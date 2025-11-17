Recherche
Betclic Élite

Johnny Berhanemeskel reste optimiste après la défaite contre Monaco : « Nous pouvons accomplir de belles choses si nous continuons à travailler dur »

Betclic ELITE - Auteur de 23 points, dont certains qui ont permis un sursis aux Manceaux, Johnny Berhanemeskel veut retenir du positif de la seconde défaite de rang du MSB à domicile, face à Monaco cette fois (84-93).
00h00
Résumé
Johnny Berhanemeskel reste optimiste après la défaite contre Monaco : « Nous pouvons accomplir de belles choses si nous continuons à travailler dur »

Johnny Berhanemeskel veut retenir des axes de progression mancelle malgré la défaite face à Monaco.

Crédit photo : Julie Dumélié

Redoutable aux tirs pour remettre les Manceaux dans le match face à Monaco, Johnny Berhanemeskel balaie la moindre once d’inquiétude qui pourrait poindre après la deuxième défaite de suite du MSB à Antarès (84-93).

Johnny BERHANEMESKEL
Johnny BERHANEMESKEL
23
PTS
3
REB
1
PDE
MSB
84 93
ASM

Au contraire, l’arrière américain qui a signé 23 points dimanche soir face à la Roca Team s’est montré presque philosophe chez nos confrères de Ouest-France après la rencontre.

« Nous avons montré que nous pouvions rivaliser avec

certaines des meilleures équipes de la ligue »

La défaite étant désormais actée, Berhanemeskel veut faire abstraction de l’extérieur, pour que l’équipe « se concentre sur elle-même. Nous avons montré que nous pouvions rivaliser avec certaines des meilleures équipes de la ligue et que nous avons de bonnes qualités », souligne-t-il à nos confrères.

Reconnaissant que l’équipe a péché face à la « fatigue mentale et physique », il montre toutefois une satisfaction conditionnée par les pistes d’apprentissage possible de l’équipe. « Si nous pouvons revenir sur ce match et dire que nous avons progressé en équipe, c’est ce qui compte le plus », recentre Berhanemeskel. Avant de conclure, très ambitieux : « Nous avons un bon groupe et nous pouvons accomplir de belles choses si nous continuons à travailler dur ».

dennisrod- Modifié
Tout à fait d’accord . Le MSB a joué Villeurbanne,Paris,Monaco,Bourg et Cholet depuis le début de saison (3 victoires ,2 dèfaite s) et se retrouve en bonne place pour les PO. Berhanemeskel a livré un gros match face à Monaco. Allez le MSB !
Répondre
(1) J'aime
