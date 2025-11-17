Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Liga Endesa

« Commandante Benitez » titre le site de la Liga Endesa, après la nouvelle perf’ d’Hugo Benitez

Liga Endesa - Hugo Benitez a porté Manresa vers la victoire contre Hiopos Lleida, deux semaines après son panier clutch face à Bilbao. Le meneur français a livré une prestation XXL pour remettre Manresa dans le bon sens.
|
00h00
Résumé
Écouter
« Commandante Benitez » titre le site de la Liga Endesa, après la nouvelle perf’ d’Hugo Benitez

Hugo Benitez est déjà le chouchou des supporters de Manresa

Crédit photo : acb Photo / Joaquim Alberch

Hugo Benitez (1,92 m, 24 ans) a encore frappé. Après avoir offert la victoire à Manresa contre Bilbao il y a deux semaines, le meneur français a sorti un match énorme pour permettre au BAXI Manresa de retrouver le succès après trois défaites de suite. Dans le derby catalan contre Hiopos Lérida, il a cumulé 22 points, 8 passes décisives et 5 interceptions, guidant les siens vers un large succès (99-86).

Un derby catalan maîtrisé dans le dernier quart

Porté par un Álex Reyes très adroit à longue distance (24 points, 6 tirs primés), Manresa a dû attendre le dernier quart pour faire basculer la rencontre. Longtemps accrochés, les joueurs du Nou Congost ont construit leur succès en accélérant dans les dix dernières minutes, profitant d’une baisse de rythme du Hiopos Lleida.

L’apport de Hugo Benitez a été déterminant. Le meneur a livré 22 points et 8 passes décisives pour 29 d’évaluation, permettant au BAXI Manresa de reprendre le contrôle du match après la mi-temps. Dès le troisième quart, il a été le moteur du run manresana, notamment lors d’un 7-0 qui a remis son équipe devant.

Hugo BENITEZ
Hugo BENITEZ
22
PTS
1
REB
8
PDE
Logo Liga Endesa
MAN
99 86
LLE

Benitez, moteur du réveil manresana

Déjà brillant en début de rencontre dans la gestion du jeu, Benitez a trouvé le bon équilibre entre création et agressivité offensive. Capable d’enchaîner tirs, interceptions et transitions rapides, il a été un véritable poison pour la défense ilerdense.

Lorsque le Hiopos Lleida, porté par Atoumane Diagné (18 points, 6 rebonds) et Caleb Agada, tentait de recoller, le meneur français trouvait toujours la bonne réponse. Avec l’ancien arrière de l’ASVEL Retin Obasohan à ses côtés, il a mis de la distance dans les deux dernières minutes (91-84), offrant un avantage définitif aux siens.

En confiance dans un collectif qui a retrouvé de l’allant, Benitez confirme semaine après semaine son rôle majeur à Manresa. En championnat espagnol, l’ancien joueur de Toulouges et Bourg-en-Bresse tourne à 13,3 points, 2,4 rebonds, 5,6 passes décisives en 7 matchs joués. En EuroCup, il a cumulé 9,7 points, 3,4 rebonds et 6,4 passes décisives en 7 matchs joués.

Un festival extérieur pour conclure

Avec 16 tirs primés inscrits, Manresa a terminé la rencontre en feu. Derrière un Álex Reyes incandescent et un effectif retrouvé, le BAXI Manresa a pu fêter un succès important devant ses 4 955 supporters du Nou Congost.

Après plusieurs sorties frustrantes, ce match relance parfaitement la dynamique de la formation catalane avant un calendrier chargé en Liga Endesa et en EuroCup.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
cambouis
Le championnat espagnol reussi bien à Hugo Benitez mais aussi à un certain nb de français qui jouent ce championnat réputé...pourquoi d'après vous ?
Répondre
(0) J'aime
flavor_flav
parce qu'ils sont bien formés, techniquement et tactiquement?
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Ergin Ataman lors de Paris - Panathinaikos mercredi dernier
À l’étranger
00h00Ergin Ataman chambre les journalistes après l’absence totale de médias à Paris
Zaccharie Risacher a été entraîné dans son élan après un dunk en contre-attaque, avant de tomber fort sur le sol
NBA
00h00Zaccharie Risacher brille puis quitte ses coéquipiers sur une lourde chute à Phoenix
Hugo Benitez est déjà le chouchou des supporters de Manresa
Liga Endesa
00h00« Commandante Benitez » titre le site de la Liga Endesa, après la nouvelle perf’ d’Hugo Benitez
Betclic ELITE
00h00Mike James : de l’expulsion au tweet dans les vestiaires, épisode 2
Betclic ELITE
00h00Après Paris et Villeurbanne, une AS Monaco « aux trois visages » s’impose cette fois au Mans !
Équipe de France
00h00« De la solidarité et du partage » : les Bleues remportent le tournoi de La Linea, Jean-Aimé Toupane tire un bilan positif
Betclic ELITE
00h00Un effectif quasi complet ne suffit pas pour Limoges : quatrième défaite consécutive face à l’ASVEL d’un Massa record
NBA
00h00Les statistiques défensives affolantes de Rudy Gobert et Alexandre Sarr
ELITE 2
00h0018 mois après son éviction de Pau, Éric Bartecheky s’impatiente : « Je suis ouvert à un projet ambitieux, quelle que soit la division »
Betclic ELITE
00h00Saint-Quentin officialise sa nouvelle recrue
1 / 0
Livenews NBA
Zaccharie Risacher a été entraîné dans son élan après un dunk en contre-attaque, avant de tomber fort sur le sol
NBA
00h00Zaccharie Risacher brille puis quitte ses coéquipiers sur une lourde chute à Phoenix
NBA
00h00Les statistiques défensives affolantes de Rudy Gobert et Alexandre Sarr
NBA
00h00Retrouvailles repoussées pour Victor Wembanyama et Maxime Raynaud ?
NBA
00h00Moussa Diabaté en double-double face au Thunder d’Ousmane Dieng, Rudy Gobert tombe sur un Nikola Jokić (encore) monumental
NBA
00h00Victor Wembanyama réagit à son dunk et à l’altercation avec Draymond Green : « la meilleure manière de répondre, c’est sur le terrain »
NBA
00h00Avant de recevoir Paris, Dubaï fait venir un redoutable shooteur de NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs à nouveau battus par les Warriors de Steph Curry, Rudy Gobert et les Timberwolves enchaînent
NBA
00h00LeBron James retrouve les terrains… en G-League ! Une étape nécessaire dans le retour historique du King
NBA
00h00+52 de différentiel sur un match : un joueur inattendu rentre dans l’histoire de la NBA avec une performance presque inédite !
Zaccharie Risacher a marqué 11 points à 5/7 aux tirs en 19 minutes
NBA
00h00Zaccharie Risacher reste solide mais voit son temps de jeu diminuer lors du show XXL de Jalen Johnson
1 / 0