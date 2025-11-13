« Je ne sais pas comment on a fait pour gagner » : Paris renverse Valence avec un 11-0 final !

On vous épargnera les mots fleuris de Sebastian Herrera, vous aurez sûrement l’idée, mais le capitaine du Paris Basketball, qui venait d’inscrire le panier de la victoire (90-86 contre Valence), avait le verbe haut dans le huddle d’après-match. « C’est comme ça qu’on trouve un moyen de gagner, c’est notre identité, on continue comme ça maintenant ! »

Jusqu’à -15…

Quelques minutes plus tôt, le Paris Basketball n’en menait pas aussi large. Sur une énième erreur défensive, Nadir Hifi avait laissé Nathan Reuvers

shooter dans un fauteuil, suscitant l’exaspération du staff technique. Et les coéquipiers de Neal Sako (5 points et 4 rebonds en 10 minutes) semblaient voler vers la victoire (79-86, 37e minute), eux qui ont compté jusqu’à 15 longueurs d’avance (37-52, 21e minute).

Une défaite qui aurait certainement plongé le Paris Basketball dans une spirale extrêmement négative, avec cinq revers de rang, et un naufrage de plus en plus certain vers les profondeurs de l’EuroLeague. Mais contrairement à Monaco, qui a complètement déraillé à Belgrade avec un 4-17 pour finir, les Parisiens ont terminé très fort, avec un 11-0 dans les trois dernières minutes. « Le basket est particulièrement imprévisible », sourit l’entraîneur Francesco Tabellini. « Parfois, ce ne sont pas que les adversaires qui mettent les derniers shoots… »

Si le trophée de MVP du match revient incontestablement à Derek Willis (15 points à 5/7, 3 rebonds et 5 passes décisives), un homme a évidemment accaparé toute la lumière : l’inévitable Nadir Hifi. Tenu à 0/6 à la pause, approximatif défensivement, agacé, l’Alsacien a longtemps incarné les errances parisiennes… avant de renverser le match d’un tir lointain dont il a le secret, lui qui était à 3/14 auparavant !

— Paris Basketball (@ParisBasketball) November 13, 2025

« On a commis tellement d’erreurs… »

« OK, je mets un gros shoot mais j’ai fait trop d’erreurs et je me suis frustré contre mes coéquipiers », reconnaissait-il après coup au micro d’EuroLeague TV. « Mais on est une équipe et on est resté ensemble pendant 40 minutes. On a commis tellement d’erreurs que je ne sais pas comment on a fait pour gagner ! »

En assurant l’essentiel, avec ce succès qui va lui permettre de retrouver des couleurs et un moral, le Paris Basketball s’est remis sur le droit chemin. Mais il a aussi entrevu toute sa marge de progression. « Je suis fier des efforts de l’équipe et de sa résilience mais il faut que l’on trouve plus de régularité et qu’on ne tombe pas aussi facilement dans la frustration », clame Tabellini. Dès samedi soir, à Bourg-en-Bresse, un lieu qui lui rappelle désormais de bons souvenirs, ses joueurs auront l’occasion de prouver qu’ils savent apprendre dans la victoire…

