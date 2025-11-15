Victor Wembanyama réagit à son dunk et à l’altercation avec Draymond Green : « la meilleure manière de répondre, c’est sur le terrain »

La confrontation entre Victor Wembanyama et Draymond Green restera sans doute comme l’une des images marquantes de la défaite étriquée des San Antonio Spurs face aux Golden State Warriors (108-109). Malgré une performance solide de 26 points et 12 rebonds, le pivot français n’a pas pu empêcher Stephen Curry (49 points) de mener Golden State vers la victoire.

« Quand quelqu’un te parle d’une certaine manière,

tu dois répondre d’une certaine manière »

L’ailier-fort expérimenté des Warriors avait passé une grande partie du match à tenter de déstabiliser physiquement et mentalement Wembanyama. Mais le Français a gardé son sang-froid avant de délivrer la réponse parfaite : un alley-oop spectaculaire de Stephon Castle, écrasé directement sur Green. Malheureusement pour les Spurs, le panier n’a pas été validé.

Wemby BULLYING Draymond Green pic.twitter.com/a0vaLCUxDv — Eurohoops (@Eurohoopsnet) November 15, 2025

En conférence de presse, Victor Wembanyama est revenu sur cet épisode avec beaucoup de maturité et de recul : « Je n’essayais pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. À un moment, pour n’importe qui, en tout cas pour moi, quand quelqu’un te parle d’une certaine manière, tu dois répondre d’une certaine manière. C’est comme ça. »

Spurs Victor Wembanyama on showing emotion vs. Draymond Green: “Wasn’t trying to prove anything to anybody…when someone speaks to you a certain way, you respond a certain way…” On if he enjoyed the moment: “I’m not enjoying the moment right now.”@spurfectblog #PorVida pic.twitter.com/yAu4O402lr — Carolina Teague (@CTtheMicSlayer) November 15, 2025

Le Français a également expliqué sa philosophie face aux provocations adverses. Interrogé par Maxime Aubin de L’Équipe sur sa gestion de ces situations, Wembanyama a livré une réponse révélatrice : « Pour moi la meilleure manière de répondre, c’est toujours sur le terrain. Évidemment sans jamais se laisser marcher dessus, niveau comportemental. Mais voilà, je sais que c’est ça qui leur fait le plus de mal. Il [Draymond Green, ndlr.] était tout silencieux après, quand je lui ai dunké dessus. »

I followed up in French, and that’s what Wembanyama said: « My best answer is always on the court: That’s what hurts them the most. He (Draymond) went completely silent when I dunked on him ». https://t.co/6DGGB2VgfU — Maxime Aubin (@MaximeAubin1) November 15, 2025

Au-delà de l’altercation, Victor Wembanyama et les Spurs enchaînent une deuxième défaite consécutive face aux Warriors. Les Texans ont encore du travail pour rivaliser avec les meilleures équipes de la NBA, mais l’attitude de Wembanyama face aux provocations de Green démontre une maturité et un calme de bon augure pour la suite de la saison.