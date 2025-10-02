Kamagaté et Benitez battus, Houindo gagne : le début des Français en EuroCup

Ce mercredi soir, en EuroCup, plusieurs Français étaient en lice en plus de la large victoire de la JL Bourg à Trente (79-48). Parmi eux, Ismaël Kamagaté (Besiktas), Hugo Benitez (Manresa) et Cameron Houindo (Ljubljana) ont découvert la compétition 2025-2026.

Ismaël Kamagaté solide malgré la défaite du Besiktas

En Lituanie, Besiktas s’est incliné 85-79 chez le Lietkabelis Panevezys. Ismael Kamagate a pourtant livré une prestation intéressante : 9 points à 3/3 aux tirs, 4 rebonds et 2 contres pour 12 d’évaluation en 21 minutes. Le pivot franco-ivoirien, transféré cet été à Istanbul, a été actif des deux côtés du terrain mais n’a pu éviter la défaite de son équipe, dominée par l’impact collectif adverse.

Hugo Benitez limité dans la défaite de Manresa

Pour sa part, Hugo Benitez a découvert l’EuroCup avec Manresa, en déplacement à Ljubljana. Battu 76-69, le club catalan a longtemps couru après le score. Le meneur français a compilé 10 points à 4/10 aux tirs, 8 passes décisives (pour 5 balles perdues), 3 rebonds et 3 interceptions pour 16 d’évaluation en 27 minutes. Un match correct, mais insuffisant pour renverser un Cedevita Olimpija qui avait pris plus de 20 points d’avance avant un retour manqué en fin de partie.

Cameron Houindo goûte à la victoire

À seulement 17 ans, Cameron Houindo a foulé le parquet pour la première fois en EuroCup. Utilisé 4 minutes 43 par son coach, le jeune intérieur français n’a pas marqué (0/1 au tir) et a terminé à -2 d’évaluation. Mais il a participé au succès de Ljubljana contre Manresa. Une première réussie sur le plan collectif, et symbolique pour ce prospect promis à un bel avenir.

Deux Français doivent encore entrer en lice en EuroCup ce jeudi 2 novembre à Londres, à savoir le duo Axel Bouteille – Jerry Boutsiele du Buducnost Podgorica. A noter que trois Français avaient déjà joué mardi soir : Meissa Faye et Mohamed Diakite pour Ulm (victoire à Ankara) et Zacharie Perrin avec Hambourg (défaite à domicile contre l’Hapoël Jérusalem).