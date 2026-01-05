La NBA interdit à Jalen Suggs de porter son bandeau autour du cou

Jalen Suggs va devoir abandonner son rituel d’avant-match. La NBA a officiellement demandé au meneur d’Orlando Magic de cesser de porter son bandeau autour du cou lors des rencontres, mettant fin à une habitude pour le moins originale dans le paysage basketballistique.

Un hommage au football américain rapidement stoppé par la ligue

L’information a été révélée vendredi soir lors du match entre Orlando Magic et Chicago Bulls. La journaliste Kendra Douglas a annoncé en direct que Suggs avait confirmé que la ligue lui avait fait savoir que « le bandeau doit être sur la tête au coup d’envoi » des matchs.

Cette décision s’inscrit dans la continuité de la politique stricte de la NBA concernant les accessoires. En 2002, Tim Thomas avait tenté de porter deux bandeaux simultanément sans succès. Plus récemment, en 2019, Jimmy Butler, De’Aaron Fox et Montrezl Harrell avaient vu leurs bandeaux « ninja », noués à l’arrière, rapidement interdits par les dirigeants.

Pour Suggs, ce rituel avait une signification particulière. « En réalité, cela vient du football américain, c’est là que ça trouve son origine », expliquait récemment le joueur, qui était un quarterback de talent au lycée. Nommé Mr. Football et Mr. Basketball dans l’État du Minnesota la même année, il rendait ainsi hommage à son passé sportif.

« Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire. Je le porte autour du cou, et une fois que je suis dans le match, dans le rythme, je le mets sur ma tête, et ça nous lance », précisait l’intéressé. Le geste ne durait pourtant que quelques minutes en début de rencontre, avant que le joueur ne replace son bandeau sur la tête.

La sécurité avant tout pour la NBA

L’argument principal avancé par la NBA reste celui de la sécurité. Les dirigeants craignent qu’un bandeau mal positionné puisse s’accrocher et provoquer un incident grave s’il ne se détache pas facilement. Cette logique de précaution explique la vigilance particulière de la ligue concernant tous les accessoires portés par les joueurs.

Malgré le caractère temporaire de cette habitude, la NBA a donc tranché en faveur de l’uniformisation et de la sécurité, contraignant Suggs à abandonner ce clin d’œil à ses origines footballistiques.