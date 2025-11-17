Ergin Ataman chambre les journalistes après l’absence totale de médias à Paris

Ergin Ataman a profité de la victoire du Panathinaïkos contre l’Aris Salonique (82-77) pour revenir sur une scène inhabituelle vécue à Paris, mardi dernier en EuroLeague. L’entraîneur turc s’est retrouvé face à une salle totalement vide après le match disputé à Bercy.

La sortie amusée d’Ergin Ataman

Habitué à être fortement sollicité à Athènes — où le service de presse du Panathinaïkos fait face à une multitude de demandes — Ergin Ataman a vécu un tout autre décor à Paris. Aucun journaliste ne s’est présenté en conférence de presse après la rencontre disputée à Bercy, une situation qu’avait également connue Pedro Martinez (Valence).

Dimanche, après la victoire en championnat grec, Ataman a plaisanté devant une tribune pleine, comme souvent en Grèce : « La semaine dernière, j’ai fait une conférence de presse à Paris avec zéro journaliste. Après moi, Pedro Martinez de Valence a eu zéro aussi. Peut-être que l’EuroLeague devrait organiser un transfert avec vous », a-t-il lancé.

Un contraste fort entre Paris et Athènes

En Grèce, les tribunes de presse sont systématiquement remplies, parfois même avec des proches de journalistes venus assister aux matchs. Souvent, des bloggeurs locaux viennent s’ajouter aux journalistes professionnels dans ce pays sans véritable système de carte de presse, comme en France. Ataman a ainsi mis en lumière le décalage entre cette ferveur locale et le manque total de présence médiatique observé à Paris.

Une pique, mais surtout un message

Le coach turc a rappelé qu’en EuroLeague, l’exposition médiatique varie fortement selon les pays. Sa remarque, teintée d’humour, a également servi de signal : l’image d’une conférence de presse vide lors d’un match dans une salle comme Bercy reste marquante.