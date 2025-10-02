Recherche
EuroCup

Kamagaté et Benitez battus, Houindo gagne : le début des Français en EuroCup

EuroCup - Ismaël Kamagaté, Hugo Benitez et Cameron Houindo ont tous lancé leur saison européenne ce mercredi 1er octobre. Si les deux premiers se sont inclinés avec leurs clubs respectifs, le jeune Houindo a connu la victoire avec Ljubljana.


Hugo Benitez et Manresa se sont inclinés chez le Cedevita Olimpija de Cameron Houindo ce mercredi en EuroCup

Crédit photo : BAXI Manresa

Ce mercredi soir, en EuroCup, plusieurs Français étaient en lice en plus de la large victoire de la JL Bourg à Trente (79-48). Parmi eux, Ismaël Kamagaté (Besiktas), Hugo Benitez (Manresa) et Cameron Houindo (Ljubljana) ont découvert la compétition 2025-2026.

Ismaël Kamagaté solide malgré la défaite du Besiktas

En Lituanie, Besiktas s’est incliné 85-79 chez le Lietkabelis Panevezys. Ismael Kamagate a pourtant livré une prestation intéressante : 9 points à 3/3 aux tirs, 4 rebonds et 2 contres pour 12 d’évaluation en 21 minutes. Le pivot franco-ivoirien, transféré cet été à Istanbul, a été actif des deux côtés du terrain mais n’a pu éviter la défaite de son équipe, dominée par l’impact collectif adverse.

Ismael KAMAGATE
Ismael KAMAGATE
9
PTS
4
REB
1
PDE
Logo EuroCup
LIE
85 79
BES

Hugo Benitez limité dans la défaite de Manresa

Pour sa part, Hugo Benitez a découvert l’EuroCup avec Manresa, en déplacement à Ljubljana. Battu 76-69, le club catalan a longtemps couru après le score. Le meneur français a compilé 10 points à 4/10 aux tirs, 8 passes décisives (pour 5 balles perdues), 3 rebonds et 3 interceptions pour 16 d’évaluation en 27 minutes. Un match correct, mais insuffisant pour renverser un Cedevita Olimpija qui avait pris plus de 20 points d’avance avant un retour manqué en fin de partie.

Hugo BENITEZ
Hugo BENITEZ
10
PTS
3
REB
8
PDE
Logo EuroCup
CED
76 69
MAN

Cameron Houindo goûte à la victoire

À seulement 17 ans, Cameron Houindo a foulé le parquet pour la première fois en EuroCup. Utilisé 4 minutes 43 par son coach, le jeune intérieur français n’a pas marqué (0/1 au tir) et a terminé à -2 d’évaluation. Mais il a participé au succès de Ljubljana contre Manresa. Une première réussie sur le plan collectif, et symbolique pour ce prospect promis à un bel avenir.

Cameron HOUINDO
Cameron HOUINDO
0
PTS
0
REB
0
PDE
Logo EuroCup
CED
76 69
MAN

Deux Français doivent encore entrer en lice en EuroCup ce jeudi 2 novembre à Londres, à savoir le duo Axel Bouteille – Jerry Boutsiele du Buducnost Podgorica. A noter que trois Français avaient déjà joué mardi soir : Meissa Faye et Mohamed Diakite pour Ulm (victoire à Ankara) et Zacharie Perrin avec Hambourg (défaite à domicile contre l’Hapoël Jérusalem).

EuroCup – Journée 1
30/09/2025
TUR Turk Telekom Ankara
93 96
ULM ratiopharm Ulm
WRO WKS Slask Wroclaw
95 85
NEP Neptunas Klaipeda
HAM Veolia Towers Hamburg
85 100
HAP Hapoel Jerusalem
VEN Umana Reyer Venezia
81 85
ARI Aris Salonique
01/10/2025
LIE Lietkabelis Panevezys
85 79
BES Besiktas Istanbul
UBT U-BT Cluj-Napoca
90 98
BAH Bahcesehir
CED Cedevita Olimpija Ljubljana
76 69
MAN BAXI Manresa
PAN Panionios
89 86
CHE NINERS Chemnitz
TRE Dolomiti Energia Trento
48 79
JLB Bourg-en-Bresse
02/10/2025
LON London Lions
BUD Buducnost VOLI Podgorica
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
