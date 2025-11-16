Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Moussa Diabaté en double-double face au Thunder d’Ousmane Dieng, Rudy Gobert tombe sur un Nikola Jokić (encore) monumental

NBA - Encore très rassurant pour Charlotte en sortie de banc, Moussa Diabaté a signé son 5e double-double de la saison, qui n’a pas suffi face à un champion en titre de l’Oklahoma City Thunder tout simplement meilleur. Ousmane Dieng a d’ailleurs pu prendre part au succès tranquille des prétendants à leur propre succession. Pour Rudy Gobert, la tâche s'est avérée bien plus compliquée face aux Denver Nuggets d’un Nikola Jokić sans partage dans la raquette.
|
00h00
Résumé
Écouter
Moussa Diabaté en double-double face au Thunder d’Ousmane Dieng, Rudy Gobert tombe sur un Nikola Jokić (encore) monumental

Nikola Jokić a fait vivre un calvaire à Rudy Gobert dans la raquette samedi soir.

Crédit photo : Jesse Johnson-Imagn Images

Déjà en double-double la veille face à Milwaukee (15 points, 11 rebonds), Moussa Diabaté a de nouveau montré samedi soir qu’il pouvait endosser un rôle important dans la raquette de Charlotte. Face au Oklahoma City Thunder, l’international français a compilé 13 points et 11 rebonds en seulement 24 minutes, ce qui n’a toutefois pas suffi aux Hornets pour faire vaciller l’imperturbable champion en titre (96-109).

Dans le camp d’en face, Ousmane Dieng a une nouvelle fois eu droit à un quart d’heure de jeu, pendant que Rudy Gobert a souffert face au double MVP Nikola Jokić.

LIRE AUSSI
Interview en direct des États-Unis avec Moussa Diabaté, pour revenir notamment sur son histoire douce-amère avec l'équipe de France cet été.
ITW Moussa Diabaté et son refus de l’équipe de France : « C’était une décision business, pour mon futur » – BeBasket
Rédaction

 

5e double-double pour Moussa Diabaté,

mais Charlotte reste aux fraises

Moussa Diabaté peut-il pousser son entraîneur Charles Lee à repenser sa rotation ? La question peut se poser, tant le Français se montre performant en sortie de banc avec Charlotte. Lors de la réception d’OKC en Caroline du Nord samedi soir, l’intérieur tricolore a enregistré un nouveau double-double en seulement 24 minutes, son 5e de la saison avec 13 points et 11 rebonds.

Moussa DIABATÉ
Moussa DIABATÉ
13
PTS
11
REB
4
PDE
Logo NBA
CHA
96 109
OKC

La veille, Diabaté avait déjà signé une performance similaire, à hauteur de 15 points et 11 rebonds. Mais comme la veille, les Hornets sont tombés face à plus fort, en la personne du champion en titre Oklahoma (96-109). Tout en maîtrise, Oklahoma a disposé des locaux avec un Shai Gilgeous-Alexander qui n’a encore une fois pas eu besoin de jouer le dernier quart-temps pour enregistrer 33 points, 4 rebonds et 7 passes décisives.

Ousmane DIENG
Ousmane DIENG
2
PTS
2
REB
1
PDE
Logo NBA
CHA
96 109
OKC

Mark Daigneault a ainsi pu faire tourner ; de quoi donner des minutes à l’autre Français de la rencontre Ousmane Dieng. L’ailier-intérieur du Thunder a passé 14 minutes sur le parquet, pour 2 points, 2 rebonds et 1 passe décisive. Le natif de Villeneuve-sur-Lot, actuellement en fin de contrat, doit continuer à se montrer pour convaincre le GM Sam Presti de le conserver après l’été prochain. D’autant que OKC fonctionne toujours aussi bien et reste leader de la Ligue ; Charlotte est pour sa part 12e de la conférence Est.

 

Rudy Gobert en souffrance face à l’ogre Nikola Jokić

Le “problème” Nikola Jokić est encore resté sans solution samedi soir face à Minnesota. Les Timberwolves n’ont en effet pas su arrêter l’intérieur serbe, large artisan de la victoire 112-123 de Denver avec un nouveau triple-double : 27 points, 12 rebonds, 11 passes. Son vis-à-vis Rudy Gobert n’a malheureusement pas pu tenir la distance, malgré plusieurs contres enchaînés pour ralentir les Nuggets.

