Zaccharie Risacher reste solide mais voit son temps de jeu chuter lors du show XXL de Jalen Johnson

Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) continue d’enchaîner les prestations efficaces avec Atlanta malgré un rôle fluctuant. Cette nuit à Salt Lake City, l’ailier français a encore répondu présent, mais a passé la majeure partie de la deuxième mi-temps sur le banc. Ce sont surtout Jalen Johnson et Onyeka Okongwu qui ont illuminé la rencontre, offrant aux Hawks une cinquième victoire en six matches.

Jalen Johnson en mode historique

Privée de Trae Young, Atlanta a trouvé un leader capable de prendre feu. Sur le parquet du Jazz, Jalen Johnson (2,06 m, 23 ans) a livré la meilleure performance de sa carrière : 31 points, 18 rebonds, 14 passes et 7 interceptions en 41 minutes. Une ligne statistique folle, jamais vue depuis 51 ans en NBA. Ce troisième triple-double de l’ailier a permis aux Hawks de signer un quatrième succès de suite.

Atlanta a également réalisé une démonstration derrière l’arc, avec 15 tirs primés réussis sur 25 tentés en première période. Onyeka Okongwu a participé à cette furia longue distance avec un improbable 8/14 à 3-points, terminant à 32 unités.

En face, Lauri Markkanen a bien tenté de répondre avec 40 points, mais insuffisant pour empêcher un nouvel échec du Jazz, toujours incapable d’enchaîner deux victoires.

Zaccharie Risacher efficace mais bridé dans son temps de jeu

L’unique Français en lice ce jeudi, Zaccharie Risacher, s’est montré dans ses standards : 11 points à 5/7 aux tirs, 3 rebonds et 2 passes décisives en 19 minutes. Le rookie confirme sa capacité à être rentable rapidement, mais son temps de jeu s’est nettement réduit après la pause.

Alors qu’Atlanta voyait Utah recoller (103-103 à l’entame du dernier quart), Quin Snyder a privilégié des options plus expérimentées. Le Français n’a disputé qu’une poignée de minutes après la mi-temps, sans que cela n’empêche les Hawks de s’imposer grâce à un 8-0 décisif dans le money time.

Un collectif d’Atlanta qui continue de surprendre

Malgré l’absence prolongée de Trae Young et le repos accordé à Kristaps Porzingis, Atlanta gagne et impressionne par sa circulation de balle (36 passes décisives). Les joueurs se partagent les responsabilités et le rendement collectif grimpe, tout comme la confiance.

Les Hawks concluront leur road trip dimanche à Phoenix, tandis que le Jazz accueillera Chicago avec l’espoir de ne pas sombrer au fin fond de la conférence Ouest (4 victoires et 8 défaites).