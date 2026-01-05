Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

La NBA interdit à Jalen Suggs de porter son bandeau autour du cou

La ligue américaine met fin à l'habitude singulière du meneur d'Orlando Magic de porter son bandeau autour du cou en début de match, un geste inspiré par son passé de quarterback au football américain.
|
00h00
Résumé
Écouter
La NBA interdit à Jalen Suggs de porter son bandeau autour du cou

Jalen Suggs, meneur du Magic d’Orlando

Crédit photo : © Kirby Lee-Imagn Images

Jalen Suggs va devoir abandonner son rituel d’avant-match. La NBA a officiellement demandé au meneur d’Orlando Magic de cesser de porter son bandeau autour du cou lors des rencontres, mettant fin à une habitude pour le moins originale dans le paysage basketballistique.

Un hommage au football américain rapidement stoppé par la ligue

L’information a été révélée vendredi soir lors du match entre Orlando Magic et Chicago Bulls. La journaliste Kendra Douglas a annoncé en direct que Suggs avait confirmé que la ligue lui avait fait savoir que « le bandeau doit être sur la tête au coup d’envoi » des matchs.

Cette décision s’inscrit dans la continuité de la politique stricte de la NBA concernant les accessoires. En 2002, Tim Thomas avait tenté de porter deux bandeaux simultanément sans succès. Plus récemment, en 2019, Jimmy Butler, De’Aaron Fox et Montrezl Harrell avaient vu leurs bandeaux « ninja », noués à l’arrière, rapidement interdits par les dirigeants.

Pour Suggs, ce rituel avait une signification particulière. « En réalité, cela vient du football américain, c’est là que ça trouve son origine », expliquait récemment le joueur, qui était un quarterback de talent au lycée. Nommé Mr. Football et Mr. Basketball dans l’État du Minnesota la même année, il rendait ainsi hommage à son passé sportif.

« Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire. Je le porte autour du cou, et une fois que je suis dans le match, dans le rythme, je le mets sur ma tête, et ça nous lance », précisait l’intéressé. Le geste ne durait pourtant que quelques minutes en début de rencontre, avant que le joueur ne replace son bandeau sur la tête.

La sécurité avant tout pour la NBA

L’argument principal avancé par la NBA reste celui de la sécurité. Les dirigeants craignent qu’un bandeau mal positionné puisse s’accrocher et provoquer un incident grave s’il ne se détache pas facilement. Cette logique de précaution explique la vigilance particulière de la ligue concernant tous les accessoires portés par les joueurs.

Malgré le caractère temporaire de cette habitude, la NBA a donc tranché en faveur de l’uniformisation et de la sécurité, contraignant Suggs à abandonner ce clin d’œil à ses origines footballistiques.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Livenews
John Ford a quitté le club de Trapani à son tour
Basketball Champions League
00h00Qualifiés en play-in de BCL, les Trapani Sharks vont-ils déclarer forfait ?
À l’étranger
00h00Après Orléans, Xavier Johnson rebondit en Allemagne
À l’étranger
00h00Amine Noua marque les esprits face à l’Olympiakos, malgré la défaite de l’Aris
Ergin Ataman et le Panathinaïkos Athènes vont-ils pouvoir compter sur une énorme recrue pour finir la saison d'EuroLeague
EuroLeague
00h00Un « gros transfert » au Panathinaikos ? Quand le propriétaire du club tease une arrivée en plein live Instagram
Adama Bal a marqué 16 points pour les Knicks pour clôturer son premier week-end de l'année
G League
00h00Adama Bal signe sa meilleure performance en saison régulière
À l’étranger
00h00Damien Inglis intenable au Japon : Yokohama battu mais le Français rayonne
NBA
00h00« La NBA, c’est la sécurité à vie » : Guerschon Yabusele explique pourquoi la ligue américaine change tout financièrement
Joan Beringer a signé son meilleur match de la saison en G-League
G League
00h00Joan Beringer signe son premier gros double-double de la saison
À l’étranger
00h00Sylvain Francisco rentable, le Žalgiris Kaunas surclasse Neptūnas et conforte sa place de leader du championnat lituanien
Coupe de France Masculine
00h00Où regarder gratuitement Blois – Bourg, le dernier 1/8 de finale de Coupe de France ?
1 / 0
Livenews NBA
Amen Thompson et Anthony Davis lors de la rencontre entre Rockets et Mavericks
NBA
00h00NBA China Games 2026 : Mavericks et Rockets s’affronteront à Macao
Michael Porter Jr sous le maillot des Brooklyn Nets
NBA
00h00Michael Porter Jr au cœur des rumeurs de transfert NBA avant la deadline
Draymond Green en explications avec le corps arbitral
NBA
00h00Draymond Green exclu pour la deuxième fois en deux semaines
Jalen Suggs, meneur du Magic d'Orlando
NBA
00h00La NBA interdit à Jalen Suggs de porter son bandeau autour du cou
Derrick Jones Jr face aux Kings
NBA
00h00Derrick Jones Jr. rechute : nouvelle blessure au genou pour l’ailier des Clippers
NBA
00h00« La NBA, c’est la sécurité à vie » : Guerschon Yabusele explique pourquoi la ligue américaine change tout financièrement
Betclic ELITE
00h00Nadir Hifi ne s’en cache pas : « La NBA, c’est clairement le prochain objectif »
NBA
00h00Retour rassurant pour Maxime Raynaud, Nolan Traoré maladroit mais Brooklyn fait plonger Denver
NBA
00h00Nouveau double-double pour Rudy Gobert, taille patron face à Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly
Alperen Sengun, contraint de quitter le parquet
NBA
00h00La blessure d’Alperen Sengun fragilise les Houston Rockets
1 / 0