Johnny Berhanemeskel reste optimiste après la défaite contre Monaco : « Nous pouvons accomplir de belles choses si nous continuons à travailler dur »

Redoutable aux tirs pour remettre les Manceaux dans le match face à Monaco, Johnny Berhanemeskel balaie la moindre once d’inquiétude qui pourrait poindre après la deuxième défaite de suite du MSB à Antarès (84-93).

Au contraire, l’arrière américain qui a signé 23 points dimanche soir face à la Roca Team s’est montré presque philosophe chez nos confrères de Ouest-France après la rencontre.

« Nous avons montré que nous pouvions rivaliser avec

certaines des meilleures équipes de la ligue »

La défaite étant désormais actée, Berhanemeskel veut faire abstraction de l’extérieur, pour que l’équipe « se concentre sur elle-même. Nous avons montré que nous pouvions rivaliser avec certaines des meilleures équipes de la ligue et que nous avons de bonnes qualités », souligne-t-il à nos confrères.

Reconnaissant que l’équipe a péché face à la « fatigue mentale et physique », il montre toutefois une satisfaction conditionnée par les pistes d’apprentissage possible de l’équipe. « Si nous pouvons revenir sur ce match et dire que nous avons progressé en équipe, c’est ce qui compte le plus », recentre Berhanemeskel. Avant de conclure, très ambitieux : « Nous avons un bon groupe et nous pouvons accomplir de belles choses si nous continuons à travailler dur ».