Nikola JOKIC
Nikola JOKIC
27
PTS
12
REB
11
PDE
Logo NBA
MIN
112 123
DEN

Rudy GOBERT
Rudy GOBERT
4
PTS
6
REB
0
PDE
Logo NBA
MIN
112 123
DEN

Il faut dire que le Français a rapidement été gêné par les fautes provoquées par Jokić avec un troisième coup de sifflet dès le retour des vestiaires, ce qui a limité ses possibilités ensuite. Un match calvaire à oublier pour Rudy Gobert donc, qui termine avec 4 points, 6 rebonds et 3 contres en 23 minutes – et 5 fautes sifflées, preuve que Jokić était juste inarrêtable. Face à une telle adversité, l’entraîneur Chris Finch a choisi de ne pas faire appel à son rookie Joan Beringer.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Après la frayeur face à Boulazac, Jānis Gailītis reconnaît « une erreur dans l’approche du match »
Betclic ELITE
00h00Frédéric Fauthoux remonté contre l’attitude du Paris Basketball : « Ils ont commencé à être arrogants »
NBA
00h00Moussa Diabaté en double-double face au Thunder d’Ousmane Dieng, Rudy Gobert tombe sur un Nikola Jokić (encore) monumental
Cat Barber pourrait rejoindre le Saint-Quentin Basketball
Betclic ELITE
00h00Saint-Quentin a Cat Barber dans le viseur pour remplacer Liam O’Reilly
Betclic ELITE
00h008e journée de Betclic ELITE : le choc entre Le Mans et Monaco gratuit sur DAZN, l’ASVEL attendue à Limoges
Betclic ELITE
00h00Paris impressionne à Bourg : 700 jours d’invincibilité et dix victoires de suite face à la JL !
ELITE 2
00h00Nathan Kuta offre à Orléans le choc face à Vichy, Blois fait le 4 à la suite contre Denain
EuroBasket Féminin
00h00L’équipe de France fait tomber l’Italie, son bourreau de la petite finale de l’EuroBasket 2025
Betclic ELITE
00h00Strasbourg renverse Boulazac qui craint le pire pour Hugo Robineau, Nancy et Dijon refont le plein de confiance, Chalon l’emporte à l’arrachée au Portel
Betclic ELITE
00h00David Lighty rentre un peu plus dans la légende de l’ASVEL en devenant le 2e meilleur marqueur de l’histoire du club
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Moussa Diabaté en double-double face au Thunder d’Ousmane Dieng, Rudy Gobert tombe sur un Nikola Jokić (encore) monumental
NBA
00h00Victor Wembanyama réagit à son dunk et à l’altercation avec Draymond Green : « la meilleure manière de répondre, c’est sur le terrain »
NBA
00h00Avant de recevoir Paris, Dubaï fait venir un redoutable shooteur de NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs à nouveau battus par les Warriors de Steph Curry, Rudy Gobert et les Timberwolves enchaînent
NBA
00h00LeBron James retrouve les terrains… en G-League ! Une étape nécessaire dans le retour historique du King
NBA
00h00+52 de différentiel sur un match : un joueur inattendu rentre dans l’histoire de la NBA avec une performance presque inédite !
Zaccharie Risacher a marqué 11 points à 5/7 aux tirs en 19 minutes
NBA
00h00Zaccharie Risacher reste solide mais voit son temps de jeu diminuer lors du show XXL de Jalen Johnson
Nikola Jokic a marqué 55 points contre les Clippers
NBA
00h00Nikola Jokic écrase les Clippers avec 55 points, un fan tente l’impossible
Anthony Davis cumule les blessures depuis son arrivée à Dallas
NBA
00h00Anthony Davis écarté des terrains par le propriétaire des Mavericks
Ousmane Dieng a marqué 10 points en 15 minutes contre les Lakers
NBA
00h00Ousmane Dieng signe son record de points de la saison lors du carton du Thunder contre les Lakers
1 / 0