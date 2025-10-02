La montée en puissance : Nathan De Sousa (Cholet) explose son record de points en Betclic ÉLITE face à Strasbourg

Cholet Basket a idéalement lancé sa saison 2025-2026 en dominant la SIG Strasbourg (92-74) au terme d’une rencontre maîtrisée. Si la victoire collective est à souligner, la performance individuelle de Nathan De Sousa (1,87 m, 22 ans) a également retenu l’attention. Le meneur de jeu français a pulvérisé son record de points en Betclic ÉLITE, avec 18 points inscrits, confirmant sa progression constante en effaçant des tablettes son ancien record de 13 points, réalisé à deux reprises face à Nancy et Blois en 2024.

Un démarrage canon qui valide la montée en grade

Face à une équipe strasbourgeoise dépassée, le meneur de 22 ans a fait preuve d’une belle efficacité offensive, en n’étant pas avare de munitions. En seulement 19 minutes de jeu, le champion d’Europe U20 2023 a fini meilleur marqueur de son équipe avec ses 18 points (à 5/8 à 2-points, 2/2 à 3-points et 2/4 aux lancers francs), pour une évaluation de 16.

Une progression linéaire depuis son retour à Cholet

Après une saison 2022-2023 passée en prêt en Pro B à l’Alliance Sport Alsace, Nathan De Sousa a retrouvé Cholet Basket en 2023-2024. Depuis, il y a gagné en responsabilités, et son nouveau record démontre qu’il est prêt à franchir un nouveau palier, devenant une véritable option offensive pour l’équipe des Mauges. Avant tout considéré comme un féroce compétiteur, intense en défense et bon passeur, le Picard tournait la saison passée à 5,6 points pour près de 19 minutes de jeu en moyenne. Avec ce match référence offensivement, il a donné le ton pour cette nouvelle saison et affirmé son rôle de joueur majeur au sein du collectif choletais qui compte deux autres meneurs, T.J. Campbell et Aaron Towo-Nansi.

Un apport complet malgré un temps de jeu limité

Au-delà de son scoring, la performance de Nathan De Sousa a été complète. En ajoutant 2 rebonds et 3 passes décisives (pour seulement 2 balles perdues), il a montré qu’il est capable de peser sur le jeu dans d’autres secteurs. Pas toujours consistant sur le tir extérieur, il a montré ses progrès à 3-points avec un parfait 2/2 derrière l’arc. Cette progression est particulièrement encourageante car, si elle se confirme, elle pourrait lui ouvrir de nouvelles portes dans la défense adverse. S’il enchaîne, nul doute que Nathan De Sousa sera un joueur à suivre de très près cette saison en Betclic ÉLITE.