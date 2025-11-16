Moussa Diabaté en double-double face au Thunder d’Ousmane Dieng, Rudy Gobert tombe sur un Nikola Jokić (encore) monumental

Déjà en double-double la veille face à Milwaukee (15 points, 11 rebonds), Moussa Diabaté a de nouveau montré samedi soir qu’il pouvait endosser un rôle important dans la raquette de Charlotte. Face au Oklahoma City Thunder, l’international français a compilé 13 points et 11 rebonds en seulement 24 minutes, ce qui n’a toutefois pas suffi aux Hornets pour faire vaciller l’imperturbable champion en titre (96-109).

Dans le camp d’en face, Ousmane Dieng a une nouvelle fois eu droit à un quart d’heure de jeu, pendant que Rudy Gobert a souffert face au double MVP Nikola Jokić.

5e double-double pour Moussa Diabaté,

mais Charlotte reste aux fraises

Moussa Diabaté peut-il pousser son entraîneur Charles Lee à repenser sa rotation ? La question peut se poser, tant le Français se montre performant en sortie de banc avec Charlotte. Lors de la réception d’OKC en Caroline du Nord samedi soir, l’intérieur tricolore a enregistré un nouveau double-double en seulement 24 minutes, son 5e de la saison avec 13 points et 11 rebonds.

La veille, Diabaté avait déjà signé une performance similaire, à hauteur de 15 points et 11 rebonds. Mais comme la veille, les Hornets sont tombés face à plus fort, en la personne du champion en titre Oklahoma (96-109). Tout en maîtrise, Oklahoma a disposé des locaux avec un Shai Gilgeous-Alexander qui n’a encore une fois pas eu besoin de jouer le dernier quart-temps pour enregistrer 33 points, 4 rebonds et 7 passes décisives.

Mark Daigneault a ainsi pu faire tourner ; de quoi donner des minutes à l’autre Français de la rencontre Ousmane Dieng. L’ailier-intérieur du Thunder a passé 14 minutes sur le parquet, pour 2 points, 2 rebonds et 1 passe décisive. Le natif de Villeneuve-sur-Lot, actuellement en fin de contrat, doit continuer à se montrer pour convaincre le GM Sam Presti de le conserver après l’été prochain. D’autant que OKC fonctionne toujours aussi bien et reste leader de la Ligue ; Charlotte est pour sa part 12e de la conférence Est.

Rudy Gobert en souffrance face à l’ogre Nikola Jokić

Le “problème” Nikola Jokić est encore resté sans solution samedi soir face à Minnesota. Les Timberwolves n’ont en effet pas su arrêter l’intérieur serbe, large artisan de la victoire 112-123 de Denver avec un nouveau triple-double : 27 points, 12 rebonds, 11 passes. Son vis-à-vis Rudy Gobert n’a malheureusement pas pu tenir la distance, malgré plusieurs contres enchaînés pour ralentir les Nuggets.

Rudy Gobert consecutive blocks pic.twitter.com/gkThHZ09rg — Timberwolves Clips (@WolvesClips) November 16, 2025

Il faut dire que le Français a rapidement été gêné par les fautes provoquées par Jokić avec un troisième coup de sifflet dès le retour des vestiaires, ce qui a limité ses possibilités ensuite. Un match calvaire à oublier pour Rudy Gobert donc, qui termine avec 4 points, 6 rebonds et 3 contres en 23 minutes – et 5 fautes sifflées, preuve que Jokić était juste inarrêtable. Face à une telle adversité, l’entraîneur Chris Finch a choisi de ne pas faire appel à son rookie Joan Beringer.