Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Retrouvailles repoussées pour Victor Wembanyama et Maxime Raynaud ?

Gêné au mollet gauche, Victor Wembanyama pourrait manquer son premier match de la saison 2025-2026 face aux Sacramento Kings ce dimanche soir (22 heures). Ce qui compromettrait ses retrouvailles avec son grand ami et ancien coéquipier Maxime Raynaud, drafté par les Californiens cet été.
|
00h00
Résumé
Écouter
Retrouvailles repoussées pour Victor Wembanyama et Maxime Raynaud ?

Gêné au mollet, Victor Wembanyama est incertain pour le match de ce soir face à Maxime Raynaud et Sacramento.

Crédit photo : Dustin Safranek-Imagn Images

Après la défaite serrée contre les Golden State Warriors (109-108) vendredi soir, durant laquelle il a dû faire face à un Draymond Green vindicatifVictor Wembanyama se tient à l’écoute de son corps. Le pivot français ressent une gêne au mollet gauche, qui pourrait compromettre sa participation au prochain match contre les Sacramento Kings, prévu ce dimanche à 22 heures.

La franchise texane a officiellement listé Wembanyama comme « questionable » (incertain) sur son rapport médical de veille de match. Selon les informations communiquées par les Spurs, l’international tricolore sera évalué lors de l’échauffement pour déterminer s’il peut tenir sa place sur le parquet.

LIRE AUSSI
Victor Wembanyama est revenu sur le calme qu'il a su garder face aux provocations de Draymond Green lors du match Spurs - Warriors.
Victor Wembanyama réagit à son dunk et à l’altercation avec Draymond Green : « la meilleure manière de répondre, c’est sur le terrain » – BeBasket
Rédaction

Une première absence potentielle cette saison

Si Victor Wembanyama venait à déclarer forfait, il manquerait sa première rencontre de la saison 2025-2026. Le numéro 1 de la draft 2023 a jusqu’à présent disputé l’intégralité des 12 matches des Spurs, tous en tant que titulaire. Son impact dans les résultats des Texans (8 victoires pour 4 défaites) n’est plus à prouver, avec 26,2 points, 12,9 rebonds, 4 passes décisives et 3,6 contres de moyenne en 34,7 minutes par match.

PROFIL JOUEUR
Victor WEMBANYAMA
Poste(s): Ailier Fort / Pivot
Taille: 224 cm
Âge: 21 ans (04/01/2004)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
26,2
#16
REB
12,9
#2
PD
4
#62

Cette absence compromettrait également ses retrouvailles avec son grand ami Maxime Raynaud, qui évolue aujourd’hui aux Sacramento Kings. Proches dans la vie, les deux intérieurs ont partagé la raquette des Espoirs de Nanterre en 2020, année durant laquelle ils ont également fait parler d’eux lors d’un deux-contre-deux face à Rudy Gobert et Vincent Poirier.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Maxime Raynaud.jpg
Maxime RAYNAUD
Poste(s): Pivot
Taille: 216 cm
Âge: 22 ans (07/04/2003)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
4,3
#313
REB
3,7
#188
PD
0,7
#338

En cas d’absence avérée de Wembanyama, l’entraîneur Mitch Johnson devra réorganiser son effectif. Plusieurs options s’offrent à lui, mais Julian Champagnie, Luke Kornet et Keldon Johnson pourraient voir leur temps de jeu augmenter significativement pour compenser l’absence du pivot français.

Il faudrait alors attendre plus de trois mois pour avoir l’occasion de voir les deux Franciliens sur un même parquet NBA. San Antonio recevra une nouvelle fois Sacramento… le 22 février 2026.

LIRE AUSSI
Moussa Diabaté a signé son 5e double-double de la saison, qui n’a pas suffi contre le champion en titre d’Oklahoma City.
Moussa Diabaté en double-double face au Thunder d’Ousmane Dieng, Rudy Gobert tombe sur un Nikola Jokić (encore) monumental – BeBasket
Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Nanterre
Nanterre
Suivre
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00Retrouvailles repoussées pour Victor Wembanyama et Maxime Raynaud ?
Betclic ELITE
00h00Le « grand soulagement » du retour des blessés à Limoges
EuroLeague
00h00Shane Larkin rejoint Vincent Poirier et Rodrigue Beaubois à l’infirmerie de l’Anadolu Efes
Betclic ELITE
00h00Gravelines a payé son « manque de discipline » à Dijon, selon Jean-Christophe Prat
Betclic ELITE
00h00Hugo Robineau rassure après sa sortie prématurée face à Strasbourg
Betclic ELITE
00h00Après la frayeur face à Boulazac, Jānis Gailītis reconnaît « une erreur dans l’approche du match »
Betclic ELITE
00h00Frédéric Fauthoux agacé par l’attitude du Paris Basketball : « Ils ont commencé à être arrogants »
NBA
00h00Moussa Diabaté en double-double face au Thunder d’Ousmane Dieng, Rudy Gobert tombe sur un Nikola Jokić (encore) monumental
Cat Barber pourrait rejoindre le Saint-Quentin Basketball
Betclic ELITE
00h00Saint-Quentin a Cat Barber dans le viseur pour remplacer Liam O’Reilly
Betclic ELITE
00h008e journée de Betclic ELITE : le choc entre Le Mans et Monaco gratuit sur DAZN, l’ASVEL attendue à Limoges
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Retrouvailles repoussées pour Victor Wembanyama et Maxime Raynaud ?
NBA
00h00Moussa Diabaté en double-double face au Thunder d’Ousmane Dieng, Rudy Gobert tombe sur un Nikola Jokić (encore) monumental
NBA
00h00Victor Wembanyama réagit à son dunk et à l’altercation avec Draymond Green : « la meilleure manière de répondre, c’est sur le terrain »
NBA
00h00Avant de recevoir Paris, Dubaï fait venir un redoutable shooteur de NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs à nouveau battus par les Warriors de Steph Curry, Rudy Gobert et les Timberwolves enchaînent
NBA
00h00LeBron James retrouve les terrains… en G-League ! Une étape nécessaire dans le retour historique du King
NBA
00h00+52 de différentiel sur un match : un joueur inattendu rentre dans l’histoire de la NBA avec une performance presque inédite !
Zaccharie Risacher a marqué 11 points à 5/7 aux tirs en 19 minutes
NBA
00h00Zaccharie Risacher reste solide mais voit son temps de jeu diminuer lors du show XXL de Jalen Johnson
Nikola Jokic a marqué 55 points contre les Clippers
NBA
00h00Nikola Jokic écrase les Clippers avec 55 points, un fan tente l’impossible
Anthony Davis cumule les blessures depuis son arrivée à Dallas
NBA
00h00Anthony Davis écarté des terrains par le propriétaire des Mavericks
1 / 0