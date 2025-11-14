Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

[Vidéo] La conférence de presse express du coach valencian après la défaite à Paris : « Le score est 90-86 » Fin.

EuroLeague - Conférence de presse inédite de Pedro Martinez, coach de Valence, après la défaite à Paris (90-86). Celle-ci aura tenu en moins de 10 mots, et pour cause, il n'y avait... aucun journaliste devant lui.
|
00h00
Résumé
Écouter
[Vidéo] La conférence de presse express du coach valencian après la défaite à Paris : « Le score est 90-86 » Fin.

Pedro Martinez aura dit moins de 10 mots dans sa conférence de presse

Crédit photo : Valencia Basket Club

C’est une défaite qui ne pouvait qu’être frustrante pour le Valencia Basket Club. Alors qu’ils ont mené au score pendant quasiment tout le match à l’Adidas Arena, les Espagnols ont craqué dans les dernières secondes. À 67 secondes du terme, ils ont laissé Paris passer devant au score (87-86) pour la première fois depuis… le début du deuxième quart-temps.

Un come-back effectué petit à petit par les Parisiens, qui ont continué à se faire confiance. L’ailier espagnol Josep Puerto se méfiait à la mi-temps de cette équipe parisienne qui peut « marquer trois 3-points en 3-4 minutes et revenir au score. » Nul doute que le discours du coach Pedro Martinez dans le vestiaire à la mi-temps a dû être le même.

– Journée 11

Pourtant, Valence a bel et bien encaissé un 53-37 en seconde période, avec un dramatique 11-0 dans les trois dernières minutes (de 79-86 à 90-86). La victoire leur a filé entre les doigts. Typiquement le genre de scénario qui peut rendre fou un coach. Pedro Martinez n’y a pas fait d’exception, lui qui était déjà désabusé devant son banc dans les dernières minutes. La traditionnelle conférence de presse d’après-match du coach espagnol a tourné (très) court à l’Adidas Arena :

Une salle de conférence de presse vide

Une simple phrase pour faire le bilan du match : « Ok. Le score est 90-86. » Fin de la conférence de presse. Pour sa défense, il n’y avait tout simplement aucun journaliste présent devant lui dans la salle de conférence de presse de l’Adidas Arena. Ni français, ni espagnol ayant fait le déplacement. Seul l’attaché de presse du Paris Basketball, qui lui a demandé de faire une déclaration, était présent. Et au vu du scénario du match et de la scène qui se déroulait devant lui, il est compréhensible que Martinez n’ait pas voulu s’étaler.

Il n’y aura donc pas davantage d’explication de sa part sur ce qu’il s’est passé dans ces trois dernières minutes que celles qu’il avait donné auprès de l’EuroLeague TV quelques minutes plus tôt : « On avait une belle opportunité, mais l’attaque dans les dernières minutes n’était pas bonne. Peut-être qu’on aurait pu aller provoquer plus de fautes, et prendre de meilleures décisions. » Valence reste bien placé en 7e position du classement, tandis que Paris est 13e.

LIRE AUSSI
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague
00h00[Vidéo] La conférence de presse express du coach valencian après la défaite à Paris : « Le score est 90-86 » Fin.
À l’étranger
00h00L’ex-nancéen Isaiah Washington séclate en Russie : énorme triple-double à… 41 points !
Betclic ELITE
00h00Jean-Christophe Prat attend une réaction du BCM contre Dijon pour « faire les bons constats, les bons choix » pendant la trêve
Betclic ELITE
00h00Retour repoussé pour Jean-Philippe Dally à Saint-Quentin…
EuroLeague
00h00Le déplacement à Bologne du Maccabi Tel Aviv maintenu mais placé sous haute tension, avec l’opposition de manifestants pro-palestiniens
Betclic Élite
00h00Quatre joueurs de retour à l’entraînement à Limoges !
ELITE 2
00h00Gravement blessé avec Caen, Marc-Eddy Norelia a été opéré avec succès
Betclic ELITE
00h00Fedcom condamné à verser 5 millions d’euros à l’ASVEL !
Betclic ELITE
00h00Un choc entre Cholet et Nanterre en ouverture de la 8e journée de Betclic ELITE !
Noa Kouakou-Heugue ici avec l'équipe de France U19 reste en Australie
NBL
00h00Noa Kouakou-Heugue devrait finalement rester à Perth et ne pas rejoindre l’Élan Chalon
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00LeBron James retrouve les terrains… en G-League ! Une étape nécessaire dans le retour historique du King
NBA
00h00+52 de différentiel sur un match : un joueur inattendu rentre dans l’histoire de la NBA avec une performance presque inédite !
Zaccharie Risacher a marqué 11 points à 5/7 aux tirs en 19 minutes
NBA
00h00Zaccharie Risacher reste solide mais voit son temps de jeu diminuer lors du show XXL de Jalen Johnson
Nikola Jokic a marqué 55 points contre les Clippers
NBA
00h00Nikola Jokic écrase les Clippers avec 55 points, un fan tente l’impossible
Anthony Davis cumule les blessures depuis son arrivée à Dallas
NBA
00h00Anthony Davis écarté des terrains par le propriétaire des Mavericks
Ousmane Dieng a marqué 10 points en 15 minutes contre les Lakers
NBA
00h00Ousmane Dieng signe son record de points de la saison lors du carton du Thunder contre les Lakers
Zaccharie Risacher a été très bon contre Sacramento
NBA
00h00Risacher, très efficace contre Sacramento, monte en puissance
Alexandre Sarr a marqué 25 points contre Houston mais Washington a perdu 10 matches de suite
NBA
00h00Alexandre Sarr brille de nouveau mais Washington sombre encore dans le Texas
NBA
00h00Victor Wembanyama signe son premier triple-double de 2025 !
Victor Wembanyama devrait représenter l'équipe monde lors des All-Star Games NBA
NBA
00h00Un NBA All-Star Game 2026 au format tant réclamé : « États-Unis vs. Reste du monde »
1 / 0