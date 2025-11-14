LeBron James retrouve les terrains… en G-League ! Une étape nécessaire dans le retour historique du King

LeBron James franchit une nouvelle étape cruciale dans son retour à la compétition. La superstar des Los Angeles Lakers a participé jeudi à un second entraînement complet avec l’équipe de G-League des South Bay Lakers, sans ressentir aucune gêne ni douleur résiduelle après la séance intense de la veille, selon le très renseigné Dave McMenamin d’ESPN.

New story: LeBron James practiced with South Bay again Thursday without any lingering pain from Wednesday, sources told ESPN, an encouraging sign for James’ impending comeback https://t.co/yYfDCrIYJx — Dave McMenamin (@mcten) November 13, 2025

Une 23e saison historique en perspective

Pour le futur quadragénaire, il s’agissait seulement de son deuxième 5 contre 5 depuis le premier tour des playoffs, il y a plus de six mois. LeBron James, qui fêtera ses 41 ans le mois prochain, a manqué l’intégralité du training camp et les 12 premiers matchs de la saison en raison d’une sciatique – une douleur nerveuse affectant le bas de son dos et le côté droit de son corps.

Selon ESPN, une source présente lors de l’entraînement de mercredi avait qualifié la séance d’« intense ». Jeudi, sous la direction de l’entraîneur des South Bay Lakers Zach Guthrie, James a de nouveau été un participant à part entière et a pu terminer la partie de 5 contre 5 en direct sans douleur persistante dans le bas du dos ou du côté droit.

Le choix de s’entraîner avec l’équipe de G-League s’explique par des raisons logistiques et pratiques : LeBron peut ainsi retrouver du rythme pendant que les Lakers terminent leur road trip de cinq matches contre les New Orleans Pelicans et les Milwaukee Bucks. Si LeBron James continue de progresser durant le week-end, il pourrait rejoindre ses coéquipiers lundi 17 novembre, selon les sources. Los Angeles recevra le Utah Jazz mardi et ne rejouera pas avant le 23 novembre, en déplacement face au Jazz.

Cette montée en puissance progressive prépare LeBron James à devenir le premier joueur de l’histoire de la NBA à disputer une 23e saison. Un record historique qui témoigne de la longévité exceptionnelle du meilleur marqueur de l’histoire de la ligue, désormais tout proche de son comeback tant attendu.