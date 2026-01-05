Amine Noua marque les esprits face à l’Olympiakos, malgré la défaite de l’Aris

Opposé à l’Olympiakos Athènes ce week-end, Amine Noua (2,02 m, 28 ans) a encore assumé un rôle majeur avec l’Aris Thessalonique. Auteur de 20 points et 11 rebonds, l’intérieur français a livré une prestation de haut niveau, sans pouvoir empêcher le revers des siens (84-95) face à une équipe emmenée notamment par un autre Français, Evan Fournier.

PROFIL JOUEUR Amine NOUA Poste(s): Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 28 ans (07/02/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / Esake PTS 17,3 #5 REB 6,8 #9 PD 0,8 #115

Un double-double de référence pour Amine Noua

Pour la première fois depuis son arrivée en Grèce début novembre, Amine Noua a compilé un double-double en championnat grec. En 33 minutes de jeu, le Lyonnais a inscrit 20 points, capté 11 rebonds et distribué une passe décisive, terminant deuxième meilleur marqueur de la rencontre derrière son vis-à-vis Sasha Vezenkov (23 points).

Très vite, l’ancien joueur de l’ASVEL s’est imposé comme l’un des hommes forts de son équipe. Leader en minutes, en points et aux rebonds cette saison, l’international français confirme match après match son importance dans le collectif grec, aux côtés notamment de Danilo Andjusic, ancien joueur de la JL Bourg.

L’Olympiakos trop fort, Evan Fournier adroit

En face, l’Olympiakos Athènes a fait respecter la hiérarchie. Solide collectivement, le club du Pirée s’est appuyé sur une rotation efficace pour faire la différence en deuxième mi-temps.

Evan Fournier a, de son côté, apporté sa contribution avec 14 points à 4/6 à 3-points, 2 rebonds et 1 passe décisive en 23 minutes, deux jours après un match plus timide gagné face au Panathinaïkos, en EuroLeague.

Des moyennes solides depuis son arrivée en Grèce

Sur ses six premiers matchs sous ses nouvelles couleurs, Amine Noua affiche des statistiques très consistantes : 17,3 points, 6,8 rebonds et 0,8 passe décisive en 29 minutes de moyenne. Des chiffres qui illustrent son adaptation rapide et son statut de leader offensif et intérieur au sein de l’effectif de l’Aris. Mais aussi de quoi attirer la curiosité de clubs évoluant en EuroLeague.

Un premier double-double en championnat grec, après un précédent en EuroCup

Si ce double-double face à l’Olympiakos est le premier d’Amine Noua en championnat grec, l’intérieur français avait déjà réalisé une performance similaire sous le maillot de l’Aris en Coupe d’Europe. Mi-décembre, en EuroCup, il avait compilé 14 points et 10 rebonds lors de la victoire de son équipe face aux modestes Hambourg Towers (92-89), face à son compatriote Zacharie Perrin.

Une défaite à domicile devant l’Alexandreio Melathro Arena

Battus 95 à 84, l’Aris Thessaloniki s’est bien battu mais s’incline donc devant ses 1 670 spectateurs, réunis à l’Alexandreio Melathro Arena. Après ce revers face au leader du championnat, l’Aris occupe la 8e place du classement avec un bilan de cinq victoires pour sept défaites. Le club de Thessalonique reste désormais sur deux revers consécutifs en GBL.

Déjà un déplacement européen à Manresa

Pas le temps de s’apitoyer pour l’Aris. Dès ce mardi, le club grec sera en Espagne pour un nouveau rendez-vous en EuroCup face à Manresa, club catalan qui reste sur une grosse défaite en championnat espagnol face à Valence. Un déplacement relevé qui offrira rapidement à Amine Noua et ses coéquipiers l’occasion de rebondir sur la scène européenne.