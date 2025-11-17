« Commandante Benitez » titre le site de la Liga Endesa, après la nouvelle perf’ d’Hugo Benitez

Hugo Benitez (1,92 m, 24 ans) a encore frappé. Après avoir offert la victoire à Manresa contre Bilbao il y a deux semaines, le meneur français a sorti un match énorme pour permettre au BAXI Manresa de retrouver le succès après trois défaites de suite. Dans le derby catalan contre Hiopos Lérida, il a cumulé 22 points, 8 passes décisives et 5 interceptions, guidant les siens vers un large succès (99-86).

Un derby catalan maîtrisé dans le dernier quart

Porté par un Álex Reyes très adroit à longue distance (24 points, 6 tirs primés), Manresa a dû attendre le dernier quart pour faire basculer la rencontre. Longtemps accrochés, les joueurs du Nou Congost ont construit leur succès en accélérant dans les dix dernières minutes, profitant d’une baisse de rythme du Hiopos Lleida.

L’apport de Hugo Benitez a été déterminant. Le meneur a livré 22 points et 8 passes décisives pour 29 d’évaluation, permettant au BAXI Manresa de reprendre le contrôle du match après la mi-temps. Dès le troisième quart, il a été le moteur du run manresana, notamment lors d’un 7-0 qui a remis son équipe devant.

Benitez, moteur du réveil manresana

Déjà brillant en début de rencontre dans la gestion du jeu, Benitez a trouvé le bon équilibre entre création et agressivité offensive. Capable d’enchaîner tirs, interceptions et transitions rapides, il a été un véritable poison pour la défense ilerdense.

Lorsque le Hiopos Lleida, porté par Atoumane Diagné (18 points, 6 rebonds) et Caleb Agada, tentait de recoller, le meneur français trouvait toujours la bonne réponse. Avec l’ancien arrière de l’ASVEL Retin Obasohan à ses côtés, il a mis de la distance dans les deux dernières minutes (91-84), offrant un avantage définitif aux siens.

En confiance dans un collectif qui a retrouvé de l’allant, Benitez confirme semaine après semaine son rôle majeur à Manresa. En championnat espagnol, l’ancien joueur de Toulouges et Bourg-en-Bresse tourne à 13,3 points, 2,4 rebonds, 5,6 passes décisives en 7 matchs joués. En EuroCup, il a cumulé 9,7 points, 3,4 rebonds et 6,4 passes décisives en 7 matchs joués.

Un festival extérieur pour conclure

Avec 16 tirs primés inscrits, Manresa a terminé la rencontre en feu. Derrière un Álex Reyes incandescent et un effectif retrouvé, le BAXI Manresa a pu fêter un succès important devant ses 4 955 supporters du Nou Congost.

Après plusieurs sorties frustrantes, ce match relance parfaitement la dynamique de la formation catalane avant un calendrier chargé en Liga Endesa et en EuroCup.