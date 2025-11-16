Retrouvailles repoussées pour Victor Wembanyama et Maxime Raynaud ?

Après la défaite serrée contre les Golden State Warriors (109-108) vendredi soir, durant laquelle il a dû faire face à un Draymond Green vindicatif, Victor Wembanyama se tient à l’écoute de son corps. Le pivot français ressent une gêne au mollet gauche, qui pourrait compromettre sa participation au prochain match contre les Sacramento Kings, prévu ce dimanche à 22 heures.

Victor Wembanyama is listed as questionable for tomorrow's afternoon game against the Sacramento Kings. pic.twitter.com/A9bNcbBf4e — SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) November 15, 2025

La franchise texane a officiellement listé Wembanyama comme « questionable » (incertain) sur son rapport médical de veille de match. Selon les informations communiquées par les Spurs, l’international tricolore sera évalué lors de l’échauffement pour déterminer s’il peut tenir sa place sur le parquet.

Une première absence potentielle cette saison

Si Victor Wembanyama venait à déclarer forfait, il manquerait sa première rencontre de la saison 2025-2026. Le numéro 1 de la draft 2023 a jusqu’à présent disputé l’intégralité des 12 matches des Spurs, tous en tant que titulaire. Son impact dans les résultats des Texans (8 victoires pour 4 défaites) n’est plus à prouver, avec 26,2 points, 12,9 rebonds, 4 passes décisives et 3,6 contres de moyenne en 34,7 minutes par match.

PROFIL JOUEUR Victor WEMBANYAMA Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 224 cm Âge: 21 ans (04/01/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 26,2 #16 REB 12,9 #2 PD 4 #62

Cette absence compromettrait également ses retrouvailles avec son grand ami Maxime Raynaud, qui évolue aujourd’hui aux Sacramento Kings. Proches dans la vie, les deux intérieurs ont partagé la raquette des Espoirs de Nanterre en 2020, année durant laquelle ils ont également fait parler d’eux lors d’un deux-contre-deux face à Rudy Gobert et Vincent Poirier.

PROFIL JOUEUR Maxime RAYNAUD Poste(s): Pivot Taille: 216 cm Âge: 22 ans (07/04/2003) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 4,3 #313 REB 3,7 #188 PD 0,7 #338

En cas d’absence avérée de Wembanyama, l’entraîneur Mitch Johnson devra réorganiser son effectif. Plusieurs options s’offrent à lui, mais Julian Champagnie, Luke Kornet et Keldon Johnson pourraient voir leur temps de jeu augmenter significativement pour compenser l’absence du pivot français.

Il faudrait alors attendre plus de trois mois pour avoir l’occasion de voir les deux Franciliens sur un même parquet NBA. San Antonio recevra une nouvelle fois Sacramento… le 22 février 2026.