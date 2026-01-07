Recherche
NBA

Victor Wembanyama : retour à 30 points et une fin de match sur le banc

Le prodige français des San Antonio Spurs a inscrit 30 points en sortant du banc face aux Memphis Grizzlies après deux matchs d'absence, mais n'a pas joué les dernières minutes cruciales de la défaite 106-105.
00h00
Victor Wembanyama : retour à 30 points et une fin de match sur le banc

Victor Wembanyama n’a pas pu éviter la défaite des Spurs

Crédit photo : © Petre Thomas-Imagn Images

Victor Wembanyama a fait son retour sur les parquets mardi soir après avoir manqué les deux derniers matchs en raison d’une contusion osseuse au genou gauche. Le pivot français a marqué 30 points en sortant du banc lors de la défaite 106-105 des San Antonio Spurs face aux Memphis Grizzlies, établissant un record personnel pour un match en tant que remplaçant.

Une gestion prudente qui frustre le jeune prodige

Les Spurs ont adopté la même approche que lors du précédent retour de Wembanyama après sa blessure au mollet gauche qui l’avait écarté 12 matchs plus tôt cette saison. San Antonio l’a fait entrer en sortie de banc avec une restriction de minutes, limitant son temps de jeu à 21 minutes.

Le joueur de 22 ans a dû regarder depuis le banc les 3 minutes et 46 secondes finales du match, une période qui a vu cinq changements de leader entre les deux équipes. « C’était très difficile », a confié Wembanyama. « Je dois faire confiance au processus, faire confiance à mon staff. Le basketball, c’est un sport d’équipe. Nous devons nous faire confiance mutuellement mais en même temps nous tenir mutuellement responsables. »

L’entraîneur Mitch Johnson a expliqué que l’équipe médicale et lui-même étaient à l’aise avec le retour de Wembanyama, précisant que tous les indicateurs clés – staff technique, médical et le joueur lui-même – « ont vu assez de choses pour tenter le coup ». Johnson a également souligné l’importance de la gestion à long terme : « Nous voulons qu’il soit en bonne santé pendant des années, pas seulement pour essayer de gagner les prochains matchs. »

La règle des 65 matchs plane sur la saison

Wembanyama a désormais manqué 14 matchs cette saison à cause de blessures et ne peut en rater que quatre de plus avant de perdre son éligibilité aux récompenses de fin de saison. Cette règle des 65 matchs minimum est dans tous les esprits. « J’y fais attention », a admis le Français. « Mais l’équipe médicale essaie de faire en sorte que ce soit le plus petit facteur possible parce qu’en tant que professionnels de la santé, ce n’est pas quelque chose qu’on est censé faire. »

Malgré cette performance encourageante, Wembanyama reste préoccupé par les performances globales de son équipe. « Le fait est que nous jouons au niveau de l’adversaire », a-t-il déclaré. « La bonne chose, c’est que nous pouvons rivaliser avec n’importe qui et regarder tout le monde dans les yeux. Mais la mauvaise chose, c’est que nous regardons tout le monde dans les yeux, et parfois nous devrions juste gagner. »

Le prodige français sera listé comme incertain pour le match de mercredi contre les Los Angeles Lakers, mais devrait jouer s’il ne ressent aucune douleur après son retour.

