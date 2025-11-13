Recherche
EuroLeague

« Je ne sais pas comment on a fait pour gagner » : Paris renverse Valence avec un 11-0 final !

Après quatre défaites d'affilée en EuroLeague, le Paris Basketball a retrouvé la lumière grâce à un money-time de haut vol contre Valence : un 11-0 dans les trois dernières minutes et une victoire 90-86.
00h00
Résumé
« Je ne sais pas comment on a fait pour gagner » : Paris renverse Valence avec un 11-0 final !

Paris a fini fort pour décrocher son cinquième succès européen de la saison

Crédit photo : Julie Dumélié

On vous épargnera les mots fleuris de Sebastian Herrera, vous aurez sûrement l’idée, mais le capitaine du Paris Basketball, qui venait d’inscrire le panier de la victoire (90-86 contre Valence), avait le verbe haut dans le huddle d’après-match. « C’est comme ça qu’on trouve un moyen de gagner, c’est notre identité, on continue comme ça maintenant ! » 

– Journée 11

Jusqu’à -15…

Quelques minutes plus tôt, le Paris Basketball n’en menait pas aussi large. Sur une énième erreur défensive, Nadir Hifi avait laissé Nathan Reuvers
shooter dans un fauteuil, suscitant l’exaspération du staff technique. Et les coéquipiers de Neal Sako (5 points et 4 rebonds en 10 minutes) semblaient voler vers la victoire (79-86, 37e minute), eux qui ont compté jusqu’à 15 longueurs d’avance (37-52, 21e minute).

Neal SAKO
Neal SAKO
5
PTS
4
REB
0
PDE
Logo EuroLeague
PAR
90 86
VAL

Une défaite qui aurait certainement plongé le Paris Basketball dans une spirale extrêmement négative, avec cinq revers de rang, et un naufrage de plus en plus certain vers les profondeurs de l’EuroLeague. Mais contrairement à Monaco, qui a complètement déraillé à Belgrade avec un 4-17 pour finir, les Parisiens ont terminé très fort, avec un 11-0 dans les trois dernières minutes. « Le basket est particulièrement imprévisible », sourit l’entraîneur Francesco Tabellini. « Parfois, ce ne sont pas que les adversaires qui mettent les derniers shoots… »

Après quatre défaites consécutives, Paris retrouve le sourire

Si le trophée de MVP du match revient incontestablement à Derek Willis (15 points à 5/7, 3 rebonds et 5 passes décisives), un homme a évidemment accaparé toute la lumière : l’inévitable Nadir Hifi. Tenu à 0/6 à la pause, approximatif défensivement, agacé, l’Alsacien a longtemps incarné les errances parisiennes… avant de renverser le match d’un tir lointain dont il a le secret, lui qui était à 3/14 auparavant !

« On a commis tellement d’erreurs… » 

« OK, je mets un gros shoot mais j’ai fait trop d’erreurs et je me suis frustré contre mes coéquipiers », reconnaissait-il après coup au micro d’EuroLeague TV. « Mais on est une équipe et on est resté ensemble pendant 40 minutes. On a commis tellement d’erreurs que je ne sais pas comment on a fait pour gagner ! »

Nadir HIFI
Nadir HIFI
17
PTS
5
REB
5
PDE
Logo EuroLeague
PAR
90 86
VAL

En assurant l’essentiel, avec ce succès qui va lui permettre de retrouver des couleurs et un moral, le Paris Basketball s’est remis sur le droit chemin. Mais il a aussi entrevu toute sa marge de progression. « Je suis fier des efforts de l’équipe et de sa résilience mais il faut que l’on trouve plus de régularité et qu’on ne tombe pas aussi facilement dans la frustration », clame Tabellini. Dès samedi soir, à Bourg-en-Bresse, un lieu qui lui rappelle désormais de bons souvenirs, ses joueurs auront l’occasion de prouver qu’ils savent apprendre dans la victoire…

Les stats disponibles ici

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

