade

Sylvain Francisco a encore inscrit 15 points face à l’Étoile Rouge de Belgrade.

Crédit photo : EuroLeague

Voilà qui va faire du bien au Zalgiris Kaunas et à Sylvain Francisco en ce début d’année 2026. Il n’y avait pas urgence pour les Lituaniens, loin de là. Mais vendredi, face à une équipe de l’Étoile Rouge de Belgrade juste derrière au classement de l’EuroLeague, la troupe de Tomas Masiulis a frappé fort en s’imposant dans les grandes largeurs (99-67).

– Journée 21

Le Zalgiris doit notamment son succès au meneur tricolore Sylvain Francisco (1,85 m, 28 ans), encore leader de l’attaque lituanienne vendredi. Auteur de 15 points, 6 rebonds et 6 passes décisives, le Français a rendu une nouvelle très bonne copie sur la scène continentale. Et il a surtout permis aux siens de creuser rapidement l’écart, en inscrivant 12 points dans les deux premiers quart-temps (47-28, 20e).

Francisco plus régulier en EuroLeague

L’ancien Parisien, qui avait pris une autre dimension à Roanne lors de la saison 2020-2021, poursuit sa montée en puissance dans la plus prestigieuse des coupes d’Europe. Joueur du mois d’octobre dans la compétition, Sylvain Francisco tourne actuellement à 15,8 points et 7 assists de moyenne, faisant de lui le meilleur passeur de l’EuroLeague. Il figure également à la 5e place du classement répertoriant les meilleurs joueurs à l’évaluation individuelle (PIR), avec 19,3 par match, juste devant le Monégasque Mike James (18,2).

LIRE AUSSI

Plus régulier sur la scène européenne, le meneur international français a inscrit 13 points à 16 reprises, parmi ses 21 sorties en EuroLeague cette saison. Largement leader de son championnat local (12 victoires – 1 défaite), le Zalgiris Kaunas est actuellement 9e de la coupe d’Europe (12 victoires – 9 défaites), au coude-à-coude avec l’Olympiakos d’Evan Fournier.

lounkao
L'EQUIPE DE FRANCE n'a pas à chercher son meneur N°1
