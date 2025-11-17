Recherche
EuroCup Féminine

Clémentine Samson quitte l’Estudiantes et retrouve la Galice : direction Ferrol

Espagne - Clémentine Samson a quitté Estudiantes et s’est engagée avec le BAXI Ferrol. L’ailière française retourne ainsi en Galice, région où elle s’était déjà illustrée lors de son passage au Celta.
00h00
Clémentine Samson quitte l'Estudiantes et retrouve la Galice : direction Ferrol

Clémentine Samson change de club en Espagne

Crédit photo : FIBA

Clementine Samson (1,81 m, 34 ans) n’est plus une joueuse d’Estudiantes. Peu utilisée à Madrid, l’ailière française a profité de la trêve internationale pour rebondir au BAXI Ferrol, club galicien, région qu’elle connaît bien. Après avoir fait les beaux jours de Vigo, elle rejoint un effectif en quête de rotation et d’expérience pour affronter la double compétition nationale et européenne.

Clémentine Samson repart en Galice

Le départ de Clémentine Samson d’Estudiantes – club qu’elle avait rejoint à l’intersaison – a été officialisé le 14 novembre. Le club madrilène a indiqué que « Clémentine Samson et le Movistar Estudiantes ont mis fin, d’un commun accord, au contrat les liant ». L’ancienne joueuse de Tarbes avait disputé 6 rencontres de Liga Endesa et 5 d’EuroCup féminine.

À Madrid, dans une équipe en difficulté (1 victoire et 5 défaites en championnat), elle tournait à 4,2 points et 2,4 rebonds en championnat, et à 5 points et 2 rebonds en EuroCup. Une contribution limitée qui a ouvert la voie à un changement de cap.

Un retour dans une région familière

Le BAXI Ferrol, touché par la blessure de Begona De Santiago et la grossesse de sa capitaine Gala Mestres (1,87 m, 31 ans), cherchait à renforcer ses ailes. Le club a ciblé Clémentine Samson, qui connaît déjà parfaitement la région après deux saisons au Celta Zorka.

Le coach Lino López l’a confirmé auprès de La Voz de Galicia : « Déjà en été, j’étais intéressé par la recruter, mais nous n’avions pas pu répondre à ses prétentions. Maintenant, sa situation à l’Estudiantes n’était pas idéale. Nous avons pu lui présenter le projet et elle a choisi de privilégier le sportif sur l’économique ».

PROFIL JOUEUR
Clementine SAMSON
Taille: 181 cm
Âge: 34 ans (19/09/1991)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Liga Femenina Endesa
PTS
4,2
#124
REB
2,4
#104
PD
1,2
#90

Il a également salué le profil de l’ailière : « Les références que j’ai sont très bonnes et, comme joueuse, nous l’avons souvent affrontée. J’espère qu’elle pourra aider l’équipe à continuer de grandir ».

La native de Cholet devrait débuter la compétition avec sa nouvelle équipe (actuellement neuvième de Liga Endesa Feminina, avec 3 victoires et 3 défaites) le 23 novembre à A Malata lors de la réception de l’IDK Euskotren.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

Commentaires

