Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Dario Gjergja revient frustré de la défaite limougeaude à Villeurbanne : « Je n’ai pas le sentiment que l’on ait tout donné »

Betclic ELITE – Dominé par l’ASVEL (65-81) dans les dernières minutes après une entame aboutie, Limoges a rendu une copie qui n’a pas satisfait son entraîneur Dario Gjergja, regrettant d’être encore trop "gentil".
|
00h00
Résumé
Écouter
Dario Gjergja revient frustré de la défaite limougeaude à Villeurbanne : « Je n’ai pas le sentiment que l’on ait tout donné »

Dario Gjergja a déploré la prestation de Limoges face à l’ASVEL, jugeant avoir été trop « gentil ».

Crédit photo : Quentin Berbey - Limoges CSP

Longtemps au coude à coude avec l’ASVEL, Limoges a fini par craquer dans le money time (65-81), la faute notamment à un secteur intérieur décimé en fin de match face à un Bodian Massa record. Pénalisés par les coups de sifflet, Gavin Ware et Nikola Jovanovic n’ont en effet pas pu tenir leur place dans le dernier quart-temps.

Le CSP subit ainsi une 4e défaite de rang, mais celle-ci laisse un goût amer dans la bouche de son entraîneur Dario Gjergja, comme il le confie à nos confrères du Populaire du Centre.

LIRE AUSSI
Seule équipe de Betclic ÉLITE invaincue à l'extérieur, l'ASVEL a recollé au groupe de tête (6v-2d) en dominant Limoges à Beaublanc avec un match référence pour Bodian Massa (25 points et 9 rebonds)
Un effectif quasi complet ne suffit pas pour Limoges : quatrième défaite consécutive face à l’ASVEL d’un Massa record – BeBasket
Rédaction

Malgré la défaite à Paris le 9 novembre, l’entraîneur croate s’est dit fier du visage que ses joueurs avaient alors montré. Une fierté qu’il ne ressent pas après la réception de l’ASVEL, alors qu’il a cette fois pu aligner 12 noms sur la feuille de match grâce à aux retours de blessure simultanés de Frank Mason III, Leon Stergar, Mamadou Guisse et Justin Lewis.

« Arrêter d’être des gentils garçons »

« Je n’ai pas le sentiment qu’on ait tout donné », avoue le coach Gjergja à nos confrères. Difficile de limiter un pivot villeurbannais en feu sans son propre secteur intérieur. Limoges n’avait tout simplement « pas les armes nécessaires pour être compétitif », a-t-il fini par déplorer.

Avec le retour à un effectif presque complet, dans lequel il manque encore Shawn Tanner, une phase de travail s’amorce pour le technicien et ses joueurs. Au-delà de la défense, il souhaite revoir la manière d’aborder les rencontres, confie-t-il cette fois à nos confrères d’Ici Limousin. « On doit se reconnecter en tant qu’équipe. Et on doit arrêter d’être des gentils garçons. » 

Dario Gjergja dispose grâce à la trêve internationale de trois semaines pleines de travail, avant de témoigner de premiers résultats le 9 décembre face à Gravelines-Dunkerque.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Limoges
Limoges
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
crossbar89
Un beau litige en perspective avec ce coach signé jusqu’en 2028.....
Répondre
(0) J'aime
roblackman
C'est une bonne décision, de l'avoir prolongé, il fait un excellent travail, c'est un coach réputé avec un palmarès important.
Répondre
(1) J'aime
matthieudittp
Le titre n'est pas adapté...il ne revient pas de Villeurbanne, le match était à Limoges !
Répondre
(1) J'aime
airball
J'aurais plutôt utilisé le mot "naïfs" au lieu de "gentils", avec notamment toutes ces fautes évitables qui sortent les intérieurs du match. Et puis surtout, le csp fait quasiment jeu égal avec l'asvel pendant 3QT... Par contre quand il s'agit de trouver des leaders et joueurs clutch dans le 4ème, aucun nom ne s'impose à Limoges cette année (d'où la question de savoir si Mason va finir par remplir ce rôle pour lequel on se doute qu'il a été recruté ou juste continuer à remonter la balle en marchant et donner le strict minimum en terme d'implication ?)
Répondre
(1) J'aime
Livenews
Betclic ELITE
00h00Cholet pris à son propre piège de l’usure des adversaires : « C’est nous qui craquons », déplore Gérald Ayayi
Betclic ELITE
00h00Johnny Berhanemeskel reste optimiste après la défaite contre Monaco : « Nous pouvons accomplir de belles choses si nous continuons à travailler dur »
Betclic ELITE
00h00Dario Gjergja revient frustré de la défaite limougeaude à Villeurbanne : « Je n’ai pas le sentiment que l’on ait tout donné »
Clémentine Samson change de club en Espagne
Liga Femenina Endesa
00h00Clémentine Samson quitte l’Estudiantes et retrouve la Galice : direction Ferrol
Ergin Ataman lors de Paris - Panathinaikos mercredi dernier
À l’étranger
00h00Ergin Ataman chambre les journalistes après l’absence totale de médias à Paris
Zaccharie Risacher a été entraîné dans son élan après un dunk en contre-attaque, avant de tomber fort sur le sol
NBA
00h00Zaccharie Risacher brille puis quitte ses coéquipiers sur une lourde chute à Phoenix
Hugo Benitez est déjà le chouchou des supporters de Manresa
Liga Endesa
00h00« Commandante Benitez » titre le site de la Liga Endesa, après la nouvelle perf’ d’Hugo Benitez
Betclic ELITE
00h00Mike James : de l’expulsion au tweet dans les vestiaires, épisode 2
Betclic ELITE
00h00Après Paris et Villeurbanne, une AS Monaco « aux trois visages » s’impose cette fois au Mans !
Équipe de France
00h00« De la solidarité et du partage » : les Bleues remportent le tournoi de La Linea, Jean-Aimé Toupane tire un bilan positif
1 / 0
Livenews NBA
Zaccharie Risacher a été entraîné dans son élan après un dunk en contre-attaque, avant de tomber fort sur le sol
NBA
00h00Zaccharie Risacher brille puis quitte ses coéquipiers sur une lourde chute à Phoenix
NBA
00h00Les statistiques défensives affolantes de Rudy Gobert et Alexandre Sarr
NBA
00h00Retrouvailles repoussées pour Victor Wembanyama et Maxime Raynaud ?
NBA
00h00Moussa Diabaté en double-double face au Thunder d’Ousmane Dieng, Rudy Gobert tombe sur un Nikola Jokić (encore) monumental
NBA
00h00Victor Wembanyama réagit à son dunk et à l’altercation avec Draymond Green : « la meilleure manière de répondre, c’est sur le terrain »
NBA
00h00Avant de recevoir Paris, Dubaï fait venir un redoutable shooteur de NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs à nouveau battus par les Warriors de Steph Curry, Rudy Gobert et les Timberwolves enchaînent
NBA
00h00LeBron James retrouve les terrains… en G-League ! Une étape nécessaire dans le retour historique du King
NBA
00h00+52 de différentiel sur un match : un joueur inattendu rentre dans l’histoire de la NBA avec une performance presque inédite !
Zaccharie Risacher a marqué 11 points à 5/7 aux tirs en 19 minutes
NBA
00h00Zaccharie Risacher reste solide mais voit son temps de jeu diminuer lors du show XXL de Jalen Johnson
1 / 0