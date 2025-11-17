Clémentine Samson quitte l’Estudiantes et retrouve la Galice : direction Ferrol

Clementine Samson (1,81 m, 34 ans) n’est plus une joueuse d’Estudiantes. Peu utilisée à Madrid, l’ailière française a profité de la trêve internationale pour rebondir au BAXI Ferrol, club galicien, région qu’elle connaît bien. Après avoir fait les beaux jours de Vigo, elle rejoint un effectif en quête de rotation et d’expérience pour affronter la double compétition nationale et européenne.

📝 OFICIAL: Clémentine Samson ya no formará parte de la plantilla de las Women in Black. La jugadora y el club han rescindido, de mutuo acuerdo, el contrato que les unía. ¡Te deseamos lo mejor, @clemsamson7! 👇https://t.co/MCng7udEUo pic.twitter.com/dul91XEYGt — Movistar Estudiantes (@MovistarEstu) November 14, 2025

Clémentine Samson repart en Galice

Le départ de Clémentine Samson d’Estudiantes – club qu’elle avait rejoint à l’intersaison – a été officialisé le 14 novembre. Le club madrilène a indiqué que « Clémentine Samson et le Movistar Estudiantes ont mis fin, d’un commun accord, au contrat les liant ». L’ancienne joueuse de Tarbes avait disputé 6 rencontres de Liga Endesa et 5 d’EuroCup féminine.

À Madrid, dans une équipe en difficulté (1 victoire et 5 défaites en championnat), elle tournait à 4,2 points et 2,4 rebonds en championnat, et à 5 points et 2 rebonds en EuroCup. Une contribution limitée qui a ouvert la voie à un changement de cap.

Un retour dans une région familière

Le BAXI Ferrol, touché par la blessure de Begona De Santiago et la grossesse de sa capitaine Gala Mestres (1,87 m, 31 ans), cherchait à renforcer ses ailes. Le club a ciblé Clémentine Samson, qui connaît déjà parfaitement la région après deux saisons au Celta Zorka.

Le coach Lino López l’a confirmé auprès de La Voz de Galicia : « Déjà en été, j’étais intéressé par la recruter, mais nous n’avions pas pu répondre à ses prétentions. Maintenant, sa situation à l’Estudiantes n’était pas idéale. Nous avons pu lui présenter le projet et elle a choisi de privilégier le sportif sur l’économique ».

PROFIL JOUEUR Clementine SAMSON Taille: 181 cm Âge: 34 ans (19/09/1991) Nationalités: Stats 2025-2026 / Liga Femenina Endesa PTS 4,2 #124 REB 2,4 #104 PD 1,2 #90

Il a également salué le profil de l’ailière : « Les références que j’ai sont très bonnes et, comme joueuse, nous l’avons souvent affrontée. J’espère qu’elle pourra aider l’équipe à continuer de grandir ».

La native de Cholet devrait débuter la compétition avec sa nouvelle équipe (actuellement neuvième de Liga Endesa Feminina, avec 3 victoires et 3 défaites) le 23 novembre à A Malata lors de la réception de l’IDK Euskotren.