Un effectif quasi complet ne suffit pas pour Limoges : quatrième défaite consécutive face à l’ASVEL d’un Massa record

Petit évènement à Limoges ! Pour la première fois depuis une éternité, depuis la deuxième journée de Betclic ÉLITE, Limoges avait coché douze noms sur la feuille de match, dont dix professionnels, pour sa réception de l’ASVEL. Presque un luxe pour Dario Gjergja, habitué ces dernières semaines à jongler avec six pros et deux Espoirs.

Les sorties de Ware et Jovanovic handicapent le CSP

Alors oui, il manquait encore Shawn Tanner mais le technicien croate a pu cette fois redécouvrir le bonheur de pianoter sur un effectif rallongé avec les retours conjugués de Frank Mason III, Leon Stergar, Mamadou Guisse et Justin Lewis.

Pour, petite ironie, finir avec le jeune Erwann Bussing sur le terrain lors des huit dernières minutes à cause des problèmes de faute de ses pivots, Gavin Ware et Nikola Jovanovic, renvoyés sur le banc au tout début du quatrième quart-temps, alors que tout était encore jouable : à 48-52, après six secondes dans le dernier acte, pour un Jovanovic pourtant particulièrement rentable lors de ses petits passages sur le parquet de Beaublanc (10 points à 100% et 4 rebonds en 15 minutes).

L’ASVEL toujours invaincue à l’extérieur

Deux absences simultanées qui ont pesé très lourd dans le money-time, notamment parce que le CSP n’avait plus de big man pour s’opposer à Bodian Massa qui s’est offert son record en carrière. Auteur de 10 de ses 25 points dans le money-time, le Marseillais a surpassé son ancienne marque référence (22 à deux reprises, dont une contre… Limoges).

Bien aidé par Glynn Watson Jr. (12 points et 8 passes décisives) et une défense collective étouffante, l’ancien intérieur de Fos-Provence a permis à l’ASVEL de vivre un dernier quart-temps beaucoup plus serein que prévu, avec un 10-25 qui a fait la différence (58-77, 39e minute puis 65-81, score final).

À peine 48 heures après sa victoire contre le Partizan Belgrade, l’ASVEL a bouclé une belle semaine, avec trois victoires lors des quatre matchs disputés ces huit derniers jours. Toujours invaincue à l’extérieur (4v-0d), seule équipe de Betclic ÉLITE, l’ASVEL recolle au groupe de tête (Paris, Strasbourg, Nanterre), en attendant le résultat de Monaco au Mans.

Les Limougeauds déjà en vacances pour la trêve

A contrario, à l’issue d’un match haché (51 fautes et 52 lancers tirés), Limoges s’enfonce dans les profondeurs du classement, désormais lesté de quatre défaites de rang. Le Cercle Saint-Pierre dispose d’un alibi valable avec son calendrier (Monaco, Paris, ASVEL sur les trois derniers matchs) et l’ancienne situation de son effectif. Et les Limougeauds vont ruminer cette situation pendant quelques temps puisqu’ils sont déjà en vacances, leur prochain déplacement à Gravelines ayant été reporté au 9 décembre. Ainsi, il leur faudra attendre trois semaines avant d’espérer briser cette série…

Les statistiques sont disponibles ici