NBA

Victor Wembanyama signe son premier triple-double de 2025 !

NBA - 31 points, 15 rebonds et 10 passes décisives : c'est la ligne statistique de Victor Wembanyama cette nuit, malheureusement dans une défaite des Spurs contre les Warriors (120-125). C'est le premier triple-double du prodige français depuis décembre 2024, son quatrième en carrière.
00h00
Victor Wembanyama signe son premier triple-double de 2025 !

Wembanyama face à son match-up de la soirée : l’ex-DPOY Draymond Green

On s’habitue vite aux lignes statistiques hors du commun de Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans). Pourtant, cela se conclut rarement par un triple-double. En fait, en deux saisons et 117 matchs joués en NBA, il n’en avait réussi que trois, dont une fois avec des contres. Le dernier remontait au 1er décembre 2024, et son palmarès à ce niveau-là restait donc vierge en 2025. C’est désormais réglé.

– Journée 13112025

 

Wembanyama et Castle en triple-double

Les Spurs recevaient les Golden State Warriors ce mercredi soir, pour le premier épisode d’une double-confrontation sur trois jours à San Antonio. Et Wembanyama a su comment répondre au défi d’être défendu par le teigneux Draymond Green, DPOY en 2017 et reconnu comme un des joueurs avec la meilleure intelligence de jeu en NBA. Ce dernier aura en partie provoqué les 8 pertes de balle du Français. Mais il n’aura pas pu empêcher ses 31 points à 11/22 aux tirs (dont 3/7 à 3-points), 15 rebonds, 10 passes décisives et 1 contre en 36 minutes.

Un triple-double validé à la toute dernière seconde sur une remise en jeu pour un panier anecdotique de son coéquipier Stephon Castle, lui aussi auteur d’un triple-double (23 points, 10 rebonds, 10 passes décisives). C’est d’ailleurs la première fois dans l’histoire des Spurs que deux joueurs de l’équipe ont réussi un triple-double sur le même match.

Bien sûr, cet accomplissement personnel ne satisfera pas Wembanyama et son esprit de compétiteur, puisqu’il intervient dans une défaite. Les Spurs se sont en effet inclinés 120-125, ce qui n’est que leur troisième défaite de la saison. Dans les moments chauds, les Texans n’ont pas pu compter sur leur star la plus expérimentée De’Aaron Fox, qui termine avec 13 points à 5/14 aux tirs, 5 passes décisives et 6 pertes de balle en 36 minutes.

Les Warriors, « une équipe pas comme les autres »

Quant à Wembanyama, il a pointé en conférence de presse « la communication, le manque de respect du plan de jeu, et le manque de discipline » comme trois raisons pour expliquer la défaite, même si « les Warriors ne sont pas une équipe comme les autres. » Jimmy Butler a marqué 28 points, pris 6 rebonds et distribué 8 passes décisives et Stephen Curry a marqué… 46 points.

Même après son meilleur match de la saison et la victoire, le futur Hall-of-Famer a tout de même tenu à rendre hommage à la défense du géant tricolore : « J’ai essayé de tirer en arc-en-ciel, très haut, pour essayer de l’éviter. Il conteste tes tirs d’une façon qui n’a aucun sens. Je l’avais déjà vu aux Jeux Olympiques, mais ça te surprend toujours. Mais il va être dans cette ligue pendant longtemps, donc il va falloir faire avec. »

Wembanyama n’a pourtant contré qu’un seul tir ce soir (d’ailleurs sur un 3-points de Green). Juste assez pour continuer sa série de matchs avec au moins un contre, qui pointe désormais à 96 matchs consécutifs. Il faut dire que les Warriors sont restés bien loin de l’arceau. Avec 57 tentatives à 3-points, ils ont dépassé de 15 leur moyenne habituelle (42,8). Et étant donné que ce sont les Warriors, ils en ont réussi 21, pour un pourcentage de 37%. Une des raisons de leur victoire. Les Spurs vont devoir s’adapter pour leur prochain affrontement dans 48 heures.

