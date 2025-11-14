[Vidéo] La conférence de presse express du coach valencian après la défaite à Paris : « Le score est 90-86 » Fin.

C’est une défaite qui ne pouvait qu’être frustrante pour le Valencia Basket Club. Alors qu’ils ont mené au score pendant quasiment tout le match à l’Adidas Arena, les Espagnols ont craqué dans les dernières secondes. À 67 secondes du terme, ils ont laissé Paris passer devant au score (87-86) pour la première fois depuis… le début du deuxième quart-temps.

Un come-back effectué petit à petit par les Parisiens, qui ont continué à se faire confiance. L’ailier espagnol Josep Puerto se méfiait à la mi-temps de cette équipe parisienne qui peut « marquer trois 3-points en 3-4 minutes et revenir au score. » Nul doute que le discours du coach Pedro Martinez dans le vestiaire à la mi-temps a dû être le même.

Pourtant, Valence a bel et bien encaissé un 53-37 en seconde période, avec un dramatique 11-0 dans les trois dernières minutes (de 79-86 à 90-86). La victoire leur a filé entre les doigts. Typiquement le genre de scénario qui peut rendre fou un coach. Pedro Martinez n’y a pas fait d’exception, lui qui était déjà désabusé devant son banc dans les dernières minutes. La traditionnelle conférence de presse d’après-match du coach espagnol a tourné (très) court à l’Adidas Arena :

Valencia head coach Pedro Martinez delivered one of the SHORTEST postgame press conferences ever following a loss to Paris 👀 Find more details here: https://t.co/emU1X72RiH pic.twitter.com/M1R26NoQoS — BasketNews (@BasketNews_com) November 14, 2025

Une salle de conférence de presse vide

Une simple phrase pour faire le bilan du match : « Ok. Le score est 90-86. » Fin de la conférence de presse. Pour sa défense, il n’y avait tout simplement aucun journaliste présent devant lui dans la salle de conférence de presse de l’Adidas Arena. Ni français, ni espagnol ayant fait le déplacement. Seul l’attaché de presse du Paris Basketball, qui lui a demandé de faire une déclaration, était présent. Et au vu du scénario du match et de la scène qui se déroulait devant lui, il est compréhensible que Martinez n’ait pas voulu s’étaler.

Il n’y aura donc pas davantage d’explication de sa part sur ce qu’il s’est passé dans ces trois dernières minutes que celles qu’il avait donné auprès de l’EuroLeague TV quelques minutes plus tôt : « On avait une belle opportunité, mais l’attaque dans les dernières minutes n’était pas bonne. Peut-être qu’on aurait pu aller provoquer plus de fautes, et prendre de meilleures décisions. » Valence reste bien placé en 7e position du classement, tandis que Paris est 13e.