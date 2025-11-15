Recherche
NBA

Victor Wembanyama réagit à son dunk et à l’altercation avec Draymond Green : « la meilleure manière de répondre, c’est sur le terrain »

L'altercation entre Victor Wembanyama et Draymond Green a marqué la défaite des Spurs face à Golden State (108-109). En conférence de presse, le Français a livré ses impressions sur ce match dans le match, et sur le calme olympien qu'il a su garder face aux provocations du vétéran des Warriors.
00h00
Victor Wembanyama réagit à son dunk et à l’altercation avec Draymond Green : « la meilleure manière de répondre, c’est sur le terrain »

Victor Wembanyama a répondu aux provocations de Draymond Green par un dunk spectaculaire au-dessus de l’ailier des Warriors. Malheureusement non comptabilisé.

Crédit photo : Scott Wachter-Imagn Images

La confrontation entre Victor Wembanyama et Draymond Green restera sans doute comme l’une des images marquantes de la défaite étriquée des San Antonio Spurs face aux Golden State Warriors (108-109). Malgré une performance solide de 26 points et 12 rebonds, le pivot français n’a pas pu empêcher Stephen Curry (49 points) de mener Golden State vers la victoire.

NBA - Déjà défaits par Golden State il y a deux jours, les Spurs de San Antonio ont de nouveau été battus sur le fil, dans la nuit de vendredi à samedi, par les Warriors d'un Stephen Curry monumental (49 points), malgré un gros double-double de Victor Wembanyama. Rudy Gobert et les Minnesota Timberwolves ont eux engrangé un quatrième succès consécutif.
Victor Wembanyama et les Spurs à nouveau battus par les Warriors de Steph Curry, Rudy Gobert et les Timberwolves enchaînent – BeBasket
Rédaction

« Quand quelqu’un te parle d’une certaine manière,

tu dois répondre d’une certaine manière »

L’ailier-fort expérimenté des Warriors avait passé une grande partie du match à tenter de déstabiliser physiquement et mentalement Wembanyama. Mais le Français a gardé son sang-froid avant de délivrer la réponse parfaite : un alley-oop spectaculaire de Stephon Castle, écrasé directement sur Green. Malheureusement pour les Spurs, le panier n’a pas été validé.

En conférence de presse, Victor Wembanyama est revenu sur cet épisode avec beaucoup de maturité et de recul : « Je n’essayais pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. À un moment, pour n’importe qui, en tout cas pour moi, quand quelqu’un te parle d’une certaine manière, tu dois répondre d’une certaine manière. C’est comme ça. »

Le Français a également expliqué sa philosophie face aux provocations adverses. Interrogé par Maxime Aubin de L’Équipe sur sa gestion de ces situations, Wembanyama a livré une réponse révélatrice : « Pour moi la meilleure manière de répondre, c’est toujours sur le terrain. Évidemment sans jamais se laisser marcher dessus, niveau comportemental. Mais voilà, je sais que c’est ça qui leur fait le plus de mal. Il [Draymond Green, ndlr.] était tout silencieux après, quand je lui ai dunké dessus. »

Au-delà de l’altercation, Victor Wembanyama et les Spurs enchaînent une deuxième défaite consécutive face aux Warriors. Les Texans ont encore du travail pour rivaliser avec les meilleures équipes de la NBA, mais l’attitude de Wembanyama face aux provocations de Green démontre une maturité et un calme de bon augure pour la suite de la saison.

Victor Wembanyama a signé son premier triple-double depuis décembre 2024, son quatrième en carrière, malheureusement dans une défaite.
Victor Wembanyama signe son premier triple-double de 2025 ! – BeBasket
Rédaction
